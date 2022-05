La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá informó que hoy, martes 17 de mayo habrá cortes de agua en algunas localidades, debido a que se llevarán a cabo obras de reparación en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad y mantenimiento preventivo.



La empresa recomienda a los usuarios abastecerse de agua y racionalizarla durante el corte.



Los cortes de agua programados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, son:



Usaquén



Barrios: Country Club, La Calleja.



Lugar: De la Carrera 17A hasta la Carrera 19, entre la Calle 127 a la Calle 127B.



Horarios: 10:00 a.m., por 24 horas.



Tipo de trabajo: Empates red acueducto.



Engativá



Barrio: Bolivia



Lugar: De la Calle 80 a la Calle 90, entre la Carrera 100 a la Carrera 123.



Horario: 09:00 a.m., por 24 horas.



Tipo de trabajo: Empates red acueducto



San Cristóbal



Barrios: San Vicente, Atenas, Santa Ines Sur.



Lugares: De la Carrera 2A Bis Este a la Carrera 13A Este, entre la Calle 20 Sur hasta la Calle 37 Sur.



Horario: 10:00 a.m., por 24 horas.



Tipo de trabajo: Mantenimiento correctivo.



Puente Aranda



Barrio: Alcalá y Tejar.



Lugares: De la Avenida Carrera 68 a la Carrera 51, entre la Avenida 26 Sur a la Calle 39 Sur.



Horario: 10:00 a.m., por 24 horas.



Tipo de trabajo: Empates red acueducto.



Ciudad Bolívar



Barrios: Santo Domingo y Santa Viviana.



Lugares: De la Carrera 77C hasta la Carrera 74B, entre la Calle 67 Sur a la Calle 76 BIS.



Horarios: 10:00 a.m., por 24 horas.



Tipo de trabajo: Mantenimiento preventivo.



Bosa



Barrio: Brasil.



Lugares:

-De la Calle 43 Sur A hasta la Calle 56 Sur, entre la Carrera 86 a la Carrera 89B.



-De la Calle 37 Sur a la Calle 41 Sur, entre la Carrera 78B a la Carrera 78K.



-De la Calle 41 Sur a la Calle 42 Sur, entre la Transversal 78J a la Transversal 78H.



Horario: 10:00 a.m., por 24 horas.



Tipo de trabajo: Empates red acueducto.



Kennedy



Barrios: Ciudad Kennedy Oriental y Ciudad Kennedy Central.



Lugares:



-De la Transversal 78B a la Transversal 74F, entre la Calle 40 Sur a la Calle 41 Sur.



-De la Calle 26 Sur a la Avenida Primera de Mayo (Transversal 73), entre la Carrera 78B a la Carrera 72C.



Horario: 10:00 a.m., por 24 horas.



Tipo de trabajo: Mantenimiento preventivo.



Suba



Barrios: San Rafael, Prado Rincón, Santa Helena, La Sultana, Prado Pinzón, Tarragona, Villa Morena, San José, Spring, Los Libertadores.



Lugares: De la Calle 128A hasta la Calle 144 A , entre la Autopista Norte a la Carrera 52.



Horario: 01:00 p.m., por 3 horas.



Tipo de trabajo: Verificación macromedidor.



REDACCIÓN BOGOTÁ