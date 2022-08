La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá informó que realizará diferentes obras para mejorar el suministro del agua en las localidades de la ciudad, por lo que en algunas zonas se presentarán cortes de agua este jueves, 25 de agosto de 2022.



Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio. Estos son los sectores que se verán afectados y los horarios:

-Localidad Suba



Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa. De la Transversal 55 a la Carrera 71, entre la Calle 93A hasta la Diagonal 115A. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.



-Localidad Engativá



Bolivia. De la Calle 80 a la Calle 90, entre la Carrera 100 a la Carrera 123. Desde las 09:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.



-Localidad Santa Fe



Bosque Izquierdo. De la Calle 26B a la Avenida Calle 26, entre la Carrera 3 a la Carrera 5. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.

-Localidad Fontibón



Granjas de Techo. De la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 22 entre la Carrera 68 a la Carrera 68D. Desde las 09:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.



Santa Cecilia y Modelia. De la Avenida Calle 24 a la Avenida Calle 26, entre la Avenida Transversal 73A hasta la Avenida Carrera 86. Desde las 09:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto.

-Localidad Ciudad Bolívar



Estrella del Sur, Bellavista Lucero Alto, San Rafael, Lucero del Sur. De la Carrera 18N Bis A hasta la Carrera 17K, entre la Calle 69D Bis Sur hasta la Calle 77 Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.



-Localidad Kennedy



Hospital de Kennedy, Parque Timiza, Carimagua, Timiza y Timiza A. De la Calle 37 Sur a la Calle 40 Sur, entre la Carrera 72N a la Transversal 73D (Primera de Mayo). De la Calle 40 Sur a la Calle 41 Bis Sur, entre la Transversal 74F (Primera de Mayo) a la Transversal 72I. De la Calle 41 BIS Sur a la Calle 42B Bis C Sur, entre la Carrera 74 a la Carrera 72J Bis. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

-Localidad San Cristóbal



Alpes, El Triángulo, Ramajal, Horacio Orjuela, San José Oriental, Amapolas. De la Diagonal 22 Sur a la Diagonal 52 Sur, entre la Carrera 3B Este a la Carrera 14E. Desde la 1:00 p.m. hasta por 24 horas. Debido a instalación accesorio red acueducto.



