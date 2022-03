La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –EAAB- llevará acabo entre el 8 y el 11 de marzo de 2022 obras de reparación en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad y por ese motivo habrá cortes del servicio en algunas zonas.



Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.



Cortes de agua esta semana

Martes 8 de marzo de 2022



Usaquén



Country Club, La Calleja.

Por la Calle 127, entre la Carrera 17 a la Carrera 19.

10:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Engativá



Garces Navas

De la Calle 80 a la Calle 72, entre la Carrera 100 a la Carrera 117.

09:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Kennedy



Marsella

De la Avenida Calle 6 a la Calle 12, entre la Carrera 68G a la Carrera 72 o Avenida Boyacá.

07:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Ciudad Bolívar



Guadalupe

De la Avenida Carrera 70C a la Carrera 62, entre la Avenida Calle 45A Sur a la Diagonal 57C Sur.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo



Kennedy



Guadalupe y Las Delicias.

De la Transversal 72D a la Carrera 63, entre la Avenida Calle 45A Sur a la Calle 40 Sur.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo



Kennedy Central

De la Calle 38C Sur a la Calle 40 Sur, entre la Carrera 78B a la Carrera 78G.

08:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Tunjuelito



Sevillana, Muzú, Carabelas, Villa Nueva, San Francisco, Tunal, San Vicente, Ferrer. San Benito.

De la Calle 40 Sur a la Calle 63 Sur, entre la Carrera 19C a la Carrera 57.

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor



Miércoles 9 de marzo de 2022



Usaquén



San José 5 Sector, Portales del Norte, Gilmar, Casa Blanca Suba, Vereda Suba Cerros II, Iragua.

De la Carrera 58 a la Carrera 76, entre la Calle 153 a la Calle 170.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo



Puente Aranda



Comuneros

De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Avenida Calle 8 Sur a la Avenida Calle 6.

07:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Voto Nacional

De la Avenida Carrera 14 a la Carrera 21, entre la Avenida Calle 6 a la Calle 11.

07:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Bosa



Nuevo Chile, Surbaná, Motorista, Villa Nora, Olarte, José A. Galán, Llanos de Bosa, Jiménez de Quesada, Carlos Alban, San Diego, Islandia, Gran Colombiano.

De la Calle 53 Sur a la Calle 6, entre la Carrera 69A hasta la Carrera 104.

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor



Tunjuelito



Baja Presión: La Coruña.

De la Carrera 45A hasta la Carrera 51, entre la Diagonal 63 Sur a la Calle 68 Sur.

10:00 a.m.

12 horas

Instalación macromedidor

Jueves 10 de marzo de 2022



Usaquén



La Carolina, Country Club.

De la Carrera 9 a la Carrera 15, entre la Calle 127 a la Calle 134.

10:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Country Club, La Calleja.

De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 127 a la Calle 134.

10:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Engativá



Garces Navas

De la Calle 80 a la Calle 72, entre la Carrera 100 a la Carrera 117.

09:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Fontibón y Mosquera



El Chaco (I, II y Rural II y III), Kasandra, El Charco, Puente Grande, Brisas de Fontibón y El Triángulo.

Barrios del Municipio de Mosquera: Planadas, Porvenir y Sabana.

De la Avenida Centenario a la Calle 13D, entre la Carrera 123 a la Carrera 128.

De la Calle 22D a Diagonal 14D, entre la Carrera 128 a la Carrera 138A.

10:00 a.m.

24 horas

Renovación accesorio red acueducto



Fontibón



Modelia y Santa Cecilia.

De la Transversal 73A hasta la Carrera 86, entre la Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 26.

07:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Ciudad Bolívar



Madelena y Atalanta.

De la Avenida Calle 57R Sur a la Calle 68 Sur, entre la Avenida Carrera 70C a la Carrera 64.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo



Bosa



La Libertad, Atalayas, El Recreo, Metrovivienda, Tierra Dentro, La Estanzuela, Villa del Velero, San Antonio, San Joaquín, Villa Natalia, El Anhelo, Santa Fe III Sector, El Regalo, Villa de Los Comuneros, El Porvenir, La Portada, El Diamante, Bosa Nova, Brasilia Sector 1 y 2, El Carmelo, Jorge Uribe, Alfonso López, Pastranita, Betania.

De la Calle 60 Sur a la Calle 74 Sur (Autopista Sur), entre la Carrera 80 a la Carrera 110.

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor



Viernes 11 de marzo de 2022



Rafael Uribe Uribe



Diana Turbay, Cultivos, La Picota Oriental y Arrayanes.

De la calle 48X Sur a la Calle 53C Sur, entre la Carrera 5H a la Carrera 5 Este.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo



Soacha



Nogal, Hogar del Sol, La Amistad, Bochica, La Toscana y La Cañada.

Antigua: De la Carrera 4 (Autopista Sur) a la Transversal 19, entre la Calle 21 a la Calle 33A.

Nueva: De la Carrera 4 (Autopista Sur) a la Transversal 19A, entre la Calle 21 a la Diagonal 33.

08:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo



Ciudad Bolívar



Laches, La Roca, Hospital Franklin Delano Roosevelt.

De la Calle 18 a la Calle 9 Sur, entre la Carrera 1 a la Carrera 9 Este.

10:00 a.m.

4 horas

Verificación macromedidor



REDACCIÓN BOGOTÁ

