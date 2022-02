La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –EAAB-, llevará acabo entre el 7 y el 11 de febrero de 2022 diferentes obras de reparación en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad, incluyendo a algunos municipios aledaños a la ciudad y por ese motivo habrá cortes del servicio en algunas zonas.



Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.



La empresa también da las siguientes recomendaciones para evitar mayores inconvenientes:



Tenga en perfecto estado las instalaciones internas del agua potable y aguas residuales (tuberías, grifos y sanitarios, entre otros).

Lave los tanques de almacenamiento mínimo dos veces al año.

Almacene en los tanques suficiente agua para el tiempo que dure la suspensión del servicio.

Si almacena agua en vasijas, estas deben permanecer tapadas y el agua se debe consumir antes de 24 horas.

El Acueducto prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.



Los sectores, con horarios, que presentarán la novedad en el corte de agua son las siguientes, con las respectivas causas de la misma.

Lunes 7 de febrero

Localidad de Bosa

Barrios: El Jardín, La Esperanza y San Diego Bosa.

De la Diagonal 73G Sur a la Calle 94A Sur, entre la Carrera 77G a la Carrera 87I.

Hora: 10:00 a.m. y por 24 horas.

Causa: Mantenimiento preventivo.



Localidad de Ciudad Bolívar

Barrios: Buenos Aires, Juan Pablo II, Compartir, Capri, Minuto de María, Tierra Unida, Republica de Venezuela, Limonar, Canadá, Ciudad de Bogotá, Tesoro.

De la Calle 69 Sur a la Calle 82 Sur, entre la Carrera 16 a la Carrera 18.

Hora: 09:30 a.m. y por 5 horas.

Causa: Instalación accesorio red acueducto.



Localidad de Usaquén

Barrios: Santa Cecilia, Cerro Norte, Barrancas Oriental.

De la Carrera 6 a la Carrera 7 Este, entre la Calle 155 a la Calle 165.

Hora: 10:00 a.m. y por 12 horas.

Causa: Lavado de tanques.

Martes 8 de febrero

Localidad de Engativá

Barrio: Villa Cristina.

De la Calle 80 a la Calle 96, entre la Carrera 86 a la Carrera 105.

Hora: 09:00 a.m. y por 24 horas.

Causa: Empates red acueducto.



Localidad de Kennedy

Barrio: Marsella

De la Avenida Calle 6 a la Calle 12, entre la Carrera 68G a la Carrera 72 o Avenida Boyacá.

Hora: 07:00 a.m. y por 24 horas.

Causa: Empates red acueducto.

El Acueducto de Bogotá realiza adecuaciones en diferentes localidades. Foto: Acueducto de Bogotá

Localidad de Suba

Barrios: Mazurén, Victoria Norte, Prado Pinzón, Santa Helena.

De la Avenida Carrera 45 a la Carrera 55, entre la Calle 138 a la Calle 153.

Hora: 10:00 a.m. y por 24 horas.

Causa: Instalación de válvula red acueducto.



Localidad de Usaquén

Barrios: Country Club, La Calleja.

De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 127 a la Calle 134.

Hora: 10:00 a.m. y por 24 horas.

Causa: Empates red acueducto.



Municipio de Chía

Hora: 10:00 a.m. y por 4 horas.

Causa: Verificación macromedidor.



Localidad de Tunjuelito

Barrios: Abraham Lincoln, Área Artillería y Tunjuelito.

De la Carrera 16B a la Carrera 6A, entre la Avenida Calle 51 Sur a la Calle 60 Sur.

Hora: 10:00 a.m. y por 24 horas.

Causa: Empates red acueducto.



Localidad de San Cristóbal

Barrio: Granada Sur.

De la Calle 22 Sur a la Calle 24A Sur, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 1B.

Hora: 10:00 a.m. y por 24 horas.

Causa: Empates red acueducto.

Miércoles 9 de febrero

Localidad de Puente Aranda

Barrio: Comuneros.

De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Avenida Calle 8 Sur a la Avenida Calle 6.

Hora: 07:00 a.m. y por 24 horas.

Causa: Empates red acueducto.



Localidad de Kennedy

Barrios: Mandalay, Techo, Américas Occidental, Banderas, Ayacucho, Francisco José de Caldas, Hogares Colombianos y Colegio Inem de Kennedy.

De la Diagonal 2 a la Calle 38C Sur, entre la Carrera 78K a la Avenida Carrera 80.

De la Avenida Calle 6 a la Calle 37 Sur, entre la Carrera 78B a la Carrera 78K.

De la Avenida Calle 6 a la Calle 26 Sur, entre la Carrera 78B a la Avenida Carrera 72.

Hora: 10:00 a.m. y por 24 horas.

Causa: Mantenimiento preventivo.



Localidad de Chapinero

Barrios: Chico Norte II Sector, El Chicó, Chicó Norte.

De la Carrera 7 a la Carrera 11, entre la Calle 88 a la Calle 100.

Hora: 10:00 a.m. y por 24 horas.

Causa: Empates red acueducto.



Localidad de Suba

Barrios: Tuna Baja, Villa Hermosa, Las Mercedes, Suba Rural y Las Mercedes I.

De la Carrera 99 a la Carrera 115, entre la Calle 153 a la Calle 170.

Hora: 08:00 a.m. y por 24 horas.

Causa: Mantenimiento preventivo.



Municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Río Bogotá

Hora: 09:00 p.m. y por 5 horas.

Causa: Verificación macromedidores.



Localidad de San Cristóbal

Barrios: Santa Fe, San Cristóbal y Vitelma.

De la Calle 1D a la Calle 11 Sur, entre la Carrera 3 a la Transversal 11 Este.

Hora: 10:00 a.m. y por 24 horas.

Causa: Mantenimiento preventivo.

Jueves 10 de febrero

Localidad de Engativá

Barrio: Villa Cristina.

De la Calle 80 a la Calle 96, entre la Carrera 86 a la Carrera 105.

Hora: 09:00 a.m. y por 24 horas.

Causa: Empates red acueducto.



Localidad de Chapinero

Barrio: El Refugio.

De la Calle 76 a la Calle 93, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 7.

Hora: 09:00 a.m. y por 24 horas.

Causa: Empates red acueducto.



Localidad de Fontibón

Barrios: Modelia y Capellanía.

De la Avenida Carrera 72 a la Transversal 73A, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 26.

Hora: 07:00 a.m. y por 24 horas.

Causa: Empates red acueducto.



Localidad de Los Mártires

Barrio: San Victorino, La Favorita y Santa Fe.

De la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 26 (Avenida El Dorado), entre la Carrera 14 (Avenida Caracas) a la Carrera 18.

Hora: 10:00 a.m. y por 24 horas.

Causa: Renovación red acueducto.



Localidad de Usaquén

Barrios: Country Club, La Calleja.

De la Carrera 19 a la Carrera 21, entre la Calle 127 a la Calle 127 Bis.

Hora: 10:00 a.m. y por 24 horas.

Causa: Empates red acueducto.



Localidad de Suba

Barrios: Gilmar, Portales del Norte, Casa Blanca Suba, San José V Sector, Vereda Suba Cerros II, Iragua.

De la Carrera 58 a la Carrera 75, entre la Calle 153 a la Calle 170.

Hora: 10:00 a.m. y por 24 horas.

Causa: Empates red acueducto.



Municipio de Cajicá

Hora: 10:00 a.m. y por 4 horas.

Causa: Verificación macromedidor.



Localidad de San Cristóbal

Barrios: La Victoria, La Gloria, Villa del Cerro.

De la Diagonal 35 Sur a la Calle 47 Sur, entre la Carrera 3 Este a la Carrera 6 Este.

Hora: 10:00 a.m. y por 4 horas.

Causa: Mantenimiento preventivo.

Viernes 11 de febrero

Municipio de Soacha

Barrios: Panorama, Ricaurte, La Magdalena, El Porvenir, Santa Rosa, Camilo Torres, Nogal, Hogar del Sol, La Amistad, Bochica, La Toscana y La Cañada.

De la Calle 18 a la Calle 30, entre la Carrera 9 Este a la Avenida Carrera 4 (Autopista Sur).

Hora: 10:00 a.m. y por 24 horas.

Causa: Mantenimiento preventivo.



