La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) ha anunciado que, con el objetivo de garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, se llevarán a cabo importantes obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad. Estas labores se llevarán a cabo desde el 4 al 7 de julio de 2023.

El principal propósito de estas obras es minimizar las afectaciones causadas por daños mayores en las tuberías y accesorios de suministro de agua. Para lograrlo, será necesario suspender temporalmente el servicio en los sectores donde se llevarán a cabo las obras.



La EAAB ha destacado la importancia de realizar estas labores preventivas para evitar problemas más graves en el sistema de distribución de agua en el futuro. Aunque la suspensión del servicio puede generar inconvenientes temporales, se espera que estas medidas contribuyan a mantener un suministro confiable y de calidad para los usuarios.

Durante el periodo de suspensión, se recomienda a los residentes y usuarios afectados tomar las medidas necesarias para abastecerse de agua y planificar sus actividades diarias. La EAAB también ha anunciado que estará disponible un centro de atención telefónica para brindar información adicional y atender consultas de los ciudadanos.

Estos son los sectores en donde se realizarán los cortes:

Martes 4 de julio de 2023

Suba

Horario: 10:00 a.m. durante 24 horas



Pinos de Lombardía

Tibabuyes

Tuna Baja

Rincón de Santa Inés

Sabana de Tibabuyes Norte



Antonio Nariño

7:00 a.m. durante 28 horas



Restrepo

Restrepo Occidental



Soacha

10:00 a.m. durante 24 horas



Huertas



Kennedy

10:00 a.m. durante 24 horas



Catalina

Jacqueline

Timiza B

El Socorro

Miércoles 5 de julio de 2023

Suba

10:00 a.m. durante 24 horas

Niza Sur



Usaquén

10:00 a.m. durante 24 horas

San Patricio

Santa Bibiana

Molinos Norte

Rincón del Chicó

Chicó Norte III Sector



Fontibón

7:00 a.m. durante 28 horas



Montevideo

Ciudad Salitre

Terminal de Transportes



Puente Aranda

7:00 a.m. durante 28 horas



Comuneros



Kennedy

7:00 a.m. durante 28 horas

Lusitania



Usme

10:00 a.m. durante 24 horas

Granada Sur



Tunjuelito

10:00 a.m. durante 24 horas



Tunjuelito

Área Artillería (Norte)

Abraham Lincoln



Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe

10:00 a.m. durante 24 horas



Marco Fidel Suarez I

Arboleda Sur

El Playón

Guiparma

Molinos del Sur

Área Artillería

La Picota



Bosa

10:00 a.m. durante 24 horas

Laureles



Engativá

1:00 p.m. durante 3 horas

Villa Carolina

Tisquesusa

Andalucía

Meissen Norte

Los Cerezos

Primavera Norte

Bachué

Bochica

Villa Cristina

Cortijo

Planta Salitre

Jueves 6 de julio de 2023

Chapinero

10:00 a.m. durante 24 horas



El Chicó

Chicó Norte

Chicó Norte II Sector

Suba



10:00 a.m. durante 24 horas

Vereda Suba Naranjos

Villa Alcázar



Fontibón

7:00 a.m. durante 28 horas



Capellanía

Modelia

Granjas de Techo



Puente Aranda

7:00 a.m. durante 28 horas



La Camelia

San Eusebio

Torremolinos



Ciudad Bolívar

10:00 a.m. durante 24 horas



Sierra Morena

Jerusalén

Arborizadora Alta

Las Brisas

La Pradera

Bellavista

Jerusalén

Arborizada Alta

Arborizada Alta I



Bosa

10:00 a.m. durante 24 horas



Chicó Sur

Bosanova-El Porvenir

San Pedro

La Independencia (Parcial)

Bosanova

Los Sauces

Escocia

La Paz



Engativá y Fontibón

9:00 a.m. durante 6 horas



San Ignacio

Puerta de Teja

San José de Fontibón

Aeropuerto El Dorado

Álamos



Ciudad Bolívar

10:00 p.m. durante 6 horas



Tanque Castillo:

Mochuelo II Norte

Juan Pablo II



Sumapaz

Los Alpes Sur

Paraíso Quiba

Naciones Unidas

Villa Gloria

Villas El Diamante

Quiba

Cordillera del Sur

Nueva Esperanza

La Torre

Cedritos del Sur

Bella Flor Sur Rural

El Tesoro

El Mirador

Bella Flor Sur

San Rafael

Bellavista

Lucero Alto

El Mochuelo

El Mochuelo IV

Ciudad Bolívar Rural III

El Minuto de María

Arabia, Compartir

Quiba Rural

Brisas del Volador Bella Flor

Estrella del Sur El Mochuelo Urbano

Quiba Urbano

Tanque Volador

Buenos Aires

Juan Pablo II

Compartir

Capri

Minuto de María

Tierra Unida

republica de venezuela

limonar

Canadá

Ciudad de Bogotá

Tesoro

Tanque Quiba

Arabia

Bella Flor Sur

cordillera del sur

El Mirador

El Tesoro

La Torre

Los Alpes Sur

Naciones unidas

Nueva Esperanza

Paraiso

Quibá

urbano

San rafael

Villa gloria

Villas del Diamante

Tanque Alpes II:

Alpes II

La Cordillera

Viernes 7 de julio de 2023

Usaquén

10:00 a.m. durante 24 horas



El Cerezo

Canaima



Suba

10:00 a.m. durante 24 horas



Casa Blanca de Suba

Casa Blanca Suba Urbano



San Cristóbal

10:00 a.m. durante 4 horas



San Francisco Rural

La Peña

El Guavio

Los Laches

El Rocío

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.



• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.



• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.



• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

REDACCIÓN BOGOTÁ