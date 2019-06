¡Aliste el balde! Estos son los barrios que tendrán cortes de agua

Por el mantenimiento e instalación de tuberías en obras viales de la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, esta semana se suspenderá el servicio en 10 localidades de la ciudad y en un sector de Soacha. Entérese de si en su barrio habrá cortes de agua a continuación.

Martes 25 de junio

Fontibón:

Barrios: Modelia Occidental (de la carrera 82 a la avenida carrera 86, entre calle 23 a la avenida calle 24), Villemar y Fontibón Centro (de la carrera 96A a la carrera 102, entre calle 17 a la avenida calle 22), Granjas de Techo y Montevideo (de la calle 19 a la avenida calle 22, entre avenida carrera 68 a la carrera 68D).

Inicio de corte: Entre 9 y 10 a.m.

Duración: 24 horas.

Motivo: Cambio de válvulas y cambio de medidor.



Ciudad Bolívar:

Barrios: Santa Viviana y Santo Domingo (de la calle 69 a la calle 62K, entre carrera 77C a la transversal 73).

Inicio de corte: 8 a.m.

Duración: 16 horas.

Motivo: Mantenimiento de estructuras.

Miércoles 26 de junio

Soacha:

Barrios: Soacha Centro (De la carrera 4 a la carrera 6, entre diagonal 9 (Parque de las Flores)).

Inicio de corte: 8 a.m.

Duración: 24 horas.

Motivo: Instalación válvulas e hidrantes.



Kennedy:

Barrios: La Amistad (de la calle 38C Sur a la calle 40 Sur, entre transversal 73D (avenida 1º de Mayo) a la carrera 78B).

Inicio de corte: 8 a.m.

Duración: 24 horas.

Motivo: Instalación válvulas e hidrantes.



Teusaquillo:

Barrios: Fiscalía y Ciudad Salitre nororiental (de la avenida calle 22 a la avenida calle 26, entre carrera 50 a la carrera 60), El Recuerdo (de la avenida calle 26 a la calle 25, entre carrera 37 la carrera 40).

Inicio de corte: 9 a.m.

Duración: 24 horas.

Motivo: Empates red de acueducto.



Puente Aranda:

Barrios: Ortezal y Batallón Caldas (de la avenida carrera 36 a la avenida carrera 50, entre avenida calle 22 a la avenida Américas).

Inicio de corte: 9 a.m.

Duración: 24 horas.

Motivo: Mantenimiento estaciones reductoras de presión.



Rafael Uribe Uribe:

Barrios: San Rafael, San Rafael Industrial y Barcelona (de la avenida carrera 50 a la carrera 56, entre avenida Américas a la avenida calle 13), Arrayanes, Portal y Palermo Sur (de la calle 48Q Sur X a la diagonal 55 Sur, entre transversal 5H a la transversal 5 Este).

Inicio de corte: 10 a.m. (San Rafael y otros) , 8 a.m. (Arrayanes y otros)

Duración: 24 horas (San Rafael y otros) , 16 horas (Arrayanes y otros)

Motivo: Mantenimiento.



Chapinero:

Barrios: Espartillal (de la calle 72 a la calle 86, entre carrera 9 a la carrera 15), Chicó Norte, El Chicó y Chicó Norte 2 Sector (de la calle 88 a la calle 100, entre carrera 8 a la carrera 15).

Inicio de corte: Entre 9 y 10 a.m.

Duración: 24 horas

Motivo: Instalación válvulas y empates red de acueducto.



San Cristobal Sur:

Barrios: San Cristóbal Sur, Vitelma y Buenos Aires (Diagonal 32B Sur a la calle 2, entre carrera 2 a la carrera 19 Este).

Inicio de corte: 8 a.m.

Duración: 16 horas

Motivo: Mantenimiento de estructuras.

Jueves 27 de junio

Puente Aranda:

Barrios: Salazar Gómez (de la calle 11 a la avenida calle 13, entre carrera 60 a la carrera 62).

Inicio de corte: 10 a.m.

Duración: 24 horas.

Motivo: Cambio de medidor.



Teusaquillo:

Barrios: Ciudad Salitre nororiental (de la avenida carrera 50 a la carrera 68, entre avenida calle 22 a la calle 22A).

Inicio de corte: 9 a.m.

Duración: 24 horas.

Motivo: Mantenimiento estaciones reductoras de presión.



Santa Fe:

Barrios: Sagrado Corazón (de la calle 26 a la calle 45, entre carrera 7 a la carrea 5).

Inicio de corte: 9 a.m.

Duración: 24 horas.

Motivo:Instalación medidores.



Usme:

Barrios: El Refugio, Nuevo Portal y Portal del Divino (de la calle 114I Sur a la calle 96 Sur, entre carrera 5I Este a la carrera 12 Este), La Andrea, Santa Librada, La Cabaña y La Gran Yomasa (de la calle 74B Sur a la calle 84A Sur, entre avenida carrera 1 a la carrera 4A Este).

Inicio de corte: 8 a.m.

Duración: 16 horas.

Motivo: Mantenimiento de estructuras e instalación de accesorios red acueducto.



Rafael Uribe Uribe:

Barrios: Río de Janeiro, Pesebre, Triunfo, Colinas, Resurrección y Granjas de San Pablo (de la carrera 12B a la transversal 17B, entre calle 32A Sur a la calle 42 Sur).

Inicio de corte: 16 horas.

Duración: 8 a.m.

Motivo: Empates red de acueducto.

Viernes 28 de junio

Kennedy:

Barrios: Bavaria y La Fayette (de la transversal 79 a la carrera 80, entre calle 11 Bis A a la calle 11A), Bavaria (de la avenida carrera 72 a la carrera 78, entre calle 8B Bis a la avenida calle 8)

Inicio de corte: 8 a.m.

Duración: 24 horas.

Motivo: Instalación válvulas e hidrantes.



Puente Aranda:

Barrios: Centro Industrial (de la avenida calle 13 a la avenida calle 22, entre carrera 60 a la carrera 68).

Inicio de corte: 9 a.m.

Duración: 24 horas.

Motivo: Mantenimiento estaciones reductoras de presión

Recomendaciones

La entidad hace la siguiente serie de recomendaciones para los ciudadanos que resultarán afectados por los cortes de agua:



-Mantener en perfecto estado las instalaciones internas de agua potable y aguas residuales, como tuberías, grifos y sanitarios, entre otros.

-Lavar los tanques de almacenamiento mínimo dos veces al año.

-Almacenar suficiente agua en los tanques para el tiempo que dure la suspensión del servicio. Si lo hace en recipientes como canecas o vasijas, manténgalas tapadas y consúmala antes de 24 horas.

