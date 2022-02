La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –EAAB- llevará acabo entre el 21 y el 25 de febrero de 2022 diferentes obras de reparación en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad.



Por ese motivo, habrá suspensión temporal del servicio en algunas zonas. Le contamos cuáles serán los sectores afectados el lunes y martes.

La EAAB da las siguientes recomendaciones para evitar mayores inconvenientes:



- Tenga en perfecto estado las instalaciones internas del agua potable y aguas residuales (tuberías, grifos y sanitarios, entre otros).

- Lave los tanques de almacenamiento mínimo dos veces al año.

- Almacene en los tanques suficiente agua para el tiempo que dure la suspensión del servicio.

- Si almacena agua en vasijas, estas deben permanecer tapadas y el agua se debe consumir antes de 24 horas.



Los sectores, con horarios, que presentarán la novedad en el corte de agua entre el lunes 21 y el martes 22 de febrero son los siguientes:

Lunes 21 de febrero

Localidad de Bosa

Barrios: Remanso, Independencia (Parcial), Potreritos, San Bernardino-Potreritos, Las Vegas-San Bernardino, San Bernardino XVIII.

- De la Carrera 87H a la Carrera 87K, entre la Calle 69 Sur a la Calle 70 Sur.

- De la Carrera 86B a la Transversal 88C, entre la Calle 70A Sur a la Calle 73A Sur.

- De la Carrera 86D a la Carrera 91, entre la Calle 73A Sur a la Calle 94A Sur.

Hora de inicio y duración: 10:00 a.m, por 24 horas

Tipo de trabajo: Mantenimiento preventivo

Martes 22 de febrero

Localidad de Engativá

Barrios: Garces Navas.

- De la Calle 80 a la Calle 72, entre la Carrera 100 a la Carrera 111.

Hora de inicio y duración: 09:00 a.m, por 24 horas

Tipo de trabajo: Empates red acueducto



Localidad de Puente Aranda

Barrios: Comuneros.

- De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Avenida Calle 8 Sur a la Avenida Calle 6.

Hora de inicio y duración: 07:00 a.m, por 24 horas

Tipo de trabajo: Empates red acueducto



Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrios: El Playón, Guiparma, Arboleda Sur y Cárcel La Picota.

- Avenida Carrera 14 a la Carrera 5, entre la Diagonal 49A Sur a la Calle 56 Sur.

Hora de inicio y duración: 10:00 a.m, por 24 horas

Tipo de trabajo: Empates red acueducto



Localidad de San Cristóbal

Barrios: Santa Inés, Bello Horizonte y Sagrada Familia.

- De la Calle 36I Sur a la Calle 18 Sur, entre la Carrera 1 Este a la Carrera 13 Este.

Hora de inicio y duración: 10:00 a.m, por 24 horas

Tipo de trabajo: Mantenimiento preventivo



Localidad de San Cristóbal

Barrios: Manila, Molinos de Oriente, Montecarlo, Laureles Alto, San Cristóbal, El Triángulo, Tibaque.

- De la Calle 8 Sur a la Calle 31 Sur, entre la Carrera 11 Este a la Carrera 24 Este.

Hora de inicio y duración: 10:00 a.m, por 4 horas

Tipo de trabajo: Verificación macromedidor



Localidad de Kennedy

Barrios: Kennedy Oriental

- De la Transversal 73A Bis A hasta la Carrera 78B, entre la Calle 26 Sur a la Calle 40 Sur.

Hora de inicio y duración: 10:00 a.m, por 24 horas

Tipo de trabajo: Empates red acueducto



Localidad de Kennedy

Barrios: Class, Gran Britalia, Carmelo, Chicalá, Villa Anita, Jorge Uribe Botero, Betania, Danubio Azul.

- De la Carrera 80 a la Carrera 84C, entre la Calle 54 Sur a la Calle 58A Sur.

Hora de inicio y duración: 10:00 a.m, por 24 horas

Tipo de trabajo: Taponamiento red acueducto



Localidad de Teusaquillo

Barrios: Edificio Central de Operaciones EAAB

- Edificio Central de Operaciones EAAB

Hora de inicio y duración: 5:00 p.m, por 4 horas

Tipo de trabajo: Lavado de tanques

La EAAB explica que prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

