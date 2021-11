Estos son los cortes de agua programados en Bogotá del 2 al 5 de noviembre

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá informó que para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, estará realizando obras de reparación en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad entre el 2 al 5 de noviembre de 2021.



Martes 2 de noviembre de 2021

Kennedy: Oneida

De la calle 35B sur a la calle 38B sur, entre la transversal 73C Bis A hasta la carrera 74.

10:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Soacha: Nuevo Colón, Los Cerezos, Las Acacias, Quintanares, Simón Bolívar, Puesta del Sol, Zona Industrial Cazuca y Estación de Policía de Soacha.

De la transversal 7 (autopista Sur) a la carrera 1 este, entre la calle 15 a la calle 9.

De la transversal 7 a la carrera 4, entre la calle 9 a la calle 6.

De la transversal 7 a la carrera 3A, entre la calle 6 a la calle 3.

De la transversal 7 a la transversal 5A, entre la calle 61 sur a la calle 38.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo



Miércoles 3 de noviembre de 2021

Suba: Santa Rita de Suba, San Pedro, Lisboa y Santa Cecilia

De la carrera 150B a la carrera 161, entre la calle 129B a la calle 140.

08:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo



Usme: Arrayanes, La Fiscala y Porvenir

De la diagonal 53 Bis sur a la calle 68A sur, entre la carrera 6 este a la carrera 14.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo



Kennedy: Conjunto residencial Recodo del Tintal

De la calle 6 (Avenida Américas) a la calle 6D, entre carrera 80G a la carrera 86.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Jueves 4 de noviembre de 2021

Engativá: Garcés Navas

De la calle 80 a la calle 72, entre la carrera 100 a la carrera 114.

09:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Chapinero: Los Rosales

De la calle 92 a la calle 80, entre la carrera 1 a la carrera 7.

09:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Usme: El Virrey y Chuniza

De la calle 84 sur a la calle 101 sur, entre la carrera 14 a la carrera 5 este.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo



Rafael Uribe Uribe: Diana Turbay, Arrayanes y Los Puentes

De la calle 48M sur a la calle 49 sur, entre la carrera 3D este a la carrera 1.

10:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Kennedy: Ciudad Kennedy Oriental y Ciudad Kennedy Central

De la calle 37 sur a la calle 41 sur, entre la carrera 78B a la carrera 78K.

De la calle 41 sur a la calle 42 sur, entre la transversal 78J a la transversal 78H.

De la transversal 78B a la transversal 74F, entre la calle 40 Sur a la calle 41 sur.

De la calle 26 sur a la avenida Primero de Mayo (transversal 73), entre la carrera 78B a la carrera 72C.



Kennedy: Marsella

De la calle 6 a la calle 12, entre la carrera 68G a la carrera 72 o avenida Boyacá.

07:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Santa Fe, San Cristóbal, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe: La Alameda, Las Nieves, La Favorita, San Victorino, La Capuchina, Veracruz, La Catedral, Santa Inés, La Concordia, Las Aguas baja, Centro Administrativo, Santa Bárbara, San Bernardo, Las Cruces, Modelo Sur, San Antonio, Policarpa, Caracas, Sosiego, Ciudad Jardín Sur, Nariño Sur, San Jorge Sur, Buenos Aires, La María, 20 de Julio parte baja, Hospitales: La Hortua, La Samaritana, Instituto Cancerológico, Clínica San Rafael.

De la calle 26 a la calle 32 sur, entre la carrera 3 a la carrera 13.

08:00 p.m.

4 horas

Verificación macromedidor



Viernes 5 de noviembre de 2021

Usme: La Andrea y Gran Yomasa

De la calle 75B sur a la calle 84 sur, entre la carrera 4 a la carrera 14.

10:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



San Cristóbal: Grancolombiano

De la calle 13 sur a la calle 28 sur, entre la carrera 11 este a la carrera 23 este.

10:00 a.m.

2 horas

Verificación macromedidor

