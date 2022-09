Para garantizar el suministro continuo de agua a todos los usuarios, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá que del 13 al 17 de septiembre de 2022 realizaran obras de reparación en las redes de distribución de algunos sectores. Por este motivo, se realizarán cortes preventivos en varios barrios de la ciudad.



Según el Acueducto, estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.



Martes 13 de septiembre de 2022



Usaquén



El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte II Sector: De la Avenida carrera 9 a la carrera 45, entre la Calle 92 a la Calle 104 - Desde las 10:00 a.m. por 24 horas. Debido a empates red acueducto.



La Calleja: De la carrera 19 a la carrera 21, entre la calle131A hasta la calle 133 - Desde las 10:00 a.m. por 24 horas. Debido a empates red acueducto.



Santa Barbara Occidental, Ginebra II, Molinos Norte, Acacias, Usaquén, San Gabriel Norte, Country Club San José del Prado, Arrancas, Las Margaritas, Barrancas Norte, La Liberia, La Carolina, Horizontes Norte, Bosque de Pinos III, Cedro Salazar, Bella Suiza, Ginebra, Segundo Contador, San Cristóbal Norte, Estrella del Norte, Lisboa, El Redil, La Calleja, La Pradera Norte, La Granja Norte, Los Cedros Oriental Cedro Narváez, Santa Barbara Central, Santa Barbara Oriental, Santa Teresa El Contador, Cedritos, Barrancas Oriental, Las Orquídeas, La Cita, Prado Veraniego, San Patricio, San Antonio Norte Usaquén, Caobos Salazar, Los Cedros. De la Calle 116 a la Calle 170, entre la carrera 7 a la carrera 45. Desde las 6:00 p.m. por 9 horas. Debido a Verificación de macromedidor.



Canaima, Tibabita, Buenavista, Horizontes Norte, Verbenal San Antonio, El Redil, La Pradera Norte, La Granja Norte, El Rocío Norte, San José de Usaquén, San Antonio Noroccidental, San Antonio Norte, El Cerezo. De la Calle 170 a la Calle 189, entre la carrera 7A hasta la carrera 45. Desde las 6:00 p.m. por 9 horas. Debido a verificación de macromedidor.



Engativá



Molinos: De la Calle 80 a la Calle 72, entre la carrera 100 a la carrera 111 - Desde las 9:00 a.m. por 24 horas. Debido a empates red acueducto.



Antonio Nariño

San Antonio: De la Calle 6 Sur a la Avenida Calle 1, entre la Avenida carrera 14 (Costado Occidental). Desde las 10:00 a.m. por 24 horas. Debido a traslado anticipado de redes.



La Fragua: De la Calle 8 Sur a la Calle 12A Sur, entre la carrera 27 a la carrera 30. Desde las 10:00 a.m. por 24 horas. Debido a empates red acueducto.



Fontibón

Guadual de Fontibón (Valparaíso), San Pedro de Los Robles, La Laguna Fontibón, El Carmen Fontibón. Desde las 08:00 a.m. por 24 horas. Debido a renovación Estación Reguladora de Presión.



Santa Fe



Bosque Izquierdo: De la Avenida Calle 26 a la Calle 26B, entre la carrera 3 y la carrera 5. Desde las 10:00 a.m. por 24 horas. Debido a empates red acueducto.



Puente Aranda

Estación Central: De la Avenida Calle 13 a la Calle 17, entre la Avenida carrera 30 a la carrera 32. Desde las 10:00 a.m. por 24 horas. Debido a cambio de válvulas.



San Cristóbal

Atenas, San Vicente, Santa Inés Sur, Santa Inés Sur II, San Blas, Las Mercedes: De la carrera 2A Bis Este a la carrera 9 Este, entre la Avenida Villavicencio a la Calle 20A Sur.



Desde las 10:00 a.m. por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.



Soacha

Ubaté, San Juan de Ubaté, Rincón de Ubaté, San Marcos, La España, Parques del Sol, Cien Familias, Bosques de Cipi, Cohabitar, La Pradera, El Paraíso, La Florida y Altos de La Florida. De la Calle 1 a la Calle 14, entre la carrera 6 Este a la carrera 3B. Desde las 10:00 a.m. por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.



Ciudad Bolívar



El Mochuelo II Norte, Ciudad Bolívar, Juan Pablo II, Central de Mezclas, Cerro Colorado, Los Alpes Sur, Paraíso Quiba, Ciudad Bolívar Rural I, Quiba Bajo, Naciones Unidas, Casa de Teja, Villa Gloria, Villas El Diamante, Quiba, Cordillera del Sur, Nueva Esperanza, La Torre, Cedritos del Sur, El Mochuelo II Urbano, El Mochuelo II, El Mochuelo III Bella Flor Sur Rural, El Tesoro, El Mirador, Bella Flor Sur, San Rafael, Bellavista Lucero Alto, El Mochuelo, El Mochuelo IV, Ciudad Bolívar Rural III, El Minuto de María, Arabia, El Mochuelo, Oriental, Quiba Rural, Brisas del Volador, Bella, Estrella del Sur, El Mochuelo Urbano,



Quiba Urbano. De la calle 68B sur a la calle 83 sur, entre la carrera 10 a la transversal 28. Desde las 2:00 p.m. por 4 horas. Debido a mantenimiento subestación.

Miércoles 14 de septiembre de 2022



Usaquén

Santa Barbara Oriental: De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 116 a la Calle 127. Desde las 10:00 a.m. por 24 horas. Debido a desvío de red acueducto.



Kennedy

Lusitania: De la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68G. Desde las 8:00 a.m. por 24 horas. Debido a empates red acueducto.



Marsella: De la Avenida Calle 6 a la Calle 12, entre la Avenida Carrera 68G a la Carrera 72 o Avenida Boyacá. Desde las 8:00 a.m. por 24 horas. Debido a empates red acueducto.



Puente Aranda

Comuneros: De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Avenida Calle 8 Sur a la Avenida Calle 6. Desde las 8:00 a.m. por 24 horas. Debido a empates red acueducto.



Santa Fe

El Dorado: De la Carrera 11B Este a la Carrera 6A Este, entre la Calle 1A Bis a la Calle 3 Sur. Desde las 10:00 a.m. por 24 horas. Debido a empates red acueducto.



Fontibón

Atahualpa: De la Calle 23 a la Calle 22, entre la Carrera113 a la Carrera 116. Desde las 10:00 a.m. por 24 horas. Debido a cambio de Válvulas.



San Cristóbal

San Martin Sur, La Gloria Occidental, Canadá Güira, Villa de Cerro, Arrayanes I, Arrayanes V. De la Carrera 1Bis a la Carrera 4 Este, entre la Carrera 48P Bis Sur hasta la Diagonal 39 Sur. Desde las 10:00 a.m. por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.



Kennedy

Santa Paz: De la Calle 10 a la Calle 12, entre la Carrera 87B a la Carrera 88D. Desde las 10:00 a.m. por 24 horas. Debido a Empates red acueducto.

Jueves 15 de septiembre de 2022

Usaquén



La Calleja: De la Carrera 19 a la Carrera 21, entre la Calle 127 hasta la Calle 132. Desde las 10:00 a.m. por 24 horas. Debido a Empates red acueducto.



Chapinero

Chicó Norte III Sector, Santa Bibiana, Rincón del Chicó. De la Carrera 7 a la Carrera 11, entre la Calle 88 a la Calle 100. Desde las 10:00 a.m. por 24 horas. Debido a Empates red acueducto.



Engativá

Bolivia y Bochica I: De la Calle 80 a la Calle 90, entre la Carrera 100 a la Carrera 110. Desde las 09:00 a.m. por 24 horas.



Molinos: De la Calle 80 a la Calle 72, entre la Carrera 100 a la Carrera 111. Desde las 09:00 a.m. por 24 horas.



Fontibón

Capellanía y Modelia: De la Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 24, entre la Avenida Transversal 73A hasta la Carrera 81 Bis. Desde las 10:00 a.m. por 24 horas.



Puente Aranda



Gran América: De la Avenida Carrera 30 a la Avenida Carrera 33, entre la Avenida Américas y la Avenida Calle 26. Desde las 8:00 a.m. por 24 horas.



Ciudad Bolívar



Bella Flor: De la Calle 73 a la Calle 73C Sur, entre la Carrera 26C a la Carrera 27F. Desde las 10:00 a.m. por 24 horas.



San Cristóbal



San Martin Sur, Canadá Güira.: De la Carrera 2 a la Carrera 1B Este, entre la Calle 48D Sur a la Calle 36D Sur. Desde las 10:00 a.m. por 24 horas.



Kennedy

Dindalito: De la Calle 43 Sur a la Calle 38 Sur, entre la Carrera 89B a la Carrera 102. Desde las 10:00 a.m. por 24 horas.

Viernes 16 de septiembre de 2022



Fontibón



El Tintal II, Sabana Grande, Cargadero de Carrotanques y Planta elevadora Fontibón. De la Diagonal 16 a la Calle 15B, entre la Carrera 96A hasta la Carrera 98R. Desde las 8:00 a.m. por 4 horas.



Mártires



El Vergel: De la Transversal 22 a la Carrera 27, entre la Avenida Calle 1 a la Avenida Calle 3. Desde las 10:00 a.m. por 24 horas.

Sábado 17 de septiembre de 2022



Usaquén



La Calleja: De la carrera 19 a la carrera 20, entre la Calle 127 a la Calle 127B. Desde las 8:00 p.m. 24 horas.

