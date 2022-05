Con el fin de garantizar un buen servicio a los bogotanos, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá esta llevando a cabo obras de reparación en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad, debido a eso habrán cortes de agua del 10 al 14 de mayo en algunas localidades de la ciudad.



Según la entidad, estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.



Cortes de agua

Martes 10 de mayo de 2022



Engativá

Molinos

De la Calle 80 a la Calle 72, entre la Carrera 100 a la Carrera 111.

09:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Kennedy

Marsella

De la Avenida Calle 6 a la Calle 12, entre la Carrera 68G a la Carrera 72 o Avenida Boyacá.

07:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Bosa

Villa del Rio

De la Calle 57B a la Calle 57H Sur, entre la Carrera 65 a la Carrera 71.

10:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Usaquén

Country Club, La Calleja.

De la Carrera 19 a la Carrera 20, entre la Calle 127D a la Calle 132.

10:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Usaquén

Barrancas Norte, San Cristóbal Norte.

De la Carrera 7 a la Carrera 9, entre la Calle 159 a la Calle 165.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo



Suba

Altos de Chozica, Los Naranjos, Villa Alcázar, Ciudad Hunza.

De la Carrera 84 a la Carrera 89, entre la Calle 128 a la Calle 133.

10:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



San Cristóbal

Suramérica, Montebello, San Cristóbal Sur, San Blas.

De la Carrera 7A hasta la Carrera 10B Este, entre la Calle 35B Sur a la Calle 12 Sur.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo



Miércoles 11 de mayo de 2022



Puente Aranda

Comuneros

De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Avenida Calle 3 a la Avenida Calle 6.

07:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Kennedy

El Vergel, La Pampa, Vergel Occidental, Visión de Oriente e Industria La Fayette.

De la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 80, entre la Calle 16C a la Calle 10F.

De la Avenida Carrera 80 a la Carrera 79A, entre la Calle 11B Bis a la Calle 16.

De la Carrera 79A hasta la Carrera 78, entre la Calle 16 a la Calle 11D.

De la Carrera 78 a la Transversal 75, entre la Avenida Calle 12 a la Calle 16.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo



Suba

Casa Blanca Suba Urbano, Casa Blanca Suba II.

De la Carrera 45 a la Carrera 107, entre la Calle 235 a la Calle 245.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo



San Cristóbal

Bello Horizonte, Córdoba.

De la Carrera 4 Este a la Carrera 2, entre la Calle 32A Sur a la Calle 24 Bis Sur.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo



Chapinero

La Salle, Bosque Calderón, Granada, María Cristina, Parque Nacional, La Merced, Hospital Militar, San Ignacio y Chapinero, Marly, Quesada, Palermo, Sucre, Santa Teresita.

De la Calle 26 a la Calle 68, entre la Carrera 3 a la Carrera 7.

De la Calle 33 a la Calle 66, entre la Carrera 13 a la Carrera 7.

01:00 p.m.

3 horas

Verificación de macromedidor



Jueves 12 de mayo de 2022



Engativá

Bolivia

De la Calle 80 a la Calle 90, entre la Carrera 100 a la Carrera 123.

09:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Fontibón

Capellanía

De la Transversal 73 Bis a la Carrera 81 Bis, entre la Avenida Calle 22 a la Calle 23D.

07:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Fontibón

Granjas de Techo

De la Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 24, entre la Carrera 68 a la Carrera 68D.

07:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Kennedy

Corabastos y Saucedal.

De la Calle 34A Sur a la Diagonal 38 Sur, entre la Carrera 83A hasta la Carrera 86.

10:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Usaquén

Country Club, La Calleja

De la Carrera 19 a la Carrera 20, entre la Calle 132 a la Calle 134.

10:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



San Cristóbal

San Isidro, Barcelona Sur.

De la Carrera 10 a la Carrera 4C, entre la Calle 38A Sur a la Calle 29 Sur.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo



Ciudad Bolívar

Casablanca, Candelaria Cuarta Etapa, Candelaria

La Nueva, Rincón de Los Ángeles, Universidad Distrital.

De la Calle 60 Sur a la Calle 63 Sur, entre la Carrera 42A hasta la Carrera 53.

01:00 p.m.

3 horas

Verificación de macromedidor



Viernes 13 de mayo de 2022



Kennedy

Patio Bonito, Patio Bonito II, Tairona y Campo Hermoso.

De la Avenida Calle 6 a la Calle 38 Sur, entre la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 89.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo



Rafael Uribe Uribe

El Playón, Callejón Santa Barbara, Puerto Rico, La Resurrección.

De la Carrera 12A hasta la Carrera 5L, entre la Calle 36G SUR a la Calle 49H Sur.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo



Kennedy

Villa Alsacia, El Vergel, Bavaria, Castilla, Pio XII, Ciudad Techo, Las Dos Avenidas, Tintala, Valladolid El Vergel, Sabana Grande, El Chanco, La Magdalena, Zona Franca.

De la Calle 13 a la Calle 7, entre la Avenida Boyacá a él Rio Bogotá.

01:00 p.m.

3 horas

Verificación de macromedidor



Sábado 14 de mayo de 2022



Usaquén

Country Club, La Calleja.

De la Carrera 19 a la Carrera 21, entre la Calle 127 a la Calle 128.

10:00 p.m.

24 horas

Empates red acueducto

REDACCIÓN BOGOTÁ

