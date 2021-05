Ojo con estos cortes de agua para esta semana

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará diferentes obras para mejorar el suministro del agua en las localidades por ello informó en qué zonas se presentarán cortes de agua este martes 25 de mayo de 2021.

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Localidad Usaquén

Barrios: Santa Ana, Santa Bárbara. De la Carrera 5 Este a la Carrera 6, entre la Calle 108 a la Calle 119. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Mantenimiento válvula reductora de presión.



Localidad Barrios Unidos

Barrios: La Esperanza. De la Calle 63 a la Calle 68, entre la Carrera 14 a la Carrera 20. Desde las 09:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido al cambio de Válvulas.



Localidad Engativá

Barrio: Gran Granada. De la Calle 72 a la Calle 80, entre la Carrera 114 a la Carrera 123. Desde las 09:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a Empates red acueducto



Localidad Kennedy

Barrios: Las Delicias, Nueva York. De la Calle 37H Sur a la Avenida Calle 45A Sur, entre la Carrera 68L a la Avenida Carrera 72. Desde las 10:00 a.m. hasta 24 horas. Debido a Mantenimiento preventivo



Localidad Suba

Baja Presión: Villa del Prado, Nueva Zelanda, Guicani, Tejares del Norte, San José de Bavaria, Cantalejo, Gilmar, Vista Bella, Sotavento, Los Eliseos, Portales del Monte, Iragua, Gratamira, Colina Campestre, El Plan, Iberia. De la Autopista Norte (Carrera 45) a la Carrera 58, entre la Calle 153 a la Calle 183. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates red acueducto

REDACCIÓN BOGOTÁ

