El miércoles 30 de agosto de 2023, el Acueducto de Bogotá tiene planificados una serie de cortes en el suministro de agua, como parte de su programación habitual de labores de mantenimiento y mejora. Estas intervenciones se realizan de manera regular para garantizar el óptimo funcionamiento de la infraestructura y redes de distribución que abastecen a diversos sectores de la ciudad.



Durante esta jornada, los cortes de agua están programados para afectar a algunos barrios específicos de Bogotá. Estos cortes son necesarios para llevar a cabo las tareas de inspección, reparación y actualización en las redes de distribución. Los sectores que se verán impactados por estos cortes son:



En el barrio Comuneros, ubicado en la localidad de Puente Aranda, tendrá corte de agua desde las 7:00 a.m. y será por 28 horas. Así mismo, los barrios Ciudad Salitre, Hipotecho Sur, La Igualdad y Lusitania, ubicados en Fontibón y Kennedy, también presentarán cortes de agua en la mañana del miércoles, y los barrios Patio Bonito 1 y 2, Dindalito tendrán este corte a las 10:00 a.m.



Cortes de agua en Bogotá 30 de agosto. Foto: EPM

Además, presentarán estas novedades los barrios Santa Lucia y Tunal Oriental (Incluye el Hospital del Tunal) en la localidad de Rafael Uribe y Tunjuelito desde las 8:00 a.m. Por otra parte, en la localidad de Teusaquillo, específicamente, en el barrio Quesada a las 9: 00 a.m.



De igual manera, en la localidad de Ciudad Bolívar, distintos barrios tendrán cortes de agua desde las 10:00 a.m., estos son: Quiba Rural, Quiba Urbano, El Minuto de María, Quiba, Cedritos del Sur, Naciones Unidad, El Tesoro, Estrella del Sur,El Mochuelo II, El Mochuelo III, Quiba Rural, Quiba Urbano, El Minuto de María, El Mochuelo II Urbano, El Mochuelo, Quiba, El Mochuelo Oriental, Casa de Teja.



Finalmente, los barrios Cedros Salazar y Potosí presentarán cortes de agua las 10: 00 a.m. de este miércoles.

Recomendaciones

Debido a los próximos cortes de agua, es vital que los ciudadanos tomen medidas adecuadas para garantizar el suministro y uso eficiente de este recurso esencial. Aquí presentamos algunas recomendaciones para enfrentar esta situación:



1. Preparativos previos al corte: antes de que se lleve a cabo la interrupción del servicio, asegúrese de llenar completamente el tanque de reserva de su vivienda.



2. Almacenamiento seguro: si decide almacenar agua en recipientes adicionales, recuerde consumirla antes de las 24 horas.



3. Uso consciente del agua: durante el período de interrupción, es esencial que se utilice el agua de manera racional. Se recomienda priorizar actividades esenciales como el lavado de manos y la preparación de alimentos.



4. Servicio de carrotanques: la EAAB estará ofreciendo el servicio de carrotanques para abastecer zonas afectadas. Sin embargo, es importante señalar que tendrán prioridad las clínicas, hospitales y centros con alta concentración de público. En caso de requerir este servicio, se puede hacer su solicitud a través de la Acualínea 116.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información del Acueducto, y contó con la revisión de la periodista y un editor.