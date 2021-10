Ojo a los cortes de agua que habrá esta semana en Bogotá

Varios barrios de Bogotá tendrán cortes de agua esta semana por cuenta de los trabajos de mantenimiento programado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB).



Para que los ciudadanos puedan tener un 'Plan B', la EAAB hace públicos los sectores que resultarán afectados y da algunas recomendaciones.



La EAAB aconseja llenar el tanque de reserva y en caso de almacenar agua en recipientes, consumirla antes de las 24 horas.



Además, recuerda que se puede prestar el servicio de carrotanques para algunos sectores. Sin embargo, este dará prioridad a clínicas, hospitales

y centros de alta concentración de público. Puede solicitar el servicio a la línea 116.

¿Dónde habrá cortes de agua?

Lunes 11 de octubre





Suba



Barrios: Mazurén, Caminos de San Lorenzo, Colina, Los Libertadores, Casigua, Parque La Colina centro comercial, La Colonia, Iberia, Ciudad Jardín Norte



Lugar: De la calle 129 a la calle 153, entre la carrera 54 a la avenida Boyacá.



Inicio y duración: 10 a.m., 4 horas

Martes 12 de octubre







Suba



Barrios: Calatrava, Niza Norte, Niza, Sotileza.



Lugar: De la calle 125 a la diagonal 129, entre la avenida Boyacá a la avenida Suba



Inicio y duración: 10 a.m., 4 horas



Usaquén



Barrios: Santa Teresa de Suba, La Carolina de Suba, Nueva Tibabuyes, Tibabuyes, La Gaitana Oriental, Sabana de Tibabuyes, Tibabuyes Universal, Berlín, San Pedro, Toscana, Santa Rita de Suba, Lisboa, Santa Cecilia.



Lugar: De la carrera 118 a la carrera 161, entre la calle 146 a la calle 142.



Inicio y duración: 8 a.m., 24 horas





Kennedy



Barrios: Mandalay, Techo, Américas Occidental, Banderas, Ayacucho, Francisco José de Caldas, Hogares Colombianos y Colegio Inem de Kennedy.



Lugar: De la diagonal 2 a la calle 38C Sur, entre la carrera 78K a la

avenida carrera 80 / De la avenida calle 6 a la calle 37 Sur, entre la carrera 78B

a la carrera 78K / De la Avenida calle 6 a la calle 26 Sur, entre la Carrera 78B a la Avenida carrera 72.



Inicio y duración: 10 a.m., 24 horas





San Cristóbal



Barrios: La Belleza



Lugar: De la calle 53C Sur a la calle 67 Sur, entre la carrera 11 Este a la carrera 4B Este



Inicio y duración: 10 a.m., 24 horas

Miércoles 13 de octubre

Barrios Unidos



Barrios: Bonanza, Las Ferias, Polo Blanco, Alejandría, Marcela, Cami las Ferias, Compensar Calle 80.



Lugar: De la calle 72 a la calle 80, entre la cvenida Boyacá a la carrera 68.



Inicio y duración: 10 a.m., 4 horas





Fontibón



Barrios: El Vergel, Ciudadela La Felicidad, Multiplaza centro comercial.



Lugar: De la calle 15 a la calle 22 (avenida Ferrocarril), entre la avenida Boyacá a la carrera 80A



Inicio y duración: 10 a.m., 24 horas





Chapinero



Barrios: El Refugio



Lugar: De la calle 76 a la calle 93, entre la carrera 2 Este a la carrera 7.



Inicio y duración: 9 a.m., 24 horas





Kennedy



Barrios: El Vergel, La Pampa, Vergel Occidental, Visión de Oriente e Industria Lafayette.



Lugar: De la avenida carrera 86 a la Avenida carrera 80, entre la calle 16C a

la calle 10F. / De la avenida carrera 80 a la carrera 79A, entre la calle 11B Bis a la calle 16. / De la carrera 79A a la carrera 78, entre la calle 16 a la calle 11D / De la carrera 78 a la transversal 75, entre la avenida calle 12 a la calle 16.



Inicio y duración: 10 a.m., 24 horas





San Cristóbal



Barrios: Santa Rita Suroriental.



Lugar: De la diagonal 50 Sur a la calle 54A Bis Sur, entre la carrera 10A Este a la carrera 5 Este



Inicio y duración: 10 a.m., 24 horas

Jueves 14 de octubre

Candelaria, Santa Fe y San Cristóbal



Barrios: Lourdes, La Candelaria, La Concordia, Belén, Egipto,

Germania, Quinta de Bolívar, Colegio Ramón B. Jimeno, Perseverancia, Macarena, Hospital del Guavio.



Lugar: De la Calle 1 a la Calle 33A, entre la Carrera 4 Este a la Carrera 4B.



Inicio y duración: 10 a.m., 4 horas



Engativá



Barrios: Gran Granada



Lugar: De la Calle 72 a la Calle 80, entre la Carrera 111 a la Carrera 130.



Inicio y duración: 9 a.m., 24 horas



Bosa



Barrios: Remanso, Independencia (Parcial), Potreritos, San Bernardino-Potreritos, Las Vegas-San Bernardino, San Bernardino XVIII.



Lugar: De la Carrera 87H a la Carrera 87K, entre la Calle 69 Sur a la Calle 70 Sur / De la Carrera 86B a la Transversal 88C, entre la Calle 70A Sur a la Calle 73A

Sur / De la Carrera 86D a la Carrera 91, entre la Calle 73A Sur a la Calle 94A Sur



Inicio y duración: 10 a.m., 24 horas



San Cristóbal



Barrios: El Pinar



Lugar: De la Calle 47 Sur a la Diagonal 54 Sur, entre la Transversal 13D Este a la Carrera 10A Este.





Inicio y duración: 10 a.m., 24 horas

