La Alcaldía de Bogotá informa que en distintos puntos de la capital se suspenderá temporalmente el servicio de agua debido a obras de reparación y mantenimiento de las redes de distribución.



(Lea además: Lluvias en Bogotá: así amanecen las vías de la ciudad).

Estas son las fechas y los lugares:

Cortes de agua: martes 25 de octubre

Engativá



Bolivia, Bochica II. De la Calle 80 a la Calle 90, entre la Carrera 100 a la Carrera 110. Horario: 9 a.m. 24 horas. Tipo de trabajo: Empates red acueducto.



Molinos. De la Calle 80 a la Calle 72, entre la Carrera 100 a la Carrera 111. Horario: 9 a.m. 24 horas. Tipo de trabajo: Empates red acueducto.

Chapinero



La Porciúncula. De la Calle 72 a la Calle 80, entre la Carrera 7 a la Carrera 15. Horario: 9 a.m. 24 horas. Tipo de trabajo: Desvío red de acueducto.



Puente Aranda



Tibaná. De la Carrera 36 a la Carrera 39, entre la Avenida Calle 3 a la Avenida Calle 6. Horario: 10 a.m. 24 horas. Tipo de trabajo: Mantenimiento preventivo.

Suba



Britalia, El Pijao de Oro, Granada Norte, Vista Bella, Los Eliseos. De la Calle 170 a la Calle 153, entre la Carrera 45 a la Carrera 58. Horario: 10 a.m. 24 horas. Tipo de trabajo: Empates red acueducto.



Kennedy



Carvajal. De la Calle 34 Sur a la Calle 37 Sur, entre la Transversal 72 a la Transversal 73A Bis A. Horario: 10 a.m. 24 horas. Tipo de trabajo: Empates red acueducto.



(En otras noticias: Una prostituta y un colombiano cayeron en España por robo a fundador de Tuenti).



San Cristóbal



Altamira y Quindío. De la Diagonal 45A Sur a la Calle 48 Sur, entre la Transversal 12 Este a la Carrera 19 Este. Horario: 10 a.m. 24 horas. Tipo de trabajo: Mantenimiento preventivo.

Cortes de agua: miércoles 26 de octubre

Fontibón



El Chanco Planta de Fontibón. De la Carrera 86 a la Carrera 98, entre la Calle 15B a la Diagonal 16. Horario: 10 a.m. 24 horas. Tipo de trabajo: Mantenimiento preventivo.



Montevideo. De la Calle 19 a la Avenida Calle 22, entre la Carrera 68D a la Carrera 69B. Horario: 8 a.m. 24 horas. Tipo de trabajo: Taponamiento red de acueducto.



Kennedy



Lusitania. De la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68G. Horario: 8 a.m. 24 horas. Tipo de trabajo: Empates de red de acueducto.



Marsella. De la Avenida Calle 6 a la Calle 12, entre la Carrera 68G a la Carrera 72 o Avenida Boyacá. Horario: 8 a.m. 24 horas. Tipo de trabajo: Empates de red de acueducto.



Villa Alsacia y La Fayette. Por la Carrera 72, entre la Calle 11 a la Calle 16C. Horario: 10 a.m. 24 horas. Horario: Desvío y empates redes acueducto.



Tíntala. De la Calle 6A a la Calle 6D, entre la Carrera 89 a la Carrera 92. Horario: 10 a.m. 24 horas. Tipo de trabajo: Empates redes acueducto.



(También: Cayó en Cundinamarca alias Guri, temido asesino del grupo criminal 'Satanás').



Puente Aranda



Comuneros. De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Avenida Calle 8 Sur a la Avenida Calle 6. Horario: 8 a.m. 24 horas. Tipo de trabajo: Empates red acueducto.



Fontibón



Montevideo. De la Calle 19 a la Avenida Calle 22, entre la Carrera 68D a la Carrera 69B. Horario: 8 a.m. 24 horas. Tipo de trabajo: Taponamiento red acueducto.



Rafael Uribe



Claret e Inglés. De la Calle 36 Sur a la Calle 47 Sur, entre la Carrera 25A hasta la Carrera 33. Horario: 8 a.m. 24 horas. Tipo de trabajo: Renovación de redes.



Suba



Mónaco, Batan, Santa Barbara Occidental. De la Calle 127 a la Calle 111, entre la Carrera 45 a la Carrera 55. Horario: 10 a.m. 24 horas. Tipo de trabajo: Empates redes acueducto.



San Cristóbal



San Rafael y Ciudad Londres. De la Calle 48 Sur a la Calle 75 Sur, entre la Carrera 16C Este hasta la Carrera 20A Este. Horario: 10 a.m. 24 horas. Tipo de trabajo: Mantenimiento preventivo.

Cortes de agua: jueves 27 de octubre

Engativá



Molinos. De la Calle 80 a la Calle 72, entre la Carrera 100 a la Carrera 111. Horario: 9 a.m. 24 horas. Tipo de trabajo: Empates redes acueducto.



Álamos. De la Calle 63 a la Calle 72, entre la Carrera 94 a la Carrera 106A. Horario: 09:00 a.m. 24 horas. Tipo de trabajo: Empates redes acueducto.



Fontibón



Capellanía y Modelia. De la Avenida Calle 22A hasta la Calle 23, entre la Transversal 73A hasta la Carrera 81 Bis. Horario: 10 a.m. 24 horas. Tipo de trabajo: Empates redes acueducto.



Granjas de Techo. De la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 22, entre la Carrera 68 a la Carrera 68D. Horario: 10 a.m. 24 horas. Tipo de trabajo: Empates redes acueducto.

Ciudad Salitre y Terminal de Transporte. De la Avenida Calle 22 hasta la Avenida Calle 26, entre la Carrera 68 a la Avenida Carrera 72. Horario: 10 a.m. 24 horas. Tipo de trabajo: Empates redes acueducto.



Santa Fe



El Dorado. De la Carrera 11B Este a la Carrera 7A Este, entre la Calle 1A Bis a la Calle 3 Sur. Horario: 10 a.m. 24 horas. Tipo de trabajo: Mantenimiento preventivo.



(Le recomendamos leer: Los obstáculos que enfrenta la idea de extender la calle 63).



Suba



Britalia, El Pijao de Oro, Granada Norte, Vista Bella, Los Eliseos. De la Calle 170 a la Calle 153, entre la Carrera 45 a la Carrera 58. Horario: 10 a.m. 24 horas. Tipo de trabajo: Empate red acueducto.



Kennedy



Visión Colombia. De la Calle 13 a la Calle 16, entre la Carrera 78B a la Carrera 79. Horario: 10 a.m. 24 horas. Tipo de trabajo: Empate red acueducto.



San Cristóbal



Las Gaviotas y Nueva Delhi. De la Calle 47A Sur a la Calle 62C Sur, entre la Carrera 14 Este hasta la Carrera 16A Este. Horario: 10 a.m. 24 horas. Tipo de trabajo: Mantenimiento preventivo.

Más noticias en EL TIEMPO

Gustavo Bolívar propondrá otro artículo que busca liberación de presos del paro

Imputan cargos a hombre que habría amenazado a Roy Barreras en redes sociales

Rishi Sunak es el nuevo primer ministro de Reino Unido

ELTIEMPO.COM