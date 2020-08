Los barrios de Bogotá que tendrán cortes de agua esta semana

Este martes de agosto y miércoles 5 de agosto habrá cortes de agua en varios barrios de Bogotá por cuenta de los trabajos de mantenimiento programados por la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB).



Consulte a continuación si su sector está entre los anunciados:

Martes 4 de agosto

Engativá



Bachue: De la calle 80 a la calle 90, entre carrera 94 a la carrera 96 - Desde las 8 a.m. (24 horas).





San Cristóbal

​

Montecarlo y San Cristóbal: De la calle 8 Sur a la calle 17 Sur, entre carrera 15 Este a la 22 Este - Desde las 8 a.m. (24 horas).

Miércoles 5 de agosto

Engativá



Estrada: De la calle 63 a la calle 72, entre carrera 68 a la carrera 70 - Desde las 8 a.m. (24 horas).





Suba



Andes Norte, Julio Flórez y Santa Rosa: De la calle 90 a la calle 116, entre carrera 60 a la

carrera 71 - - Desde las 10 a.m. (24 horas).





Usme



El Refugio, Nuevo Portal y Portal del Divino: De la calle 114I Sur a la calle 96 Sur, entre

carrera 5I Este a la carrera 12 este -Desde las 10 a.m. (24 horas).

Tenga en cuenta

La EAAB le recomienda:



- Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.



- Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.



- Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la

preparación de alimentos.



-Se prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales

y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la

Acualínea 116.

