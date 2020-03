La Corte Constitucional se declaró inhibida para demanda del aborto

Los togados de la Corte Constitucional manifestaron que no había claridad en la demanda interpuesta por una ciudadana en la que se argumentaba vulneración de derechos al no poder interrumpir su embarazo si no se cumplía con los tres causales que están estipulados en la sentencia C-355 de 2006.

Con una votación de seis contra tres, los magistrados de la Corte Constitucional se declararon inhibidos para emitir un nuevo fallo alrededor del aborto.



Eso traduce que los causales de malformación del feto, si está en riesgo la vida de la madre y si el embarazo es producto de una votación seguirán vigentes.



La ponencia del magistrado Alejandro Linares, en la que buscaba despenalizar el aborto antes de las 16 semanas, también fue derrotada.

