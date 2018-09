Cómo está actuando la ciudad con los animales de calle en Bogotá

Desde finales de 2016, cuando se creó el Instituto de Protección y Bienestar Animal, el Distrito ha logrado atender 724 perros por casos de maltrato, ha hecho 230 jornadas de esterilización gratuita y, con corte a julio, iban 22.348 animales castrados, con lo que se ha evitado el nacimiento de 61.034 perros y 86.616 gatos, aproximadamente.

Estas son algunas de las cifras con las que se le está haciendo frente al abandono de animales, pues la atención del instituto se centra en la fauna que habita la calle. Hasta el año pasado, según el estimativo de la Secretaría de Salud, en Bogotá había 986.526 perros con algún responsable o tenedor, y cerca de 10 por ciento –unos 98.653 perros– viven en la calle. Según el instituto, los propietarios los abandonaron o los dejaron vivir fuera de casa.



Este dato preocupa a lectores de EL TIEMPO que dicen percibir más animales en esta condición. Por ejemplo, Janneth Flórez preguntó en el Facebook Live que realiza la Sección Bogotá el primer día hábil de la semana, ¿qué está pasando con la administración del Instituto de Bienestar Animal?

Por su parte, Martha Piedad Ruiz aseguró que en zonas como Usme y Kennedy ha aumentado la presencia de animales en la calle. “Es un problema de humanidad, responsabilidad, seguridad y sanidad”, recordó la lectora.



El Distrito no tiene cifras para saber si la población de animales callejeros aumenta o disminuye cada año, y las funciones del instituto están destinadas a atender aquellos perros y gatos que no tienen propietario, básicamente por medio de tres programas.



El primero, el de Urgencias Veterinarias, es para auxiliar animales cuya vida esté en riesgo inminente, en habitabilidad de calle. Manejan una escala de tres estados del triaje (valoración), dependiendo de la gravedad del caso.



El instituto aclaró que si el que resulta accidentado es un perro con propietario, será el agresor el que tendrá que costear los gastos de la atención del animal; si no, su dueño, pues la entidad prioriza la atención de aquellos que están desprotegidos.

El segundo programa es el de Encuentros Zoolidarios o Brigadas Médicas, en el cual se incluye la verificación de “las diferentes problemáticas reportadas por los ciudadanos, valoración médico-veterinaria básica, desparasitación y canalización, entre otros”, señaló la entidad. Con este programa asisten a las 20 localidades de la ciudad.



El último es la estrategia Captura, Esteriliza y Suelta- (CES), que a través de la intervención quirúrgica reduce la población en la calle y evita que nazcan crías que pueden quedar a merced de actos de maltrato.

En este punto, proteccionistas como Alexandra Torres, de la Red de Zoolidaridad y Apoyo Animalista, señaló que el instituto debe focalizar su actuación a los animales que realmente no cuentan con algún responsable.



“Las jornadas de esterilización se están cumpliendo y a ellas asisten personas de hasta estrato 3, pero hay que focalizar la atención para animales de calle. Ellos son difíciles de agarrar, por lo que se debe aumentar el personal capacitado, de tal forman que ellos sean quienes esterilicen”, insistió.

Ella lleva 20 años prestando atención a animales de la calle. “No se puede explicar por qué, pero antes nos llamaban tres veces por semana, por alguna camada abandonada; hoy nos llaman dos o tres veces al día”, reseñó la activista.

El instituto considera “pertinente aclarar que todos hacemos parte de la solución y que la vinculación efectiva de todos los ciudadanos, además de la educación

Denuncie el maltrato

Si un ciudadano es testigo de un caso de maltrato, puede comunicar de inmediato a la Policía o llamar a la línea 123. También puede hacerlo a través de:



1. Correo electrónico, escribiendo a proteccionanimal@alcaldiabogota.gov.co, adjuntando fotos, videos o pruebas del caso de maltrato.



2. Sistema Distrital de Quejas y Solicitudes: www.bogota.gov.co/sdqs. Allí también debe anexar pruebas.



3. Sede administrativa del Idpyba: Calle 116 n.° 70G-82, barrio Pontevedra, Suba. De lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m.



