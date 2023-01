La captura de un hombre que se robó un desodorante en un supermercado en la localidad de Usaquén por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá genera polémica.

El robo fue captado por una cámara de seguridad del establecimiento comercial y el video es la prueba 'reina' para señalar al detenido como autor del delito de hurto.

El autor del robo es un hombre joven, que estaba vestido con traje y corbata. El hombre tomó el desodorante de uno de los estantes y lo ocultó entre su saco. Posteriormente, caminó hasta desaparecer de la escena.



Para ninguna persona es un secreto que muchos robos son cometidos por personas que están bien vestidas y por esto no generan sospechas. Pero ese no es el motivo de la polémica.



La controversia la ha generado una frase que aparece en un mensaje en la cuenta oficial en Twitter de la Policía Metropolitana de Bogotá, donde informa del hecho y la captura de esta persona.



El tuit está encabezado así: #Ojo ¡Las apariencias engañan!, y continúa con la frase: "Hombre con traje y corbata hurta en un almacén comercial en la localidad de Usaquén". Hasta ahí, el mensaje no dice nada raro, pero al final del mensaje aparece este texto: "Cortamos con los inicios de la delincuencia, para acabar con el #crimen en Bogotá".

#Ojo 👁️ ¡las apariencias engañan!

Hombre con traje y corbata hurta en un almacén comercial en la localidad de Usaquén.

Lo capturamos y tendrá que responder por el delito de hurto.

Cortamos con los inicios de la delincuencia, para acabar con el #crimen en Bogotá. pic.twitter.com/UfLahzVHRW — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) January 24, 2023

Usuarios de Twitter reaccionaron de diferentes maneras al tuit de la Policía Metropolitana de Bogotá. Algunos dijeron que "ladrones de corbata siempre ha habido en Colombia". Otros defendieron la labor que hace la Policía. Y otros explicaron que no hubo un hurto.



Leonardo M dijo: "No es hurto, es tentativa. Los elementos nunca fueron retirados de la tienda".



Por su parte, Jeff Vidal Reyes afirmó: "Jamás hubo hurto. Se pudo tipificar tentativa".



