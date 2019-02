Alegan infracción al Código de Policía para frenar temporada taurina

Sigue la polémica sobre el presunto consumo de licor en la pasada tarde de toros realizada en la plaza la Santamaría de Bogotá el 10 de febrero, hecho que diera a conocer la Personería de Bogotá y en cuyos videos se ve la falta de control por parte de las autoridades a la hora del ingreso a la plaza y el aparente estado de alicoramiento de uno de los funcionarios del Instituto de Recreación y Deporte (IDRD) dentro de la plaza. Por esto, la Personería solicitó que se suspenda la próxima corrida que este domingo.



La personera, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, expuso que la solicitud radica en que se incumplieron los acuerdos de no vender ni consumir alcohol, ni en la plaza ni en sus alrededores, pues había presencia de menores de edad, y esto va en contravía del Código de Policía en el artículo 38. El ente de control pide que haya medidas correctivas o una suspensión temporal o multa.



En una resolución emitida por el Distrito para el préstamo de este escenario para la temporada de toros 2019, se deja claro que no se puede expender licores dentro de la plaza, sin embargo la Personera de Bogotá denunció que sí hubo un expendio dentro del recinto y en los alrededores. A esto se suma, que no hubo los controles por parte de las autoridades y la administración.



EL TIEMPO consultó a Juan Bernardo Caicedo, presidente de la Corporación Taurina de Bogotá sobre el tema aseguró que la Corporación cumplió con lo pactado ya que ellos no vendieron licor. “Yo no puedo quitarle las botas a la gente que ingresa a la plaza, eso lo debe hacer la Policía. El administrador de la plaza que estaba alicorado es un empleado del IDRD y fue el único altercado que hubo con un funcionario de la alcaldía menor de Santa Fe. Es decir ¿dos funcionarios de la alcaldía se agarran, se pelean y ¿el culpable es la Corporación Taurina?, se preguntó Caicedo.

Este diario pudo establecer que al funcionario del IDRD y administrador de la plaza Mauricio Ribón, el Distrito le canceló el contrato el pasado lunes, luego de conocer el incidente, sin embargo a su contrato solo le quedaban 10 días hábiles.



Uno de los acuerdos que quedó en la resolución, es que se permitía la entrada de menores de edad a la plaza, pero no permitiría el expendio de bebidas alcohólicas.

Dos funcionarios de la alcaldía se agarran, se pelean y ¿el culpable es la Corporación Taurina?: Caicedo. FACEBOOK

TWITTER

Sobre este tema el contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, se pronunció y aseguró que en el caso del funcionario o contratista de la alcaldía de Bogotá o de uno de sus institutos que se ve en los videos en presunto estado de alicoramiento se debe investigar y sancionar si se encuentra responsable por parte dela Personería.



“Pero usar ese argumento como causal para terminar un contrato de manera unilateral entre el Distrito y unos particulares, sería alegar la propia culpa o la de uno de sus agentes y permitiría que esos particulares reclamaran unos eventuales perjuicios", agregó el Contralor Granados. Esto significaría que se estaría configurando en un detrimento patrimonial para la ciudad.





REDACCIÓN BOGOTÁ

@BogotaET