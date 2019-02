Corrida de toros del domingo en la plaza Santamaría no se suspende

“Hemos revisado todos los instrumentos jurídicos, incluido el decreto de la

Corte Suprema. Luego de la revisión de los documentos donde hay obligaciones para cumplir hemos visto que no hay una justificación jurídica para cancelar la temporada taurina”, dijo el secretario de Gobierno, Juan Miguel Durán.

La decisión fue anunciada por la administración distrital, tras la polémica generada por la Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda, que pidió suspender la corrida el próximo domingo luego de comprobar el consumo de licor en la plaza con la presencia de menores de edad.



“No hemos recibido ninguna prueba contundente del ingreso y consumo dentro. Por el momento no existe dicha prueba. Si alguien la tiene que nos la haga llegar”, advirtió durán.



“Hay un escenario jurídico que hemos analizado por la petición de la Personería respecto a lo que pasó el fin de semana. No encontramos ninguna justificación jurídica para cancelar la temporada. Lo que hemos visto es que el consumo dentro de la plaza es un tema individual”, dijo el secretario de Seguridad.



Según el secretario de Gobierno, luego de hacer una revisión verificaron que en la corrida del domingo se hicieron las requisas y controles correspondientes a la hora de entrar a la plaza.



“Se ha tomado la decisión de empezar los controles con dos días de anticipación para la entrada a la plaza. Vamos a seguir con los rigurosos controles, revisando qué se entra a la plaza”, dijo el coronel de la Policía Javier Martín.



El secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Jairo García, hizo un llamado a los bogotanos para cumplir el código de Policía y recordó que “es una responsabilidad individual de cada uno”.





Según la Personera, funcionarios del organismo de control registraron, en fotos y videos cómo algunos de los asistentes a la corrida de toros del 10 de febrero pasaron el filtro de seguridad con botas (recipientes en donde tradicionalmente se bebe licor) o cervezas en vasos plásticos.



La Personera, que reportó la situación, dijo que la Secretaría de Gobierno reportó el decomiso de una caja de licor en el palco de la plaza, “pero no se evidencian comparendos o sanciones a los responsables por parte de la Policía”.



El asunto radica, según explicó el alcalde Peñalosa, en que se había acordado que en el espectáculo o asistían menores de edad, o había venta y consumo de licor, pero no ambas al tiempo.



“Los promotores eligieron la asistencia de los menores”, señaló, por lo que el compromiso habría sido incumplido, según la Personería.



A través de un comunicado, Juan Bernardo Caicedo, gerente general de la Corporación Taurina de Bogotá, señaló que ellos no permitieron el expendio de licor dentro de la Santamaría, el pasado domingo.



REDACCIÓN BOGOTÁ