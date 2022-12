El esfuerzo de la administración distrital para construir un proyecto de participación ciudadana incidente como el Corredor Verde, ha sido titánico. Hemos trabajado de la mano con la ciudadanía para lograr un diseño que responda a las expectativas de movilidad incluyente, sostenible y equitativa.



Gracias a una histórica participación ciudadana, a través de diferentes espacios de cocreación, tanto presenciales como virtuales, recibimos más de 50.000 propuestas. Hemos mantenido comunicación permanente con la gente, a través de mailings, volantes, redes sociales, activaciones en calle, periódicos y una página web que registra a la fecha más de 232.000 visitas y alrededor de 8.000 suscriptores.



Lo anterior demuestra, a todas luces, que la administración distrital no ha tenido ningún secreto guardado, como lo afirma el urbanista Mario Noriega en su columna. Por el contrario, hemos sido abiertos y transparentes. De hecho, el señor Noriega nos visitó en el IDU, donde le mostramos todo el proyecto, y ha participado en varias reuniones en las que se han presentado los avances.



De este proceso surgieron los 3 pilares: más y mejor espacio público, movilidad sostenible y ecología como base del diseño. Para llegar a este punto analizamos las características de cada uno de los tramos y encontramos que el vehículo particular representa el 24 % de los viajes en la Séptima y ocupa el 49 % del espacio vial, mientras que el transporte público representa el 69 % de los viajes y solo tiene el 20 % de espacio.



En el Centro y Chapinero, el ancho promedio de la vía y el andén es de 26 metros, mientras que en Usaquén tenemos casi 40. Para garantizar una movilidad más equitativa y cuidar el planeta, el transporte público tendrá, en el tramo Centro (entre las calles 26 y 100), una capacidad cercana a los 12.000 pasajeros por hora. No aumenta, pero tampoco disminuye.



En Usaquén (calles 100-200), se proyecta una capacidad de 18.000 pasajeros por hora/sentido, aumentado desde los 12.000 actuales. El tiempo de viaje, además, se reducirá a la mitad. Ambos estarán integrados operacionalmente entre sí y a los proyectos de la carrera 10, calle 26, avenida Caracas y avenida 68, reduciendo los tiempos de viaje en la Séptima en más del 50 %.

En Chapinero, donde antes se tenían 4 carriles compartidos entre el tráfico de vehículos públicos y particulares, se tendrán ahora 3 carriles exclusivos para carros particulares (2 hacia el norte y uno hacia el sur), permitiendo un tráfico más fluido.



Las modelaciones de tránsito demuestran que muchos viajes largos desde el norte al centro prefieren como alternativas la NQS y la avenida Circunvalar. Eso se mantendrá y mejorará. A lo largo del corredor habrá también espacio para ciclistas con carril segregado seguro y andenes con accesibilidad universal para los peatones.



Aunque algunas voces se han alineado para decir que el proyecto va en contra del vehículo particular, lo cierto es que la inversión para este segmento se acerca al billón de pesos, que incluyen nuevos cruces a desnivel en las calles 134, 127, 92 y 85 para garantizar una buena experiencia de viaje.



Con un mejor sistema de transporte sobre la Séptima, se libera el espacio que hoy ocupan los buses del SITP de las carreras 13 y 11, garantizando que estos tengan mayor capacidad para el tráfico privado. La Séptima lleva más de 20 años esperando una intervención.



Ha llegado el momento de poner en marcha un proyecto necesario y que involucra a la ciudadanía, un proyecto que esperamos esté listo en 2026, y que se convertirá en un icono urbano, reverdeciendo y transformando un corredor emblemático. Será, además, el primero de muchos Corredores Verdes que tendrá Bogotá.



(Los diseños finales del Corredor Verde están disponibles para consulta pública en la página https://septimaverde.gov.co/).



DIEGO SÁNCHEZ

DIRECTOR DEL IDU