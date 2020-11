¿Qué tanto se parece o no corredor verde a TransMilenio de la Séptima?

Si bien la solución de movilidad pública masiva de la carrera 7.ª será un sistema basado en buses, no es tan cierto que, como dicen algunos, hayamos perdido un año de tiempo para llegar al mismo punto. El corredor verde y TransMilenio por la 7.ª, aunque partirán de la misma base de estudios y coincidirán en algunos elementos, son bastante distintos uno del otro.

Antes de analizar punto por punto hay que partir de algo. Mientras TM ya era un proyecto con estudios y diseños (con todos los detalles y con una licitación abierta), el corredor verde tiene hoy apenas un diseño conceptual. Es decir, aunque parte de unos lineamientos como la movilidad sostenible, la integración ambiental y el sentido de lugar, sí es posible que, cuando en 2021 se tengan los estudios de diseño, veamos cambios con respecto al modelo que se conoció esta semana. Después de todo, el diseño conceptual es eso: la idea, no los planos para construir.

Lo común son las características de un sistema BRT: un sistema basado en buses, que van por carriles exclusivos y paran en estaciones asignadas para eso. Pero, incluso si se mira punto por punto, hay diferencias.



La propuesta tipo TM incluía buses de tipo troncal (articulado y biarticulado) de tecnologías limpias, e incluso preveía la circulación de pocos buses antiguos. El corredor verde, en cambio, plantea usar solo buses duales 100 % eléctricos. Estos buses son físicamente similares a los que se ven hoy en la 7.ª (los híbridos, de colores rojo, verde y gris) y que pueden cargar y descargar pasajeros tanto en andén como en estaciones de TM.



(Lea también: Por qué se decidió que la fase II del metro fuera por la 72)



En cuanto a los carriles exclusivos, hay similitudes y diferencias. Ambos proyectos tienen carril exclusivo y segregado para los buses y destinan un solo carril en los tramos en que no hay estaciones y dos cuando haya estaciones y se deban hacer sobrepasos. Los pliegos de TransMilenio apuntan a que no es cierto que hubiese dos carriles por sentido (para un total de cuatro) a lo largo de toda la troncal. Pero sí hay una diferencia en el momento del sobrepaso: en TM, cuando hay sobrepaso, se ocupan cuatro carriles (dos por sentido) porque la estación funciona para cargue y descargue en ambas calzadas; en el corredor verde, cuando hay sobrepaso, es posible que se ocupen solo tres carriles.



(Lea también: Así es la propuesta de corredor verde en la séptima)

Y, tercero, las estaciones tampoco se parecen. En TM siempre son cerradas y tienen puertas, como ya se dijo, hacia ambas calzadas. En el corredor verde se plantea que su ancho, ubicación y diseño sean flexibles dependiendo del tramo. Se prevé que en Usaquén el carril exclusivo sea central, que en Chapinero vaya al costado oriental y que en el centro tenga carriles de acceso pacificado.



Sin embargo, quedan preguntas en un diseño que apenas es preliminar y aún no ofrece toda la información para un panorama completo. Aunque el IDU le ha dicho a este diario que se logran tener carriles exclusivos para los buses en todos los recorridos, hay quienes dicen que en el tramo de Chapinero ese tipo de diseño dificulta la exclusividad y hace más lento el recorrido.



Tampoco se tiene claro cómo funcionará la validación del pasaje: si en paraderos o en los buses. En general, el sistema masivo del corredor promete ser flexible, no homogéneo, como ocurriría en una troncal, y responder a los verdaderos tipos de viaje de la gente.

“Hicimos una micromodelación para entender cuánta gente tiene en la 7.ª tiene vocación de usar transporte público y cómo. Casi nadie conecta del 20 de Julio hasta la calle 200. De los viajes que se originan en el norte, casi un 68 % terminan en la calle 100 y otro poco más, en la 72. Y los que parten del 20 de Julio terminan en la calle 26 un 91 %, un 30 % en la calle 72 y un 12 % en la calle 100. Entonces es tan diverso el corredor que hacer una fotocopia de estaciones y tramos cada 500 metros y ocupar tanto espacio no tiene sentido”, explica el gerente del Corredor Verde, Juan Pablo Caicedo, y advierte: “Una operación basada en buses no es una troncal de TM. Es deshonesto decir que esto es una troncal. Si así lo fuera, TM sería la tecnología más usada en la historia de la humanidad”.



(Lea también: TransMilenio y el desafío de recuperar su seguridad)

Más allá de los buses

Otra diferencia clave es la inclusión de dos cables en el corredor verde. Aunque, hay que decirlo, no serán construidos en este cuatrienio. El de Usaquén quedará estructurado y listo para contratar y ejecutar en la próxima alcaldía y el del centro quedará con estudios de pre y factibilidad.



Respecto a este último, hay todo tipo de reacciones. “El cable del centro es una improvisación. No se ha contemplado en plan de desarrollo, no se tienen estudios de demanda, de predios, de impacto. Hay otros cables más proyectables”, afirma Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos.

Mientras que Erik Vergel, Ph. D. en Planificación Urbana y Regional, sostiene que por ser apenas parte del diseño conceptual, no hay información suficiente que permita decir sí o no al cable. Sin embargo, recuerda que “los cables son una apuesta de ciudad. TransMiCable ya demostró que debe ser un ejercicio de varias administraciones”.



(Lea también: Así es la primera flota de buses eléctricos que rodará por Bogotá)



En todo caso, el Distrito sí ha dicho que hacerlos o no depende de eso mismo: de que los estudios los determinen como viables o no. Otra diferencia sustancial está en la ciclorruta. “El anterior proyecto tenía bicicarril solo de la calle 100 hacia el norte y por andén. Ya sabemos que no son las más adecuadas... En ese sentido, la de Claudia López es mejor, va de punta a punta, desde el centro, pasando por Chapinero, hasta Usaquén”, anota Oróstegui.

No se trata de comparar, sino de comprender hasta dónde las nuevas propuestas respondes a las necesidades actuales.

Ellos están hasta ahora en diseño conceptual FACEBOOK

TWITTER

Y aquí viene otra gran diferencia reconocida por varios expertos consultados. “Aquí la apuesta por infraestructura verde y espacio público es mucho más amplia”, dice Oróstegui.



De otro lado, habrá diferencias frente al espacio para el carro particular: la proporción de su espacio en la vía es menor en el corredor verde. Eso, sin embargo, hace temer por el nivel de carga que van a recibir las carreras 11 y 13. Y, casi nada, el proyecto de Claudia López tiene la novedad de peatonalizar la 7.ª hasta la calle 40. “Es retador. Para peatonalizar entre la plaza de Bolívar y la calle 26 hubo muchos problemas”, menciona Oróstegui.

Retos extras

“No creo que la pregunta sea comparar un sistema con el otro, sino comprender hasta qué punto la nueva propuesta responde a las necesidades de los corredores y los distintos sectores”, comenta Vergel, y llama la atención sobre los retos que pocos percibieron. “Hay un nodo que no está claro: el de la calle 72. En el diseño conceptual se presentan un deprimido y una zona peatonal de alta calidad, pero no sabemos cómo va a ser la integración modal con medios claves como la línea del metro, que se espera, vaya por la 72. Y, en general, es importante ver los puntos de encuentro e integración modal entre 7.ª y Caracas”, agrega Vergel. Otros invitan a poner la lupa sobre la conexión, por la calle 100, con TM de la 68.



(Lea también: ¿Por qué los nuevos buses del Sitp son amarillos?)

De otro lado, Oróstegui cuestiona si se prevé qué hacer con los buses del SITP y del SITP Provisional que vienen de otros sectores y cuyo trayecto pasa por la 7.ª: “¿Habrá exclusividad de uso de la 7.ª por los buses eléctricos tipo sur-norte? ¿Qué pasará con las antiguas rutas? Además, si las obligas a no pasar por la 7.ª, estarías afectando la demanda de pasajeros de las rutas y la estabilidad financiera de los operadores”.

El corredor verde, ciertamente, podría modificarse cuando lleguen los estudios de detalle y, muy seguramente, en 2025 no se verá como los renders de esta semana lo presentaron (al menos, en ese año no habrá cables aéreos listos). Pero, mientras tanto, el proyecto merece una discusión más allá de si debe ser con buses o no. Hay muchas cosas más en juego.

REDACCIÓN BOGOTÁ - EL TIEMPO

@soypuentes