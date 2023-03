El megaproyecto Corredor Verde de la carrera séptima de Bogotá sigue causando polémica. En esta ocasión es la veeduría ciudadana de esta iniciativa de la Alcaldía de Bogotá la que le hace varios reparos.

La revista Semana informó que según la veeduría, la administración distrital "no ha cumplido con los compromisos adquiridos ante el Juzgado 23 Administrativo del circuito" en cuanto a la socialización del proyecto.

"Durante el proceso denominado cocreación, la Alcaldía señala que hubo una participación de 50.000 ciudadanos, lo que no representa ni el 7,5 por ciento de la población que reside en las tres localidades que se verán directamente afectadas por el proyecto Corredor Verde (Usaquén, Chapinero y Santa Fe)”, resaltó la veeduría, según el medio mencionado.



Cabe recordar que el planteamiento de la alcaldes de Bogotá, Claudia López, con este megaproyecto es intervenir la carrera séptima desde la calle 26 hasta la calle 200; el Corredor Verde tendrá dos carriles por sentido para buses eléctricos y dos carriles mixtos para carros en sentido sur-norte. Además, contempla amplios andenes, ciclorrutas.



El punto de la discordia es que el diseño del megaproyecto contempla la eliminación de los carriles en la vía en sentido norte-sur y entre las calles 92 y 28. Por esta razón, los bogotanos no podrían usar la carrera séptima con sus vehículos en todo el norte de la ciudad desde el norte hasta el centro.



De acuerdo a lo informado por el noticiero CM&, la veeduría pidió acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación al megaproyecto.



Sin embargo, la administración distrital espera abrir en 15 días la licitación para adjudicar la megaobra.



El líder de la veeduría, Camilo Rubiano, le explicó a Semana otros reparos de esa entidad al proyecto: “Este es un proyecto de urbanismo y paisajismo más no de movilidad, que eliminará de la calle 200 a la 100 dos carriles de uso mixto y de la calle 92 a la 28 los eliminará por completo, prohibiendo el paso de cualquier tipo de vehículo, obligando a la ciudadanía a tomar vías como la Circunvalar, la 11 y la 13. Vías que no tienen la capacidad de recibir más carros al día de hoy”.

Imagen de como quedaría el Corredor Verde en la zona de la calle 72. Foto: IDU

La Alcaldía de Bogotá ha defendido las bondades del Corredor Verde. Argumenta que en materia de movilidad "la carrera Séptima es una de las vías más congestionadas de la ciudad: no es una buena alternativa ni para carros, ni para transporte público, y menos para peatones. Los más perjudicados son los usuarios de transporte público, donde el carril preferencial no es suficiente para conectarlos eficientemente con sus destinos".



Agrega que "los andenes no cumplen con las normas de accesibilidad universal, hay un deterioro urbanístico en todo el corredor y los bienes patrimoniales que acompañan la Séptima - entre los que destacan el Museo y el Parque Nacional, casas como Villa Adelaida, el Seminario Mayor o el Museo el Chicó no son disfrutados por los ciudadanos".



Además, señala que en la Séptima "tampoco existe una conexión del corredor con los cerros orientales de la ciudad, lo que afecta los flujos de fauna y el cuidado de las especies nativas. Igualmente, los niveles de emisiones de material particulado y dióxido de carbono altos que empobrecen la calidad del aire y la vocación de la Séptima como un lugar para permanecer".

