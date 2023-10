Corredor Verde por la Séptima: alcances del fallo para suspender el proyecto en Bogotá

En medio de la carrera contrarreloj de la alcaldía y a dos meses de culminar el mandato de la alcaldesa Claudia López, un juez administrativo de Bogotá ordenó la suspensión del proceso de licitación del Corredor Verde por la carrera 7.ª.



La determinación judicial obedece a una acción popular interpuesta por los ciudadanos Diego Escallón Arango y Juan Esteban Matallana y ordena que el Distrito y el IDU deben frenar el proceso hasta que “sea eliminado de su diseño la construcción de troncales para la implementación de un sistema de transporte público”.

Matallana le dijo a EL TIEMPO que junto con Escallón interpusieron la acción popular, argumentando que López en su Plan de Desarrollo afirmó que “en ningún caso” construiría una troncal de buses por la 7.ª. “Mostramos que no había coherencia entre lo que se iba a hacer y lo que se había plasmado en el plan”, aseguró el demandante.



Por otro lado, fuentes del Distrito consultadas por este diario indicaron que ahora el caso será revisado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual puede adoptar la decisión del juez o revocarla.

Así se vería la carrera séptima.

Pero, hasta que esto no pase, no se podrán adjudicar los tres tramos previstos en la licitación, que van desde la calle 99 a la 200. Tampoco se podrán abrir las licitaciones de los dos tramos faltantes, que empiezan en la calle 24 y finalizan en la 99.



Aunque no se trata de una decisión definitiva, sin duda aprieta más los tiempos para adjudicar el proyecto. Pero, sobre todo, genera incertidumbre sobre su futuro. De hecho, ayer se esperaba dar a conocer si los consorcios que se presentaron para construir los tres tramos cumplían con los requisitos técnicos y financieros.



Reacciones

El fallo ha generado diversas opiniones entre expertos. Darío Hidalgo, profesor de la Universidad Javeriana y quien ha defendido el Corredor Verde, afirmó que el proyecto solo afecta al 8 por ciento de las personas que viven por este corredor, mientras que beneficia al 92. “No les importan las personas ni las mayorías”, indicó.



Lo anterior coincide con la posición de la alcaldía, que en un comunicado aseguró que los 79.625 millones de pesos invertidos en diseños, estudios y licitaciones quedarán “en la basura”.



En contraste, el urbanista Mario Noriega, uno de los opositores, señaló que la principal falla del proyecto “es que se quiere trasladar el modelo TransMilenio de la Caracas a la séptima”.

Corredor Verde sobre la Séptima

La decisión también ha tenido efectos políticos, pues en época de elecciones se vuelve un tema clave para los candidatos, teniendo en cuenta que si la alcaldesa no alcanza a adjudicar la obra, estará en manos del próximo alcalde y del Concejo el futuro del proyecto.



“Dos candidatos del Nuevo Liberalismo lograron parar el Corredor Verde”, aseguró López, quien además dijo que el próximo domingo los ciudadanos decidirán entre los candidatos que “paran las obras” y los que “construyen sobre lo construido para mejorar”.

Al respecto, Matallana indicó que, si bien él es candidato a edil por el partido que mencionó la mandataria, “no ha hecho campaña hablando del corredor” y su intervención en el tema ha sido “desde el movimiento ciudadano”. “Diego, por ejemplo, no aspira a un cargo público”, añadió.



Cabe resaltar que Carlos Fernando Galán, quien aspira a la alcaldía por el Nuevo Liberalismo, ha dicho en diversos debates que no está de acuerdo con el Corredor Verde, al igual que la mayoría de sus contrincantes, solo Juan Daniel Oviedo ha manifestado su intención de continuar la obra, aunque con modificaciones.



No obstante, en un video afirmó que de ser alcalde, avanzaría “rápidamente” en el tramo de la 100 hacia el norte, pero corregiría “los diseños de la 100 al sur”.



De acuerdo con el Distrito, el Corredor Verde busca mejorar la movilidad en el borde oriental de la ciudad a lo largo de 22 kilómetros y tiene un costo de 2,5 billones de pesos, incluyendo las interventorías.

