Los caminos de Carlos F. Galán para modificar el Corredor Verde en Bogotá

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informó el jueves que se abrió la licitación de los dos tramos del Corredor Verde ubicados entre la calle 99 y la 26, justo el mismo día cuando el alcalde electo le dijo a EL TIEMPO que iba a revisar la obra porque “hay que modificar los diseños”.



(Lea también: Corredor Verde en Bogotá: pese a polémica, se abrió licitación de los tramos faltantes).

Según el IDU, el tramo uno, que se ubica en la carrera 7.ª desde la calle 24 hasta la calle 76, tiene un presupuesto de 529.388 millones de pesos, mientras que el tramo dos, que inicia en la calle 76 y va hasta la 99, cuenta con un valor de 330.007 millones.



Los interesados en la construcción de ambas obras podrán presentar sus propuestas hasta el 22 de febrero de 2024, y la audiencia de adjudicación se realizaría el 27 de marzo del otro año.



Con la apertura de licitación, también se abre concurso de mérito para las interventorías por un valor cercano a los 46.000 millones en cada tramo. Los interesados pueden presentar sus ofertas hasta el 26 de febrero y la adjudicación está prevista para el 5 de abril.



(Puede leer: Las claves del intenso debate por proyecto que pone fin a la ALO Norte en Bogotá).

Facebook Twitter Linkedin

Así se vería la Séptima en la calle 124, localidad de Usaquén. Foto: IDU

El Distrito ha insistido en que el proyecto tiene “certeza legal y técnica”. Incluso, Diego Sánchez, el director del IDU, afirmó que “durante la publicación de los prepliegos, 63 interesados manifestaron su interés en la construcción de estas obras del Corredor Verde”.



Sin embargo, la primera vez que se abrió la licitación de los dos tramos hacia el sur del proyecto se declaró desierta, hecho en el que pudieron haber incidido las dudas que desde elecciones tiene el alcalde electo sobre el diseño y su impacto en la movilidad.



“Ese tramo no solamente requiere modificaciones por temas del diseño, sino también porque fue pensado para llevarse a cabo antes de la obra del metro. La 7.ª no se hizo y, al hacerla al tiempo con la troncal de la Caracas, colapsaría Bogotá”, explicó el alcalde electo, en una entrevista con este medio que se publicará en la edición de este domingo.



Los expertos y habitantes de la zona, por su parte, también han mostrado su preocupación con estos dos tramos, sobre todo en sentido norte-sur, ya que se plantea un único carril entre las calles 92 y 32 que no permitiría el tráfico continuo y, en cambio, priorizaría a las personas que se movilizan en transporte público, bicicleta o a pie.

Facebook Twitter Linkedin

Corredor Verde en el Centro Internacional. Foto: IDU

Las alternativas de Galán

Aunque afirmó que iba a vigilar de cerca el proyecto, el alcalde electo dijo que va a garantizar la ejecución de los tramos que se ubican entre la calle 100 y las 200, que ya fueron adjudicados por un valor total de 1,3 billones de pesos.

Con la licitación de los otros dos tramos ya abierta, es decir, con los pliegos publicados en el Secop II, para Darío Hidalgo, experto en movilidad y profesor de la Universidad Javeriana, Galán puede tomar tres caminos distintos: seguir con el proceso como está; contratar y hacer modificaciones con el proyecto adjudicado o revocar la licitación antes de recibir propuestas.



Con respecto a la primera opción, Hidalgo considera que “es improbable” dado su compromiso de campaña de no continuar con los tramos hacia el sur del proyecto. Asimismo, afirma que adjudicar el proceso y luego plantear modificaciones es “muy difícil” en términos técnicos y jurídicos.

Como la fecha de presentación de propuestas quedó en febrero y hay audiencias de aclaraciones y otros procesos, revocarlo no parece tan complejo FACEBOOK

TWITTER

Por lo tanto, tal vez la alternativa más viable sea intentar revocar la licitación, si quiere abrir otro proceso para modificar el diseño. Incluso, el experto dice que podría ser aún más sencillo si no se vuelven a presentar proponentes en la licitación.



“Como la fecha de presentación de propuestas quedó en febrero y hay audiencias de aclaraciones y otros procesos, revocarlo no parece tan complejo. Por supuesto, la administración debe hacer el proceso legal bien hecho”, indicó Hidalgo.



Uno de los argumentos más fuertes del alcalde electo es lo que dice su plan de Gobierno inscrito en la Registraduría en época de elecciones.



“A la ciudadanía hay que hablarle con la verdad: si el gobierno actual adjudica este año el proyecto ‘Corredor Verde por la Séptima’, estaríamos obligados a ejecutarlo tal cual está. De lo contrario, priorizaremos la contratación del proyecto para el tramo norte, de la calle 100 hasta la 200, y ajustaremos los diseños de la 100 hacia el sur, con participación ciudadana incidente, para garantizar el tráfico mixto”, dice el plan de Galán.

Más noticias

LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ