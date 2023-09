El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) se pronunció después de que el Juzgado 35 Administrativo del Circuito de Bogotá admitiera una acción popular en contra del proyecto del Corredor Verde por la carrera Séptima.



La acción popular fue interpuesta por los ciudadanos Diego Escallón Arango y Juan Esteban Matallana.



Según conoció la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, el documento afirma que este proyecto representa una presunta amenaza a los derechos colectivos a la moralidad administrativa, el patrimonio público, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público.



Los demandantes afirman que la Alcaldía y el IDU desconocieron la buena fe y la confianza de los ciudadanos al abrir las licitaciones para la obra del Corredor Verde, porque, según ellos, el proyecto es sustancialmente idéntico al TransMilenio por la carrera Séptima que la alcaldesa López había prometido no realizar durante su campaña electoral.



Las marchas contra el Corredor Verde fueron entre la calle 72 y la 67, sobre la Séptima. Foto: Prensa Carlos Carrillo

Adicionalmente, señalan que contraviene el artículo 105 del Plan Distrital de

Desarrollo, que prohíbe expresamente la construcción de una troncal de TransMilenio por este corredor. Aseguran que no se estructuró con participación incidente, como también lo dispone esta norma.



Al respecto, el IDU indicó que, en el marco de la instancia judicial correspondiente, "presentará los hechos y pruebas que fundamentan la apertura de las licitaciones en su debida forma, y demostrará que no existe vulneración alguna de los derechos colectivos invocados por los accionantes".



Cabe resaltar que el secretario jurídico de la Alcaldía, William Mendieta, le dijo a este medio que el proceso sigue adelante, siempre y cuando el juez no acceda a conceder la medida cautelar que pide suspenderlo hasta que haya un fallo de fondo.

Solicitamos respetuosamente se abstenga de adjudicar la licitación del llamado Corredor Verde por la carrera 7.ª

TWITTER

Mendieta añadió que espera que se emita rápidamente un fallo a favor del Distrito para seguir adelante con el proyecto.



Esta acción popular se suma a la petición firmada por cinco candidatos a la Alcaldía de Bogotá que le pide a la mandataria Claudia López frenar la licitación del Corredor Verde. Los aspirantes para llegara al Palacio Liévano que firmaron son: Rodrigo Lara, Carlos Fernando Galán, Diego Molano, Gustavo Bolívar y Jorge Robledo.



"Considerando que en dos meses –el día 29 de octubre– habrá elecciones para definir el alcalde de la ciudad, solicitamos respetuosamente se abstenga de adjudicar la licitación del llamado Corredor Verde por la carrera 7.ª”, señalan en la misiva.



Detalles del proyecto

El Corredor Verde se extenderá a lo largo de 22 kilómetros y se plantea como una solución para la movilidad del borde nororiental de la ciudad. Actualmente está en licitación.



Busca construir un transporte público 100 por ciento eléctrico a cargo de La Rolita con 23 ecoestaciones abiertas. Además, tiene proyectados 24 kilómetros de ciclorruta segregada con vegetación, 280.000 metros cuadrados de espacio público y 16 plazas alamedas.

Su propósito principal es mejorar la movilidad del borde nororiental de la ciudad. Foto: IDU

Contará, asimismo, con nuevas intersecciones a desnivel para los vehículos en las calles 127, 100, 92 y 85 con Circunvalar, además de nuevas orejas en la 134 y la 147. Esto con el fin de resolver los lugares donde actualmente se genera mayor congestión vial.



"A partir de la publicación de los prepliegos en Secop, el IDU cuenta con el reporte de más 90 interesados proveedores, que se han interesado por ver el proceso de cada una de las licitaciones abiertas, además, se recibieron un total de 185 observaciones que el IDU atendió y respondió a tiempo", dijo el IDU.

REDACCIÓN BOGOTÁ