Carlos Fernando Galán y Claudia López: ¿inminente choque por Corredor Verde en Bogotá?

Durante el fin de semana, la alcaldesa Claudia López entregó la última rendición de cuentas de su alcaldía, en la cual destacó, en primer lugar, los avances en las grandes obras como las troncales de la avenida 68 y la Ciudad de Cali, la primera línea del metro y el Corredor Verde por la carrera 7.ª.



(Lea también: 'La alcaldía de Bogotá decidió no avanzar con el tramo sur del Corredor Verde': Galán).

Sobre este último proyecto, enfatizó en que se piensa adjudicar completo este año, contrario a lo que afirmó el pasado viernes el alcalde electo, Carlos Fernando Galán, quien dijo que la administración actual no pensaba continuar con los dos tramos que van desde la calle 24 hasta la calle 99.



“Es la obra después del metro más grande que está haciendo Bogotá (...) Son 22 kilómetros, de los cuales 11 ya se contrataron y los otros 11 siguen en licitación y serán adjudicados”, dijo la mandataria desde el parque El Tunal.



Cabe resaltar que hasta hace pocos días se pudo adjudicar el tercer tramo, que va desde la calle 99 hasta la 200. Este proceso estaba agendado para mediados de octubre, pero debido a las medidas cautelares impuestas por un juez se había ordenado suspender la licitación.



(Además: Adjudican 3 tramos del Corredor Verde en Bogotá: ¿quiénes estarán a cargo de la obra?).

Defendimos el metro y dejamos la 1era Línea con un avance del 26% de ejecución. Avanzamos en la construcción de las alimentadoras de la Av. 68 y la Av. Cali. Y frente al el Corredor Verde de la Carrera 7ma, que son 22 km, la justicia nos dio la razón y seguimos adelante: los… pic.twitter.com/aKnXUmZOOI — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) November 26, 2023

Fue hasta el pasado martes 21 de noviembre que el Tribunal de Cundinamarca falló a favor de la alcaldía y permitió continuar con el proyecto.



Tras la decisión, Galán se refirió al Corredor Verde en el foro con alcaldes electos realizado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) en Cartagena. Dijo que respetará la decisión tomada y garantizará la ejecución del tramo. “Es una obra bien importante porque conecta la 68 con Accesos Norte, sobre la 7.ª”, señaló.



No obstante, afirmó que su equipo de empalme, tras reunirse con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), le informó que la administración actual había decidido no continuar con los tramos faltantes. “Me parece que esa decisión es acorde con la decisión de los electores el 29 de octubre”, agregó.

Así se vería la carrera séptima. Foto: Render IDU

Esto coincide con su opinión acerca del proyecto en las elecciones, pues en algunos debates llegó a afirmar que, tal y como lo habían manifestado los otros candidatos, no continuaría con el Corredor Verde. Sin embargo, al final de su campaña dijo que de la calle 99 hacia el norte mantendría el diseño, pero de esa zona hacia el sur de la ciudad replantearía lo que ya se acordó.



Y es que precisamente los dos tramos que se ubican de la calle 99 a la calle 24 han sido controversiales, principalmente, porque se plantea un único carril entre las calles 92 y 32, sentido norte-sur, el cual no permitirá el tránsito continuo.

Cuando conozcamos el plan de manejo de tráfico de la obra del metro en la Caracas sabremos en qué momento hacer la intervención en la 7.ª. FACEBOOK

Aunque la idea es privilegiar a los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público solo permitiendo el acceso para los vehículos particulares que se dirijan a parqueaderos de oficinas y apartamentos en el costado occidental de dicho corredor vial, para Galán este diseño podría causar “un caos” en la movilidad de la ciudad. Teniendo en cuenta, además, otras obras que se están realizando o se tiene proyectado iniciar.



“Cuando conozcamos el plan de manejo de tráfico de la obra del metro en la Caracas sabremos en qué momento hacer la intervención en la 7.ª. Porque no tendría sentido hacer al tiempo una gran obra en la 7.ª y otra en la Caracas, uno no puede intervenirlas al tiempo por la implicación que tendría en la movilidad”, explicó.

Sector Centro Internacional. Foto: IDU

Es importante señalar también que la licitación de los dos tramos que falta adjudicar fue declarada desierta anteriormente, por lo que aún está pendiente abrir el proceso nuevamente.



Darío Hidalgo, profesor de la Universidad Javeriana y uno de los conocedores del proceso, le dijo a EL TIEMPO que la única forma de realizarlo en el mes que queda de la alcaldía de Claudia López es a través de un proceso de licitación abreviado; no obstante, los tiempos son bastante apretados y probablemente la decisión quede en manos de Galán.



Por otro lado, el director del IDU, Diego Sánchez, al ser consultado por este diario sobre el tema, afirmó que el hecho de que no hubiera proponentes para los tramos faltantes se debió a que posiblemente son los que tienen “mayor riesgo social, reto de manejo de tráfico y riesgo judicial”.



López, a pesar de las críticas que ha recibido, insiste en que el Corredor Verde “no tiene reversa”, argumentando que es una obra necesaria para Bogotá que está pendiente “desde el 2010”, pero que por la “politiquería” no se ha podido realizar.



Ante este panorama, Hidalgo añadió que es indispensable que Galán y López se sienten a discutir el futuro del proyecto, ya que “hace parte del cumplimiento del plan de desarrollo de la alcaldesa y del plan que está construyendo Galán”.

Alcaldía de Claudia López rinde cuentas

Además del Corredor Verde, la alcaldesa también resaltó los siguientes resultados de su gestión:

Movilidad

La administración de López destacó el avance en la red de metro, cuya primera línea ya va en un 27 % de ejecución, mientras que la segunda ya está en proceso de licitación.

Por otro lado, indicó que la troncal de la 68 cerrará el año con un 53 % de avance, y la de la Ciudad de Cali, con un 61 %.



Asimismo, el Distrito ha realizado mantenimiento a 205 kilómetros de ciclorrutas existentes y construido e implementado 92 kilómetros nuevos.

Seguridad

La alcaldesa afirmó que, si bien los estudios de percepción ciudadana han señalado que los capitalinos se sienten inseguros, en estos 4 años se desarticularon 519 grupos delincuenciales, se capturaron 109.921 delincuentes y se instalaron 9.540 cámaras de seguridad.



Por otro lado, la ciudad incorporó más de 300 gestores de diálogo y convivencia, hizo dos nuevos centros de detención, seis casas refugio, y 16 casas de justicia.

Empleo y educación

El Distrito logró salvar a 126.000 pequeñas y medianas empresas de la quiebra. Además, se pasó de una tasa de desempleo del 25 % en julio de 2020 al 9,7 % en septiembre de este año.



La alcaldesa también enfatizó en el aspecto de educación, ya que los programas Jóvenes a la U y Todos a la U han ayudado a más de 78.000 estudiantes. Por otro lado, se terminaron de construir 35 colegios, mientras que 25 están en obra.

Ayudas sociales

Según López, en su administración se dejó un legado en cuanto al cuidado. Para diciembre de este año, Bogotá tendrá 21 manzanas del cuidado operando y en el 2024, se prevé que sean inaugurada 25 manzanas en total. Con corte a octubre de 2023, se han beneficiado 488.000 personas.



De igual forma, destacó que el rescate social tras la pandemia ha ayudado a sacar a medio millón de personas de la pobreza multidimensional.

LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ