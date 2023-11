Adjudican 3 tramos del Corredor Verde en Bogotá: ¿quiénes estarán a cargo de la obra?

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) adjudicó los tres primeros tramos del Corredor Verde por la carrera Séptima en Bogotá, que van desde la calle 99 hasta la 200 y tienen una inversión total de $1'387.575 millones.



El consorcio que estará a cargo del tramo que va entre la calle 99 y la 127 es Consorcio Vial del Norte, integrado por Indugravas Ingenieros Constructores S.A.S, Coherpa Ingenieros Constructores S.A.S e Incoherp Ingenieros Constructores S.A.S.

Museo Nacional sobre la Cra. 7 #N. 28-66 Foto: Alcaldía de Bogotá

Esta obra tiene una inversión de 385.101 millones de pesos e incluye la armonización con el Plan Parcial El Pedregal y la intersección elevada de la 127.



En segundo lugar, quien construirá el tramo que empieza en la calle 127 y finaliza en la calle 183 es el Consorcio THC Corredor Verde 99 integrado por Termotécnica Coindustrial S.A.S, HB Estructuras Metálicas S.A.S, Compañía de Iluminaciones Especiales S.A.S. El presupuesto es de $556.028 millones.



Finalmente, el Consorcio CC-P 7MA L3, integrado por la constructora Conconcreto S.A, Conconcreto Proyectos S.A.S, Autopista Sumapaz S.A.S y Procopal S.A. estará a cargo del tramo entre la 183 y la 200, donde se ampliará la vía a cuatro carriles y se construirá el patio portal. Tiene un costo de 446.445 millones de pesos.



De acuerdo con el IDU, para el tramo uno serán ocho meses de preconstrucción, tres años de obra y tres años de mantenimiento. Mientras que para los tramos dos y tres son 8 meses de preconstrucción, dos años y medio de obra y tres años de mantenimiento.



Los horarios de trabajo serán desde las 6 a. m. hasta las 10 p. m., lo que significará

mayor eficiencia en el desarrollo de la obra.



Con esta adjudicación se espera que para el 30 de noviembre se lleve a cabo la firma de los contratos con cada uno de los consorcios que incluyen fases de preconstrucción,

construcción y mantenimiento.

El fallo que 'revivió el proyecto'

Este martes se conoció que el Tribunal de Cundinamarca tumbó la medida cautelar que impuso el Juzgado 35 Administrativo de Bogotá y frenó por unas semanas el proceso de licitación.



La disputa judicial comenzó con una acción popular que interpusieron dos ciudadanos en los que enfatizaron que el Corredor Verde incumplía con el Plan de Desarrollo de Claudia López, quien afirmó que “en ningún caso” construiría una troncal de buses por la Séptima.



“Mostramos que no había coherencia entre lo que se iba a hacer y lo que se había plasmado en el plan”, aseguró Juan Esteban Matallana, uno de los demandantes.



Así se vería la carrera séptima. Foto: Render IDU

Ante esta determinación, el Distrito interpuso una acción de tutela frente a la decisión argumentando que suspender el proyecto causaba “perjuicios irremediables” en relación con los recursos públicos invertidos para estudios, diseños y contratos, que suman alrededor de 79.625 millones de pesos.



El Tribunal, tras analizar lo expuesto por ambas partes, falló a favor de la Alcaldía y determinó que el juzgado no siguió el proceso legalmente establecido debido a que, entre otras cosas, en el momento en que se tomó la decisión era incierto si el proceso de licitación iba a culminar con la adjudicación del contrato.



El fallo también mencionó que se le había dado una interpretación errónea al artículo 105 del Acuerdo Distrital 761 de 2020, el cual prohíbe que el proyecto sea igual al que fue presentado entre 2017 y 2018, en la alcaldía de Enrique Peñalosa. Sin embargo, según el Tribunal, hay pruebas suficientes para demostrar que el Corredor Verde "es distinto".



Tras la decisión del Tribunal, el IDU también puede poner en marcha las licitaciones de los dos tramos faltantes, que empiezan en la calle 24 y finalizan en la 99. Aunque no se ha establecido cuándo iniciarán estos procesos, todo parece indicar que quedarían en manos del alcalde electo, Carlos Fernando Galán.



Los diseños de estos últimos tramos son los que, precisamente, han causado controversia entre la ciudadanía y los expertos. Esto debido a que se plantea un único carril entre las calles 92 y 32, sentido norte-sur, el cual no permitirá el tránsito continuo.



Galán al final de la campaña aseguró que garantizaría la ejecución de los tres primeros tramos, pero evaluaría cambiar los diseños que van de la calle 99 hasta el centro debido a que un solo carril podría “colapsar” el tráfico.



Cabe resaltar que el Corredor Verde tiene como objetivo mejorar la movilidad y el espacio público en el borde oriental de la ciudad. Tiene un costo de 2,5 billones de pesos y se extenderá a lo largo de 22 kilómetros.

REDACCIÓN BOGOTÁ