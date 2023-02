Tras la manifestación en la mañana de este martes, en la que un grupo de personas y vecinos de la carrera Séptima de Bogotá, bloquearon por más de dos horas esa vía emblemática de la ciudad, en rechazo a la iniciativa del Corredor Verde, EL TIEMPO consultó al gerente del proyecto y a uno de los más duros críticos de la misma.



Juan Pablo Caicedo, gerente del proyecto del Corredor Verde y funcionario del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), dice que se vienen realizando reuniones de trabajo con vecinos de la carrera Séptima y gremios y que se han recibido abservasiones, y se están haciendo ajustes en el proyecto que se conoció entre noviembre y diciembre pasados.



Mientras tanto, Jaime Ortiz Mariño, arquitecto y creador de la ciclovía en Bogotá, pero también uno de los más duros críticos del proyecto de la alcaldía de Bogotá en la carrera Séptima, expone sus cuestionamientos. Dice que la solución a la movilidad norte-sur en el borde oriental está dada por tres proyectos y que "el tráfico no se puede evaporar de la carrera Séptima" para que abrirle espacio a TransMilenio.



Estas son las posiciones de Caicedo y de Ortiz:

‘Se trabaja en mejorar el proyecto’

Juan Pablo Caicedo, gerente del proyecto del Corredor Verde por la carrera Séptima.

¿Se va a impedir que las personas se muevan en su vehículo por el borde oriental?



El IDU está trabajando en mejorar el proyecto, pero de ninguna manera se va a afectar el tráfico particular en sentido norte-sur, que es donde hay más restricción en la 7.ª, porque es una solución de red y de borde. El tráfico, que no es tanto, pero que va por la 7.ª, va a ir por la Circunvalar o los corredores aledaños, como la 11, 9.ª y otros.



Juan Pablo Caicedo, gerente del proyecto del Corredor Verde. Foto: archivo particular

El cuello de botella del Corredor Verde es el carril norte-sur, de la 92 a la 32, porque no será continuo, ¿se debe tomar otras vías?



El tráfico del centro hacia el norte, en la 7.ª va a mantener sus dos carriles, desde la calle 24 hasta la calle 245. Y desde la calle 245 hasta la 92, hacia el sur, vamos a tener dos carriles. La restricción de espacio es al cruzar la calle 92. Eso no significa que ese flujo se vaya a ver castigado. Va por otros corredores aledaños.



Uno muy importante es la Circunvalar. Tal vez uno de los dos cuellos de botella más grandes que castigan la operación de la 7.ª sea el semáforo de la 92, para conectar con la Circunvalar. La mayoría de las personas que llegan a ese semáforo quieren tomar la Circunvalar hacia el centro, no quieren seguir por la 7.ª. Eso lo van a poder seguir haciendo con el proyecto.



Hoy tenemos semáforos en las calles 94, 92, 85 con Circunvalar, 82 con Circunvalar y en la 76, y el proyecto solo va a dejar dos, en la 94 y la 76, lo demás lo va a optimizar vía infraestructura, es decir, soluciones a desnivel, puentes en la 92 con 7.ª y puente en la 85 con Circunvalar.



Los demás son los usuarios que quieren hacer un viaje más local en Chapinero, y para eso se plantearon mejoramientos en los accesos en la carrera 11, en la 100, con un giro izquierda para acceder a la 11; en la 94, con un giro a la izquierda para acceder a la 11, y mayor capacidad de la 11.



Hay quienes dicen que no van a tener cómo acceder a la 7.ª, a los parqueaderos...



Eso es una campaña desinformación de gente interesada en llegar al Concejo o visibilizarse de cara a las elecciones. Todos los predios del costado occidental de la 7.ª van a tener acceso a sus garajes sin problema.



La 11 es un embudo hacia el sur, ¿cómo optimizar esa vía?



En el corredor de la 11, entre la 100 y la 80, las bicicletas ocupan una calzada. Estamos revisando esta alternativa para permitir cuatro carriles que mejoren el flujo y mantengan una condición para la bicicleta similar a la actual (segregada del andén y de los carros). De la 80 al sur, la bicicleta está en el andén y la propuesta es poder eliminar ese conflicto rehaciendo el espacio público que hoy está muy deteriorado.



No queremos castigar a los usuarios de bicicleta, la vocación de los usuarios de la 7.ª es distinta a los de la 11, por lo que llevar todos los usuarios de bicicleta a la 7.ª no es un escenario deseable y estamos revisando el perfil para reconfigurarlo, los andenes son generosos y están en muy mal estado.



La idea es que en la fase de preconstrucción de la 7.ª podamos hacer varias mejoras hacia el flujo del vehículo privado antes de iniciar la intervención del corredor. Eso nos va a permitir que la 11 esté lista para recibir el flujo de bicicleta y mayor flujo de vehículos.



El IDU también está revisando la posibilidad de mejorar la carrera 13, que se vuelve carrera 11 en la calle 64. Son muchísimos los buses del SITP que operan por ahí, que con un escenario con metro en la Caracas no vamos a tener necesidad de tantos buses.



Se están haciendo ajustes al proyecto. ¿Cuáles son esos ajustes?



Tenemos un mes largo de trabajo en el que se han recogido algunas observaciones, muchas de ellas enfocadas en abastecimiento, vehículos de emergencia, los accesos a predios..., lo cual nos ha llevado a revisar algunos puntos.

Protesta contra el Corredor Verde de Bogotá Foto: Mauricio Moreno

‘El tráfico no se puede evaporar’

Jaime Ortiz Mariño, arquitecto y crítico del proyecto del Corredor Verde.

¿Cuáles son las críticas al proyecto?



Es un error hablar exclusivamente de la 7.ª. Hay que hablar del borde oriental y que la solución a la movilidad norte-sur en el borde oriental está dada por tres proyectos. El primero, el ensanchamiento de la troncal de TransMilenio en la Caracas; el segundo, la construcción de la primera línea del metro, elevado encima de TransMilenio en la Caracas, y tercero, la construcción de TransMilenio por 7.ª.

Jaime Ortiz Mariño, crítico del proyecto del Corredor Verde. Foto: archivo particular

¿Cuál es el error con el Corredor Verde?



El tráfico no se puede evaporar de la carrera 7.ª para que quepa TransMilenio. El tráfico mixto no solo son los carros particulares, son también las motocicletas, los taxis, los vehículos de reparto, de la Policía, de la basura, las ambulancias. Con el ejercicio pedagógico que se hizo (ayer) demostramos qué sucede si se tranca norte-sur la 7.ª. No se imagina el trancón que se armó en la 94, 100 y en la 11.



Usted se refiere al tráfico mixto de norte a sur, porque el de sur a norte continúa...



Claro, pero el de sur a norte queda solo con dos carriles. Y al eliminar el tráfico norte-sur, se está garantizando el colapso del borde oriental.



Se plantea que el carril único, por lo estrecho, no permite el tránsito de vehículos de abastecimiento, del camión de la basura, ni de bomberos...



No hay carril de tráfico mixto norte-sur. Lo que hay son unos accesos para entrar a los edificios. Esos accesos son perpendiculares y si usted tiene su edificio, por ejemplo, entre la 81 y 82, va a tener que entrar por la 11, subir por la 82 y meterse en un andén compartido con peatones para poder entrar al garaje.



¿Las otra vías tienen la capacidad para absorber el tráfico norte-sur de la 7.ª?



No tienen la capacidad. Para que eso sucediera, nos deberían estar mostrando el proyecto y el presupuesto para poder asumir los desvíos del tráfico de la carrera 7.ª, pero no hay proyecto y no hay presupuesto. Hay que pensar en lo que se debe hacer en la 11, la 30 y en la Circunvalar, para absorber el tráfico. En muchos proyectos de esta naturaleza, el proyecto para resolver el impacto del proyecto original es más costoso que el mismo proyecto.



Hay unos puntos críticos: las calles 92 y 85. El IDU está planteando ajustes. ¿Esas soluciones van a permitir mejorar el tráfico?

El puente de un solo carril que nos han mostrado sobre la calle 92 no absorbe la demanda de tráfico. Pero no es solo el puente, desde la calle 100 queda un solo carril de tráfico mixto o general hasta la 92, para subir a la Circunvalar. Eso no es suficiente. Y el puente de la Circunvalar sobre la 85, obliga a los que suben de la 92 y a los que bajan de La Calera a continuar por la Circunvalar hacia el sur sobre un puente de un carril. Eso es garantizar un trancón monumental.



¿Pasando la ciclorruta de la 11 al andén va a mejorar el tráfico vehicular?



La 11 no tiene continuidad. Están forzando la solución. Es un desastre pasar la ciclorruta al andén. El absurdo es que estemos a estas alturas buscando alternativas que no tienen solución. Están metidos en un berenjenal porque la tesis es que se va a evaporar el tráfico y eso no es verdad.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En Twitter: @guirei24