El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) abrió en días recientes, la licitación para la adjudicación del proyecto de Corredor Verde en la carrera 7.ª. Lo hizo luego de publicar en el Secop, la plataforma de contratación estatal, toda la información sobre esta obra.

Sin embargo, con el anuncio del inicio de este proceso, se empezaron a conocer voces en favor y en contra del hecho de que la administración distrital insistiera en continuar adelante con el proyecto y, por supuesto, de este debate no se escapara los candidatos a la Alcaldía de Bogotá 2023. Estas fueron sus opiniones durante el encuentro liderado por la organización Bogotá Cómo Vamos.

Gustavo Bolívar, Carlos F. Galán, Rodrigo Lara, Juan D. Oviedo, Jorge Robledo, Diego Molano y Jorge Luis Vargas. Foto: EL TIEMPO

El Corredor Verde, que inicia en la séptima con 26 y va hasta la calle 200, tendrá un costo aproximado de $2,5 billones, recursos con los cuales se planea intervenir 22 kilómetros de vía. El proyecto está distribuido en tres licitaciones y cinco tramos: el primer tramo va de la calle 26 hasta la calle 76; el segundo va a la 76 a la 99; el tercero va de la 99A la 127; después de la 127 la 183 y el último de la 183 a la 200 que incluye la construcción del Patio Portal.

Rodrigo Lara: ‘No voy a hacer el corredor Verde de la Séptima, es un crimen’

Rodrigo Lara, excongresista y candidato a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

El candidato dijo que no hará el Corredor Verde de la carrera Séptima y que hará hasta lo imposible para tumbar el contrato si se llega a adjudicar. Se refirió al primer TransMilenio de Enrique Peñalosa. “Ese que era un poquito menos nefasto porque no suprimía 65 cuadras de la ciudad más congestionada del mundo en su avenida principal, yo lo frené con una acción popular siendo representante a la Cámara mientras otros candidatos lo apoyaban”. Añadió que es un cromen urbanístico. “Cómo van a invertir 30 millones de dólares por kilómetro para hacer unos andenes y meter unos buses por la mitad que además son deficitarios. Cómo van a infartar de esa manera a Bogotá”.

Jorge Enrique Robledo: ‘Eso es un TM con arbolitos’

Jorge Enrique Robledo. Foto: Jaime Moreno

El candidato dijo que el Corredor Verde de la Séptima no era más que un TransMilenio con arbolitos y un proyecto equivocado. Añadió que las zonas verdes complementarias del TransMilenio por la carrera séptima acabarán con el flujo directo e ininterrumpido por esa vía del 86 % de los automotores de la ciudad, en el sentido norte-sur y entre las calles 94 y 32; es decir, de taxis, carros particulares, ambulancias, camiones de carga ligera, buses de colegios y motos, porque les provocan un gran daño a quienes tienen que usar esa vía y a los que se mueven por otras de las vías de la ciudad, por donde tendrían que transitar los vehículos expulsados de ese corredor vial.

Añadió que eliminar este importantísimo flujo vehicular, con su altísimo costo en tiempos perdidos, incomodidades y grandes daños económicos, no se justifica con que habrá más zonas peatonales. “Porque se acierta en diseño urbano si se mejora la movilidad peatonal, pero sin destruir el mejor sistema de tránsito vehicular posible (...) Sería una catástrofe que, luego de inauguradas las obras proyectadas, toda Bogotá se pusiera de acuerdo en que fue un error garrafal –que habría que echar atrás– destruir la carrera séptima como el irremplazable flujo vehicular que hoy es”.

Carlos Fernando Galán: ‘Se debe construir cuanto antes el tramo del Corredor Verde de la Calle 100 hacia el norte’

Carlos Fernando Galán inscribió su candidatura a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Archivo particular

Según el candidato Bogotá no puede seguir estancada en infraestructura. Para él la séptima es uno de los corredores de movilidad más estudiados y lamentablemente se convirtió en el símbolo de nuestra incapacidad para ponernos de acuerdo. “Todos los alcaldes han llegado a hacer estudios, evalúan las alternativas y hacen una propuesta y luego llega el otro alcalde y vuelve a comenzar de cero para terminar construyendo algo similar a lo que frenó inicialmente”. Agregó que se debe construir cuanto antes el tramo del Corredor Verde de la Calle 100 hacia el norte, para darle transporte público a miles de personas que hoy están excluidas del sistema, y modificar los diseños de la 100 hacia el sur para permitir el tráfico mixto de vehículos. Sin duda esta solución debe complementarse con el Regiotram del norte y el cable de Usaquén. Superemos las discusiones y cumplámosle a la gente.

Diego Molano: ‘No estamos de acuerdo con este proyecto’

Diego Molano, candidato a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Laura Valentina Mercado

El exministro de Defensa y precandidato a la Alcaldía de Bogotá, Diego Molano, aseguró que detendrá el Corredor Verde por la carrera Séptima, que ya se encuentra listo para licitación. “No estamos de acuerdo con este proyecto. Desde que fuimos concejales de Bogotá estuvimos en desacuerdo con el TrasnMilenio por la Séptima, por eso hoy acompañamos a los vecinos, comerciantes y todos aquellos que no están de acuerdo con este proyecto”.

Gustavo Bolívar: 'Ojalá no lo dejen contratado'

Gustavo Bolívar será candidato a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Archivo particular

Con respecto al Corredor Verde de la Séptima, Bolívar afirmó que ninguno de los candidatos está de acuerdo con este proyecto, dijo que "ojalá no lo dejen contratado" y agregó que, de ganar, en su administración "no se hará ni un centímetro más de buses, salvo los contratos que ya están andando", sobre todo porque, expresó, Bogotá necesita transitar hacia el transporte de energías limpias.

General (r) Jorge Luis Vargas: ‘Pido que suspendan licitación’

Este sábado fue la inscripción de Jorge Luis Vargas por Cambio Radical. Foto: Sergio Ángel

El General (r) Jorge Luis Vargas, candidato a la alcaldía de Bogotá por el Partido Cambio Radical, le solicitó a la alcaldesa Claudia López detener el proceso de licitación del Corredor Verde de la carrera séptima que se abriría este lunes formalmente.

Le expresó a la alcaldesa su preocupación por el riesgo de colapso de la ciudad debido a los frentes de obras del metro de Bogotá: “La implementación simultánea de ambas obras de infraestructuras podría sobrecargar y colapsar significativamente las vías y rutas principales de este sector, dificultando la movilidad y generando mayor caos en la cotidianidad”. Considera importante que la nueva administración valore y haga una “revisión excepcional del POT Decreto 555 de 2021, debido a la incertidumbre generada por una norma incompleta. “Durante la anterior campaña electoral, usted enfrentó una situación similar, en la cual solicitó detener procesos de licitación que no se habían iniciado. A pesar de sus preocupaciones, estas solicitudes no fueron atendidas. Hoy, nos enfrentamos nuevamente a una decisión crucial con la licitación del Corredor Verde”. Y añadió: “Por lo anterior me permito solicitar de manera respetuosa que se detenga temporalmente la apertura de la licitación en cuestión con el objetivo de realizar un análisis más exhaustivo que contemple los impactos mencionados, las manifestaciones ciudadanas de angustia frente a los eventuales impactos y el cambio inminente de administración”.

Juan Daniel Oviedo: ‘No apoyaré este proyecto’

Juan Daniel Oviedo, candidato a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Archivo El Tiempo/Campaña Juan Daniel Oviedo

"Nosotros no estamos de acuerdo con la suspensión de la movilidad vehicular en el sentido norte del sur entre la 92 y la 34, sin embargo, hemos insistido que como solución masiva de movilidad un corredor de la séptima es indispensable para Bogotá, por consiguiente, si ese proceso se cierra nosotros ya no tendríamos una competencia".

