Los tiempos que le quedan al Corredor Verde en la carrera Séptima de Bogotá

Desde este miércoles empezaron a correr nuevos términos para el proyecto del Corredor Verde por la carrera 7.ª de Bogotá. Por un lado, irá la licitación de los tres tramos o lotes en los que se presentaron propuestas y, por otro lado, el proceso para los dos declarados desiertos porque no hubo ofertas.



(Le recomiendo leer: IDU declara desierta licitación de dos tramos de corredor verde en la Séptima de Bogotá)

En el primer caso, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) recibió las propuestas de tres consorcios que aspiran a quedarse con los contratos de los tramos del norte de la carrera 7.ª, y lo que sigue es la evaluación de las propuestas y la adjudicación de los contratos.



Cabe recordar que los tramos con ofertas están entre las calles 99 y 200 y suman 1.361 millones de pesos.



El primer tramo va de la calle 99 a la calle 127 y contempla la armonización con el plan parcial El Pedregal, a la altura de la calle 100 y la intersección elevada de la 127. El segundo comprende entre las calles 127 y 183, y el tercero va de la calle 183 a la 200 e incluye la construcción del patio portal.

Facebook Twitter Linkedin

Su propósito principal es mejorar la movilidad del borde nororiental de la ciudad. Foto: IDU / Mauricio Moreno. EL TIEMPO

De acuerdo con los términos publicados por la entidad distrital en el Secop, la plataforma de contratación estatal, este procedimiento está programado para el 26 de octubre próximo, tras realizar las audiencias públicas el 23, 24 y 25.



En esas fechas se conocerá si las propuestas de los tres consorcios que se presentaron cumplen o no con los requisitos técnicos y financieros exigidos y, por tanto, los tramos podrían ser adjudicados.



('Al Corredor Verde en la Séptima se le han hecho ajustes', dice el IDU; ¿cuáles son?)



De ser así, vendrá la firma del acta de inicio de obras, que por lo general se realiza al mes de la adjudicación, y las etapas de preconstrucción y construcción. El proceso de contratación del Corredor Verde contempla ocho meses, en el primer caso, y entre 30 y 36 meses para el segundo.



Establece además que el contratista tendrá 36 meses para operar el tramo asignado.



En el caso de los tramos uno y dos del corredor –entre las calles 24 y 76 y entre 76 y 99, incluyendo las intersecciones de las calles 85 con circunvalar y 92–, cuyas licitaciones fueron declaradas desiertas, este diario conoció que el IDU espera volver a publicar los prepliegos y los pliegos definitivos y eso podría tomar un par de semanas o incluso un mes.



Así las cosas, la entidad distrital puede adjudicar antes de finalizar el 2023 si recibe propuestas y si decide acudir a un proceso abreviado.



(Eclipse anular de sol este sábado: ¿Bogotá está preparada para recibirlo?)

Facebook Twitter Linkedin

Las marchas contra el corredor verde fueron entre la calle 72 y la 67 sobre la Séptima. Foto: Daniel Jimenez, equipo de prensa Carlos Carrillo

No obstante, los tiempos son muy estrechos y no se descarta que el nuevo alcalde de la ciudad sea quien tenga que decidir sobre la suscripción de los contratos de los tramos uno y dos, que suman un valor total de 860 millones de pesos.



El proyecto del Corredor Verde genera polémica entre algunos sectores y residentes de la emblemática carrera 7.ª, en especial por el único carril entre las calles 92 y 32, sentido norte-sur, el cual no permitirá el tránsito continuo, sino que solo será para el acceso a parqueaderos de oficinas y apartamentos en el costado occidental de dicho corredor vial.



Incluso, cinco candidatos a la alcaldía de Bogotá firmaron una carta en la que le piden a la alcaldesa Claudia López suspender el proceso de licitación del corredor verde.



Contra este proyecto de infraestructura vial han sido admitidas dos demandas, sin embargo, los jueces no han otorgado medidas cautelares ni se han pronunciado de fondo.



(No hay intoxicaciones por fentanilo artesanal en Bogotá, lea la verdad de las cifras)

Ante los cuestionamientos al proyecto, el director del IDU, Diego Sánchez, dijo en una entrevista con este diario que "hay desinformación y mitos creados, por cuenta de la oposición, que es entendible en un proyecto en la carrera 7.ª. Es un proyecto muy bien pensado, muy bien diseñado y muy trabajado con la ciudadanía. Ha habido tanta participación que aún hay muchas personas opinando, a favor y en contra; han hecho propuestas y hemos hecho ajustes".



La licitación del proyecto se abrió el 1 de agosto pasado. Luego se ampliaron los plazos dos veces: en una ocasión hasta el 2 de octybre por solicitud de los entes de control y en otra por los oferentes, que pidieron más plazo. El IDU les dio hasta el 9 de octubre.



Este proyecto sobre la carrera 7.ª tiene un costo total de 2,5 billones de pesos, incluyendo las interventorías.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

REDACCIÓN EL TIEMPO