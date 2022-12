Después de 25 años de intentos frustrados por decidir qué hacer con la carrera Séptima de Bogotá, parece que ahora sí un nuevo proyecto empieza a avanzar y que en días saldrá a licitación.



Se trata del corredor verde, una de las banderas de la alcaldesa Claudia López, quien desde principios de 2020 planteó la iniciativa -con la que se modificó el proyecto de la administración de Enrique Peñalosa- y luego que el diseño fuera el resultado de co-creación con la ciudadana. Al finalizar dicho proceso la administración distrital recibió 36 iniciativas y el 91 por ciento de las propuestas fueron escogidas.



(Corredor verde por la carrera Séptima de Bogotá saldrá a licitación en diciembre)

De hecho, la alcaldesa había señalado en un tuit el año pasado que el corredor verde de la Séptima "es un sueño de ciudad y de 50.000 ciudadanos que nos dieron ideas para su diseño: una nueva carrera Séptima, arborizada, segura, con plazoletas, alamedas, espacio para peatones, bicis, con transporte 100 por ciento limpio. En 2025 nos vemos para estrenarla".



Por eso mismo el director del IDU, Diego Sánchez, en un Live con EL TIEMPO señaló que no puede pasar lo mismo que con el proyecto de TransMilenio por la Séptima, que fue suspendido por decisión judicial en 2019.



“No se están dando las situaciones que generaron en ese momento las demandas de acción popular. No se están vulnerando los derechos de nadie, no estamos alterando bienes patrimoniales, como ocurrió con el parque Nacional y algunos edificios de (la vía a) La Calera. En este caso lo que se ha hecho es reconocerles a los ciudadanos la oportunidad de participar. Si en algún momento algún ciudadano siente que no y presenta una demanda, tendremos todas las formas de demostrar ante cualquier juez de que lo que se ha hecho es un ejercicio de participación incidente intenso, como nunca se ha hecho en un proyecto de infraestructura en Bogotá”, dijo.



La licitación se espera sea abierta en la próxima semana, con la publicación de los prepliegos en el Secop II. El objetivo del IDU, entidad que mediante un convenio con TransMilenio -el gestor del proyecto- es estar adjudicando la licitación de la obra entre febrero y marzo del próximo año.



(La carrera 7.ª tendrá un solo carril en sentido norte-sur)

Así se vería un tramo de la carrera séptima de Bogotá. Foto: Render IDU

(Corredor Verde: un proyecto de la gente, para la gente | Opinión)



Los diseños definitivos del corredor verde -la entidad también cuenta con los renders finales, donde se detalla cómo quedará la emblemática carrera Séptima- proponen una vía con espacio público, zonas verdes y jardines, áreas peatonales y ciclorruta. El servicio de transporte será prestado por buses eléctricos y sus estaciones tienen un concepto abierto.



La obra se dividirá en cinco contratos, distribuidos desde la calle 26 hasta la calle 200, y estará conformada por dos grandes tramos diferentes: el sector Chapinero, entre la calle 26 y la calle 100, y el tramo Usaquén, de las calles 100 a la 200. En el primero tiene un perfil vial muy restringido, por edificaciones, bienes patrimoniales (Museo Nacional, parque Nacional y universidades).



El funcionario explicó que el sentido sur – norte tendrá dos carriles exclusivos para el tráfico mixto y los buses del sistema masivo tendrán un carril. Y el sentido norte - sur tendrá un carril mixto y uno para el transporte masivo.



Además, estarán las vías alternas de la avenida Circunvalar (se puede tomar con un puente en la calles 92) y las calles 11 y 13. En esta última los buses del SITP saldrán de ese corredor. También se construirá un puente vehicular en la calle 85, que empalmará con la vía a La Calera.



No obstante la propuesta de un solo carril mixto en el sentido norte - sur ya genera polémica, como lo publicó este lunes EL TIEMPO. Hay de sectores que consideran que no será suficiente para el tráfico vehicular que tiene la Séptima y que el proyecto no destina recursos para las adecuaciones de las vías alternas.



Según el IDU, el carril mixto de norte a sur será en concreto, parecido al que hay en un tramo de la calle 85, en el sector de la zona T. Está diseñado para velocidades máximas de 30 km/h.



“Lo que hemos hecho es una propuesta de movilidad de todo el borde oriental de la ciudad, que mejore las condiciones de conectividad del norte al centro y del centro al norte”, explicó el director del IDU.

El proyecto contempla amplios espacios para peatones Foto: Render IDU

(Tranvía de Bogotá: ¿qué decidieron Claudia López y el mintransporte?)



Destacó que este es un proyecto que respeta el patrimonio (bienes históricos y arquitectónicos) que ya existen en la carrera Séptima y que por tratarse de una solución de transporte sostenible promueve más el transporte público de energías limpias, con buses eléctricos; los espacios para las bicicletas y peatones; las plazoletas para que la gente pueda permanecer y sean sitios de encuentro, y además que haya espacio para los vehículos particulares.



El director del IDU indicó que el modelo de movilidad indica que el número de pasajeros pasa de 14.000 a 12.000 pasajeros hora sentido entre las calles 26 y 100, y que de la 100 hacia el norte son 18.000 pasajeros hora sentido. Esa reducción, según explicó, responde también a que se estará cubriendo “gran cantidad de esa demanda con los futuros proyectos de la Caracas, que ya tiene TransMilenio y contará con metro”.



La obra del corredor verde por la carrera séptima ya recibió el aval fiscal del Confis (Consejo Superior de Política Fiscal en el distrito), lo que le permite a la empresa TransMilenio S. A. contar con las vigencias futuras, como empresa gestora de la megaobra.



Además, el consejo de gobierno distrital lo declaró de importancia estratégica. Esto lo autoriza a que se puedan comprometer recursos del Distrito durante las próximas administraciones.



El corredor verde tiene un costo estimado de 2,5 billones de pesos, incluida la interventoría, que provienen de recursos exclusivamente del Distrito Capital, y se deberá construir en cuatro años.



GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

​Editor de Bogotá

En Twitter: @guirei24