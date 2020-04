¡Ojo! El uso de tapabocas en Transmilenio ahora es obligatorio

Desde la declaratoria de emergencia sanitaria por covid-19 en Bogotá, TransMilenio inició la pedagogía para entregar recomendaciones a los usuarios sobre auto y mutuo cuidado.

A partir de hoy 5 de abril de 2020, y hasta nueva orden, quienes se movilicen en TransMilenio deben utilizar tapabocas. "El Sistema hace un llamado a la corresponsabilidad, para que los usuarios apoyen la labor de vigilancia y cumplimiento de la norma", dijo la empresa a través de un comunicado.

Quienes no lo utilicen podrán ser retirados del sistema y enfrentar sanciones con un comparendo por valor de $ 833.324, como lo establece el artículo 35 del Código Nacional de Policía.



La Policía Comando de Servicio de Transporte Masivo llevará a cabo operativos de control y será la única autoridad con potestad para retirar del sistema a los usuarios que incumplan la medida. Los demás actores, como anfitriones, guías y mediadores del Equipo de Atención en Vía de TransMilenio, estarán haciendo una invitación al autocuidado.

Estas son las 3 claves, basadas en las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud:

En Transmilenio los tapabocas salvan vidas.



1. Llévelo: Si no se puede quedar en casa, y tiene que montar en TransMilenio, es su responsabilidad adquirir, mantener puesto y usar adecuadamente su tapabocas.



2. Úselo: Debido al alto riesgo de contagio, si no porta su tapabocas, y hace un buen uso del mismo, no podrá ingresar ni hacer uso del sistema.



3. Salva vidas: Recuerde que cada vez que sale incrementa la probabilidad de enfermar a su familia. Su salud es una tarea suya y de todos los ciudadanos, por eso solo usando tapabocas salva la vida de quienes más ama.



Es importante recordar que para que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y la Alcaldía Mayor sigan teniendo los resultados positivos, los ciudadanos deberán seguir contribuyendo con su aislamiento.



• Un estudio reciente, que compara el éxito de Corea del Sur en la supresión del Coronavirus, confirma que el buen uso del tapabocas hizo la diferencia.



• Los norcoreanos le enseñaron al mundo que el tapabocas siempre debe ir puesto sobre la boca, que hay que cambiarlo al menos dos veces al día, y que no debe prestarse ni reutilizarse.

A tener en cuenta:

• Los tapabocas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón.

Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar un tapabocas:

• Antes de ponerse el tapabocas, lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.



• Cubrirse la boca y la nariz con el tapabocas y asegurarse de que no haya espacios entre la cara y la máscara.



• Evitar tocar el tapabocas mientras se usa; en caso de hacerlo, lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.



• Cambiarse de tapabocas tan pronto como esté húmedo y no reutilizar las mascarillas de un solo uso.



• Para retirar el tapabocas: quitarlo de los elásticos (no tocar la parte delantera); desecharlo inmediatamente en un recipiente cerrado; y lavar las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

REDACCIÓN BOGOTÁ

*Con información de TransMilenio