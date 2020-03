Secretario de Seguridad explica cómo se blindó Bogotá para cuarentena

El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, habló en entrevista con EL TIEMPO de cómo planearon garantizar la tranquilidad de los ciudadanos durante los días de simulacro de aislamiento obligatorio que terminaron anoche, de situaciones de emergencia como saqueos de supermercados y los motines en las cárceles, y de cómo hicieron cumplir el llamado a permanecer en casa.

Entre el viernes 19 y el martes 24 de marzo pasado a las 6 de la tarde, las autoridades habían impuesto 1.089 sanciones a personas por incumplimiento del decreto, y se habían reportado nueve riñas. Acero manifestó que espera que a fin de mes, cuando se entregan los datos sobre delitos en la ciudad, los hurtos, que, según explicó, se venían reduciendo antes de la contingencia por el coronavirus, sigan experimentando una disminución.



¿Cómo se prepararon para proteger a la ciudad durante estos días de aislamiento?



Varios elementos; entradas y salidas de la ciudad fueron tenidas en cuenta, pues si nos íbamos a encerrar, el control de entradas y salidas debía ser efectivo, y debimos decidir dónde estaría el ejército, dónde la policía, y de qué se iba a encargar cada una de las fuerzas. Decidimos que había que realizar operativos importantes de trabajo conjunto en determinadas áreas de la ciudad y hablamos de las medidas de seguridad alrededor de las cárceles, un primer anillo que lo tiene la policía y un segundo anillo que lo tenía la XIII Brigada; de esa manera se coordinó.

¿Anticiparon que se podrían presentar saqueos de supermercados?



Son los riesgos que hay, y lo controlamos básicamente prestando seguridad en temas de establecimientos grandes de comercio, de los propios barrios, porque existe el riesgo de que algunas personas se puedan aprovechar de esa soledad de la ciudad para cometer ese tipo de actos. Pero a veces también son personas necesitadas de alimento, por eso se ha pensado en actividades para dar alimento a aquellos que de manera cotidiana trabajan para el sustento del día siguiente; entonces esa es una dificultad.



¿Los migrantes están impactando en hechos de inseguridad y violencia en estos días?



Tuvimos un saqueo de un almacén en Los Mártires y desafortunadamente, bueno, la gran mayoría de migrantes es gente buena, pero ahí fueron algunos venezolanos que terminaron saqueando y cinco fueron los que terminaron detenidos.



¿Cómo han estado los indicadores de seguridad como riñas?



Han disminuido desde luego mucho más que un día normal, igual que los hurtos y otros delitos han disminuido.

Hugo Acero, secretario de Seguridad de Bogotá. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO.

¿Cuál es la situación de los robos?



Antes de estas medidas, del simulacro y ahora del internamiento que va a haber, ya teníamos un registro importante de reducción de los hurtos de celulares, de bicicletas, y con esto que está pasando la reducción será más alta, pero ya habíamos logrado detener el crecimiento y empezado a disminuir.



Este martes hubo mucha gente en las calles, ¿qué cree usted que pasó? ¿Cómo controlar esto?



Yo creo que la diferencia en términos de un día entre el decreto que se sacó para el simulacro y el decreto de la Presidencia que fue el del día martes provocó un poco de desinformación, la gente creyó que bueno, el Presidente dijo que era a partir de este miércoles y seguro no todo el mundo se enteró de que se había ampliado el simulacro. Creo que en parte será por eso, lo otro es que por redes hubo gente inescrupulosa que dijo que iban a entregar comida en ciertos puntos de la ciudad, lo que generó aglomeraciones.



El Gobierno Nacional anunció que saldrán miles de presos de las cárceles a cumplir prisión domiciliaria, ¿cuál es su opinión sobre esto?



Lo que en este caso esperamos es que haya desde luego unas medidas, porque en el caso de las URI y las estaciones de policía tenemos personas que cumplieron penas y también personas con detención domiciliaria, otros que ya cumplieron términos. Esta medida va a beneficiar la reducción del hacinamiento no solo de cárceles, sino también de estaciones.



¿Un ciudadano, ante una situación de emergencia o para información, a dónde puede comunicarse?



Está la línea 195 para información. La tenemos habilitada y eso nos ha ayudado mucho porque mucha gente llama preguntando por el decreto, que si vamos a poder salir o entrar de la ciudad. Si ese tipo de solicitudes llegan a la línea 123, nos la congestionan y esto no nos permite tener una respuesta en salud. Que llamen a la 195 nos descongestiona para que la 123 esté para atender hechos de seguridad, pero, principalmente, los de salud, que es lo más importante ahora.

ÓSCAR MURILLO MOJICA

EL TIEMPO

Twitter: @oscarmurillom