Intolerancia e indisciplina, motivo de peleas con policías

Los recientes choques entre la policía y la ciudadanía, como el ocurrido este jueves en el barrio El Amparo, en Kennedy, en el que un joven de 26 años falleció en medio de un enfrentamiento que surgió cuando los uniformados requirieron a cerca de 20 personas que estaban violando las medidas sanitarias, inquietan a autoridades y expertos.



En este caso en particular, la Policía informó que se puso a disposición de la Fiscalía para que se aclare qué ocurrió, ya que la víctima falleció por un impacto de bala, al parecer, propinado por un policía.

(Le puede interesar: ¿Nuevas medidas de seguridad en Bogotá serán suficientes?)

“Nosotros reconocemos que estábamos en el lugar equivocado. Donde no debíamos estar porque era cuarentena, pero creo que si ellos hubieran llegado de una forma más calmada, no habría pasado nada de esto”, aseguró el hermano del joven que murió.



Expertos advierten que detrás de la indisciplina ciudadana y los brotes de desobediencia podría haber factores subestimados como la falta de confianza en la policía y la percepción de corrupción en la entidad.



Justamente la más reciente encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) indica que la buena calificación de los servicios de la Policía bajó entre el segundo semestre del 2018 y el mismo periodo del 2019, pasando del 21 por ciento al 19 por ciento.



“Las medidas de cuarentena, aunque resuelven un problema, han sacado a relucir otros que terminan aumentando la tensión social en varias comunidades vulnerables. Hay que mejorar los protocolos de intervención de la policía y sus mecanismos de reacción ante amenazas y actos de violencia de los ciudadanos sujetos de amonestación”, opinó Ómar Oróstegui, experto urbano.



El subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el coronel Javier Martín, reconoció durante la entrega de los resultados de la encuesta de la CCB que hay algunos hombres que incumplen con su labor, pero advirtió que es un tema en el que tanto Fuerza Pública como comunidad deben aportar.

No nos gusta que nos digan las cosas malas que estamos haciendo a veces, pero es nuestra labor, lo hacemos con profesionalismo, convencidos de que hay cosas que mejorar FACEBOOK

TWITTER

“No nos gusta que nos digan las cosas malas que estamos haciendo a veces, pero es nuestra labor, lo hacemos con profesionalismo, convencidos de que hay cosas que mejorar, que hay funcionarios que desvían su labor o se exceden, y no es necesario tanto para generar mala sensación. Podemos hacer 100 cosas buenas, pero una mala empaña la buena labor de la Policía”, manifestó el coronel Martín.



Por su parte, Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, sugiere que este tipo hechos obedecen a que durante años se han descuidado procesos de tejido social entre la ciudadanía y la institución.



Esto podría explicarse en sucesos como el ocurrido también esta semana en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca. El miércoles pasado, un policía hirió con su arma de dotación a un hombre que lo atacaba con un palo en medio de una asonada.

Este enfrentamiento ocurrió porque los uniformados solicitaron retirar unos vehículos que estaban ubicados en un lugar prohibido.



En video quedó registrada la reacción de los dueños de estos automotores: se opusieron al procedimiento, discutieron con la policía y, finalmente, agredieron a los uniformados con palos. En medio de la alteración, al parecer, un patrullero desenfundó su arma de dotación y les disparó a los atacantes. “Hubo un problema de intolerancia de parte y parte, por los dueños del vehículo que no lograron demostrar documentación del vehículo y estaba la presión de la policía por querer llevar el carro a patios. No hubo tolerancia, y eso condujo a disparos”, relató un testigo de los hechos.

Nieto señala que para entender esta situación, y evitar que hechos de esta magnitud sigan ocurriendo, se debe hacer una evaluación en dos niveles.



“Hay policías que no cumplen la resolución 1903 del 2017, que da claridades sobre el uso de la fuerza. Para que se active el uso de la fuerza debe haber un principio de proporcionalidad, de necesidad extrema, pero también de garantías de derechos humanos y de racionalidad”, argumentó.



No obstante, reconoció que por el lado de la ciudadanía no se están respetando las figuras de autoridad, no solo con la policía, también con personeros, inspectores, comisarios, incluso el mismo personal médico.



“Estos choques se escalan de situaciones que no deberían darse como, por ejemplo, que las personas incumplan con la cuarentena en fiestas, con bebidas embriagantes. Nadie debería estar en una fiesta haciendo aglomeraciones y sin medidas de bioseguridad”, explicó. Hugo Acero, secretario de Seguridad de Bogotá, habló de otros escenarios que le inquietan como los enfrentamientos que, como ocurrió al principio de la cuarentena, se podrían dar entre ciudadanos que atacan establecimientos comerciales en busca de alimentos, y uniformados que tienen la responsabilidad de protegerlos.



“El tema del hambre nos puede dar saqueos. Hemos tenido cuatro saqueos y dos asaltos a supermercados pequeños, pero creímos que era mucho más”, manifestó el funcionario.

Policía explicó lo sucedido con joven en Kennedy

Según lo informó el coronel Alexánder Amaya, comandante operativo de seguridad número 3 de la Policía de Bogotá, lo que ocurrió la noche de este jueves en el barrio El Amparo, en Kennedy, se originó por una requisa. “En labores de vigilancia se ejercía un patrullaje cuando fueron encontradas alrededor de 20 personas violando la cuarentena que está reglamentada en esta época del coronavirus. La policía exige a las personas un registro normal, y la comunidad reacciona de manera violenta”, explicó el oficial.



“Una persona falleció, una más resultó herida y otras dos fueron capturadas. La Policía lamenta los hechos y pone a disposición de la Fiscalía todos los elementos para una investigación transparente”, dijo. Un familiar del joven asesinado describió lo que habría pasado. “Mi hermano salió corriendo para la casa, el policía pensó que había sido él (el que lo había agredido). Le iba apuntando y mi hermano entró a la casa. Entonces, el policía se devolvió. Él (policía) me apuntó. Me dijo: ‘Vea cómo me volvió’. Yo le dije: ‘Yo no fui’, y levanté las manos. Otro policía le dijo: ‘Fue uno de barba’, mi hermano era el único que tenía barba. Él (el uniformado) le dijo: ‘Vea cómo me volvió’ y ahí le disparó”, contó el hermano de la víctima mortal de los hechos.​

Para seguir leyendo

- Las fotos que banda criminal venezolana en Bogotá eliminó de Instagram



- Encuentran dos depósitos con poderoso material de guerra en Bogotá



- No cede la violencia contra la comunidad trans en Bogotá

BOGOTÁ