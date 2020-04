‘Abrir el aeropuerto de Bogotá sería un gran error’: Claudia López

Gran revuelo causó esta mañana el pronunciamiento de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre el aeropuerto ElDorado.



"Sobre mi cadáver reabren El Dorado el 27 de abril”, dijo la mandataria en una entrevista con Blu Radio y advirtió que hacerlo pondría en riesgo la curva de contagio en la capital.

Más tarde, en sesión con el Concejo de Bogotá, López amplió la información y aseguró que su pronunciamiento no se basaba en “percepciones” sino en data.

Ante el cabildo, presentó un informe que indica que en los primeros meses del año, medio millón de personas ingresaron desde el exterior por el aeropuerto. “Solo en marzo, cuando ya sabíamos que teníamos coronavirus en Bogotá, de los ocho países con más alto contagio de la época entraron miles de personas”.



Los países a los que se refiere la alcaldesa son Alemania (entraron 1.953 personas en marzo), China (19), España (12.034), Estados Unidos (29.605), Francia (1.227), Italia (185) , Reino Unido (1.846), Turquía (832). En total, de estos focos de contagio ingresaron 47.701 personas en marzo.

Los casos de contagio en Bogotá provenientes de esos países van así (según la última base de datos del Instituto Nacional de Salud, corte del 19 de abril):



Alemania: 6 casos

China: 0 casos

España: 93 casos

Estados Unidos: 72 casos (1 fallecido)

Francia: 8 casos

Italia: 4 casos

Reino Unido e Inglaterra: 9 casos

Turquía: 14 casos



Y así se reparten en general:



*La palabra ‘Colombia’ corresponde a los contagios de tipo ‘relacionado’ o ‘en estudio’, es decir, contagios internos que surgieron a raíz del virus importado.

“Una de las causas de las altas tasas de contagio es el Aeropuerto de Bogotá. Este no es un virus autóctono, no se produjo en Colombia. Vino del exterior, de personas que se contagiaron afuera”, aclaró la alcaldesa.



El primer caso del país, de hecho, se registró en Bogotá y correspondió a una joven que venía de Milán (Italia). Mientras el aeropuerto estuvo abierto con vuelos comerciales, hasta su cierre el 23 de marzo, López llamó varias veces la atención sobre los protocolos en Migración Colombia de detección de altas temperaturas y síntomas relacionados con el virus.



Hoy, la tensión continúa. “No hay ninguna condición que nos permita reabrir el aeropuerto. Hacerlo sería tener otra vez una fuente de contagio muy alta en Bogotá. Eso sería un gran error”, afirmó en sesión con el Concejo y aseguró que “confiaba” en que el Presidente Iván Duque tuviera en cuenta la información para tomar una decisión frente a la terminal aérea.



EL TIEMPO consultó el tema con la Casa de Nariño. "Lo que vamos a hacer esta semana es una valorización. Puedo decir de una manera muy clara que vuelos internacionales no se van a abrir, estarán cerrados hasta el final que tendremos de nuestra emergencia sanitaria, es algo que estamos monitoreando. Lo otro es que esta semana estaremos tomando determinaciones sobre el transporte intermunicipal y el transporte aéreo, y será sobre la base, primero de protocolos, de mirar cómo se está comportando el virus en todo el país y espero que esta semana tengamos una respuesta muy puntual que se tiene que basar no solo en la evidencia de cómo va la pandemia en el país sino como podemos lograr el mayor aislamiento de las zonas que hoy no tienen covid en Colombia", fue la respuesta oficial.



Por lo pronto, lo cierto es que el Presidente Iván Duque aseguró el 15 de abril que, aún después del 27, los vuelos internacionales “van a permanecer cerrados por un tiempo más”, y que se evalúan “los protocolos, en términos de salud, para los casos de vuelos nacionales”.

BOGOTÁ