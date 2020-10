Por qué Bogotá se destaca en el mundo en la lucha contra la pandemia

El Banco Mundial, a través del Centro de Estudios para el Desarrollo de Tokio (TDLC, por sus siglas en inglés), eligió a Bogotá como una de las 10 ciudades con mejores estrategias para enfrentar los eferctos de la pandemia del nuevo coronavirus en el mundo. ¿Pero qué llevó a que la experiencia de la capital colombiana fuera escogida entre las mejores?

Las ciudades escogidas, de las cuales aún no se conocen las otras nueve seleccionadas- se han destacado porque, por un lado, implementaron medidas que produjeron cambios efectivos en medio del esfuerzo por superar la emergencia. Además, trabajaron en la proyección de ciudades más resilientes, capaces de enfrentar futuras crisis.



El TDLC eligió a la firma especializada Anteverti, que adelanta un estudio dedicado a evaluar diez estrategias 'postcovid-19'. "El estudio del caso bogotano, que incluye el estudio de su replanteamiento socioeconómico y urbanístico para la pospandemia, se encuentra en este momento en la fase de recolección de información", según la administración distrital.



El organismo destacó a la capital por los distintos aspectos que ha logrado equilibrar, protegiendo a los ciudadanos en la prevención del contagio y a la vez estableciendo mecanismos que permitan ir reactivando la economía, sin que esto ponga en riesgo la salud de los habitantes.



La secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, Carolina Durán, quien dio la noticia, explicó que la conoció porque el Banco Mundial los buscó para informarles sobre el listado mundial y la destacada labor de Bogotá. En el escalafón estarían Nueva York, Barcelona y Helsinki.



"Ellos llegaron a nosotros a través del monitoreo que hace el Banco Mundia de las ciudades. Lo que más les llamó a la atención es cómo pudimos agruparlos los sectores bajo criterios de mayor vulnerabilidad, de mayor impacto y de mayor empleo en cuatro grupos, y a cada uno darle un tratamiento diferencial, secuencial y paulatino, en la medida en que la enfermedad nos lo permitía, en la medida en que fuéramos ampliando la capacidad del sector salud y, obviamente, entendiendo la enfermedad".



Y agregó: "Me dijeron que ninguna otra sociedad se dedicó a entender bien cómo operaba cada uno de los sectores productivos, si no que dijeron cierren o abran, pero nunca fue como este sector sí y este no y este con este protocolo, con este distanciamiento, con este uso del espacio público, uso de cielo abierto. Eso fue muy particular de nuestro caso y ejemplificante ,y es de las cosas que más les llamó la atención".



Precisamente, Durán destacó que la estrategia ‘Bogotá a Cielo Abierto', que se adelanta desde hace un mes con los restaurantes, cada semana trae al menos 300.000 nuevos clientes a esos establecimientos. Con esta estrategia, en septiembre pasado, se logró habilitar más de 17.000 empleos directos e indirectos y, de paso, se contribuyó a reactivar otros sectores de la economía.



Sobre el tema, la alcaldesa Claudia López escribió en Twitter: "A diferencia de lo que algunos dicen, Bogotá es reconocida a nivel mundial como una de las 10 mejores experiencias de cuidado del covid y reactivación social y económica que será documentada por el Banco Mundial".



En el marco de la pandemia, cabe destacar que en Bogotá se han adelantado estrategias de cultura ciudadana buscando cambios en el comportamiento de los ciudadanos y ha sido uno los principales factores que han contribuido a la reducción del contagio.



La actual administración de la capital colombiana también ajustó el 'Plan Distrital de Desarrollo: un Nuevo Contrato Social y Ambiental 2020-2024' para contrarrestar, desde todos los sectores, los impactos de la pandemia.



De hecho, en el Concejo de la ciudad hacen trámite dos proyectos clave para la recuperación económica y social de la ciudad. Uno es tiene como objetivo la reactivación económica, el cual entrega una serie de beneficios y alivios en predial e industria y comercio, y otro pretende un cupo de endeudamiento por 10,8 billones de pesos, a fin de apalancar las inversiones necesarias para generar empleo y productividad.

