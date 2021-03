A cuidarse en Semana Santa para evitar un nuevo pico

A diferencia de otras ciudades del país, Bogotá llega a la Semana Santa, una de las temporadas más altas de vacaciones, después de diciembre, con bajos indicadores de la pandemia. Sin embargo, no se puede bajar la guardia, hay que seguirse cuidando para no llegar a un tercer pico de contagio con el covid-19, que se había anunciado para entre marzo y abril, pero que ahora se espera para mayo.

(Le sugerimos: Así irá el toque de queda y otras medidas en Bogotá para Semana Santa)



Ese fue el mensaje de la alcaldesa Claudia López al anunciar que no habrá restricciones a la movilidad, más allá de que no se realizarán procesiones religiosas ni visitas a monumentos y el toque de queda nocturno que habrá desde medianoche hasta las 5:00 a.m. de los días comprendidos entre el 26 de marzo al 29 de marzo.



La misma medida y horarios regirá entre el miércoles 31 de marzo y el lunes 5 de abril.



“Lo estamos haciendo muy bien. Vamos a entrar a Semana Santa con la pandemia bajo control, con un valle bajito y estable, y esperamos volver de Semana Santa con la misma situación. Tenemos la oportunidad. Por el juicio que hemos tenido, por el cuidado que hemos tenido, por ser la ciudad que mejor vacunación hace, si mantenemos el cuidado individual y colectivo, podemos seguir teniendo una situación manejable, poco riesgosa y no muy restrictiva de la pandemia”, aseguró.



López dijo que acata el toque de queda establecido por el Gobierno Nacional para las ciudades con ocupaciones UCI superiores al 50 por ciento, como es el caso de Bogotá, que ayer amaneció con una ocupación del 64,6 por ciento.



Recordó que la capital ya había adoptado el modelo de semáforo (verde, amarillo, naranja y rojo), que indica las medidas que se deben tomar de acuerdo con indicadores como número de contagiados, velocidad de contagio, transmisibilidad y ocupación unidades de cuidados intensivos (UCI). Sin embargo, aclaró que en caso de que la ocupación llegue a un 70 por ciento se tomarían medidas más estrictas.



(Le recomendamos: Así será el toque de queda en Cundinamarca)



Según la mandataria, la ciudad se encuentra en alerta amarilla, con excepción de Sumapaz, que está en verde; hay menos de 1.000 contagios diarios y alrededor de 10.000 casos activos y se han aplicado hasta 21.000 vacunas al día.



En cuanto a las actividades de iglesias y templos, dijo que estas deben cumplir las medidas de bioseguridad, a fin de evitar aglomeraciones, y pidió propiciar un mayor número de horarios para las celebraciones y promover reuniones virtuales.



La alcaldesa descartó medidas como el pico y cédula o restricciones para viajar. No obstante, recomendó no viajar o reunirse con personas con quienes no se convive. En el caso de los bares que participan en el plan piloto de la Secretaría de Desarrollo Económico, López confirmó que podrán seguir funcionando, pero solo hasta la medianoche, es decir, antes de que se inicie el toque de queda.



También se informó que continuará la ciclovía dominical y que en los días de toque de queda no podrá realizarse el Madrugón, que opera miércoles y sábado entre 1 a. m. y 5 a. m.

Las medidas adoptadas

Toque de queda nocturno

El toque de queda regirá cada día desde la medianoche hasta las 5 de la mañana de cada día comprendido entre el viernes 26 de marzo al lunes 29 de marzo. Lo mismo entre el miércoles 31 de marzo y el lunes 5 de abril.

Cero procesiones religiosas

No están permitidas las aglomeraciones religiosas y por eso no habrá procesiones, ni visitas a monumentos, ni el rito de lavado de pies ni viacrucis, y estará cerrado el camino a Monserrate.

(En otras historias: Ladrón entró a robar, se arrepintió, pagó cuenta y dejó propina)

Ojo con las reuniones familiares

No se permitirán las reuniones sociales ni familiares con personas con las que no se convive. A quienes van a viajar se les recomienda no hacerlo con personas con las cuales no conviven.

Bares y ciclovía

Los bares que hacen parte del piloto de la Secretaría de Desarrollo Económico podrán operar hasta la medianoche. La tradicional ciclovía dominical también podrá funcionar sin restricciones.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Para seguir leyendo:

- El millonario centro para el adulto mayor que podría irse a pique