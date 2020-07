Los tres tipos de pacientes que se atienden en Corferias

Tras un recorrido por la localidad de Tunjuelito, este jueves la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aclaró las dudas que han surgido frente al uso que se le está dando al centro médico transitorio habilitado en Corferias.

La mandataria recordó que este sitio fue pensado como un seguro, por si el sistema de salud colapsaba por cuenta de la pandemia. Es por esto que explicó que el hecho de que durante los meses pasados este lugar no tuviera ocupación era una buena noticia, porque significaba que los servicios hospitalarios de la ciudad eran suficientes.



No obstante, ante el significativo aumento en el número de casos de covid-19, las camas habilitadas allí empezarán a atender a más pacientes. "Corferias se ha usado en el timing correcto que necesita el sistema de salud, y justamente el éxito es no tener que usarlo. Un corferias lleno en marzo era que nos había colapsado el sistema hospitalario", reconoció López.



Agregó que son tres los pacientes que se atenderán en este sitio, y que serán trasladados de los centros hospitalarios que así lo decidan.



"Corferias va a tener tres servicios habilitados, el que empezó con pacientes no covid de baja complejidad que a ellos los atendemos allá para no combinarlos con covid; dos, personas asintomáticas, que dieron positivo y necesitan aislamiento pero las condiciones en las que viven en sus hogares no son aptas; y el tercero, cuando un paciente que entró por covid está saliendo de UCI, no está contagiando, pero necesita 6 días más en UCI para recuperarse", precisó la mandataria.

