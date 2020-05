Las reglas en las zonas bajo alerta naranja en Bogotá por coronavirus

Bogotá cumple tres semanas de reapertura gradual y aunque es la ciudad con más casos de coronavirus detectados en el país, la economía se reactiva lentamente; sin embargo, esta no es la única característica de la segunda fase del aislamiento, pues en la ciudad este periodo llegó con cuarentena sectorizada, según el índice de contagio del virus en cada localidad.

Se trata de las doce ‘Zonas de cuidado especial’ (ZCE), que son sectores de la ciudad en donde, por el número de contagios identificados, las rutas epidemiológicas detectadas y las comorbilidades de la población, se declaró alerta naranja por coronavirus.



Esto significa que los residentes de estas UPZ tienen normas específicas, pues entraron de nuevo a cuarenta obligatoria por catorce días.



Si usted vive en una ZCE lo primero que debe tener en cuenta es que solo podrá salir de su casa a realizar actividades de primera necesidad, como hacer mercado y comprar medicinas, pues en estos sectores no se aplican las excepciones que se han decretado para la reapertura gradual.



En todo caso, cada vez que salga debe usar tapabocas de forma obligatoria; además, debe guardar mínimo un metro de distancia con las otras personas, procurando no tener contacto directo con nadie.



Asimismo, los residentes de las ZCE no podrán salir a hacer actividad física al aire libre ni siquiera en las zonas más cercanas a su vivienda, y a no ser por un motivo de fuerza mayor los niños deben permanecer en sus casas.



Ahora bien, en caso de que usted haga parte de los empleados que ya retomaron labores de forma presencial, y su vivienda está en una de las UPZ que están bajo alerta naranja por coronavirus, su empresa debe garantizar que usted pueda continuar haciendo teletrabajo, pues uno de los ZCE es limitar al máximo el número de personas que entren, salgan y circulen en cada zona.

En cuanto a los dueños de mascotas, podrán seguir saliendo por máximo veinte minutos para que el animal pueda hacer sus necesidades fisiológicas.



Adicionalmente, gran parte del sector comercial tiene restricción de apertura, en las ZCE solo podrán abrir los establecimientos que brinden productos o servicios de primera necesidad como alimentos y medicinas.



En este sentido, los residentes de estas zonas podrán continuar abasteciéndose a través del servicio de domicilios; no obstante, solo podrán hacer pedidos a los establecimientos comerciales que estén dentro de la misma ZCE en donde se encuentra su vivienda.



Por último, aunque las medidas de autocuidado rigen para toda la ciudadanía, los habitantes de las ZCE deben prestarles especial atención, en caso de que tenga que salir; al regresar debe bañarse, y el lavado de manos y cara debe hacerlo cada dos horas.

