Joven, de 19 años y con cáncer de cerebro, vence al coronavirus

Daniel Felipe Vega, un joven valluno de 19 años, llegó en el 2017 a Bogotá para estudiar en la Universidad Jorge Tadeo Lozano con el programa educativo 'Ser Pilo Paga'. A finales del año pasado, fue diagnosticado con cáncer de cerebro, padecimiento que lo obligó a empezar un tratamiento con quimioterapias, según informó 'Noticias Caracol'.

Desde que llegó a la ciudad vivía con una tía, pero cuando enfermó su mamá vino a acompañarlo. En noviembre pasado le hicieron la primera cirugía y en febrero lo volvieron a operar debido a que el tumor que tenía en el cerebro seguía creciendo.



Y, aunque la lucha contra el cáncer que venía librando desde hace meses ya era bastante dura, Daniel Felipe Vega tuvo que enfrentarse a otra enfermedad muy complicada: los doctores le informaron que estaba sufriendo de covid-19, tras haberse contagiado con el nuevo coronavirus.

"Me dio una fiebre que no se me bajaba con nada. Como no me detectaron ningún otro síntoma, decidieron hospitalizarme. Unos días después empecé a tener tos seca y dolor de pecho", expresó el joven a 'Noticias Caracol'.



Cuando le preguntaron por cómo había adquirido el virus, Daniel Felipe esbozó una sonrisa y dijo: "No tengo ni idea, porque yo sólo salía a la calle para hacerme exámenes generales. Casi ni salía de mi propia habitación. Pero me dijeron esta noticia".



Pese a que tenía lo que los expertos llaman una comorbilidad, es decir, un padecimiento alterno que aumenta los riesgos que implica más riesgos si se contrae el coronavirus, Daniel Felipe se curó de esa enfermedad y fue dado de alta.



"Estar en la casa, con la comida de uno, con la familia, es un alivio muy grande", contó el joven, quien representó una gran alegría para todo el personal médico que lo acompañó durante su proceso y que lo vio superar el virus.



El video que publicó la Clínica San Diego, que retrata el momento en el que sale de la clínica en medio de un corredor de aplausos y felicitaciones, se volvió viral en las redes sociales.

👏🏻👏🏻👏🏻Gracias, Gracias a nuestros médicos 🏥 porque no hay suficientes actos, ni palabras para tan abnegada labor, mientras ustedes nos curan, nosotros los cuidamos en el ciberespacio 🚔.... #SomosUnoSomosTodos #siemprecontigo 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/NsRRYdcaxa — Centro Cibernético (@CaiVirtual) April 15, 2020

"Obviamente hay que seguir con los cuidados y la cuarentena", afirmó, al tiempo que mostró su gratitud con quienes le han dado sus buenos deseos durante su lucha contra la enfermedad. "Le doy un agradecimiento a Dios y a todas las personas que han orado por mí, en serio", dijo.

