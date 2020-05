Alerta en Cundinamarca por aumento de contagios de covid-19

El contagio en Cundinamarca se complica. Este puente, el departamento alcanzó 587 casos, se reportó el contagio de dos diputados de la Asamblea y Cáqueza, que había sido autorizado por la Nación para abrir su economía, tiene dos casos.



Por lo regular, las novedades no pasaban de los 15 o 10 contagios. Pero desde el 23 de mayo hubo un salto: se reportaron 31 casos, al día siguiente hubo 34, y el 25 se escaló a otros 72 casos nuevos, la cifra más alta en lo que va de emergencia. En el reporte más reciente, hubo 49 casos nuevos.

Esto, en parte, obedece al aumento de pruebas realizadas, que asciende a 6.200 en estos dos meses. Y en los próximos días habrá más. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, anunció ayer que el departamento y Bogotá haría 100.000 muestras aleatorias. Estas se tomarán en domicilios de todo el territorio, pero habrá un énfasis especial en municipios de Sabana Centro, Sabana Occidente y en Soacha, donde se concentran la mayoría de casos. Los alcaldes, por su parte, refuerzan las acciones: en Mosquera, por ejemplo, hay alerta naranja por sectores, y en Soacha hay horarios para mercar y hacer diligencias y pico y placa para el ingreso a TransMilenio.



Otra de las razones del aumento de casos, según las autoridades, tiene que ver con la progresiva reactivación económica de los municipios y con el flujo de personas que se mueven entre Bogotá y el borde de los municipios. Por eso, el gobernador aseguró además que comenzará una nueva fase de trabajo conjunto con la capital.



Después de una reunión con la alcaldesa Claudia López, la Gobernación confirmó ayer que estas zonas de borde deberán tener en cuenta los horarios definidos por la capital para el ingreso los sectores económicos a fin de evitar superar el tope del 35 % del transporte público, sobre todo en horas pico. De hecho, una de las estaciones de TransMilenio con más demanda es la de San Mateo, en Soacha. Ayer, entre las 5 y 10 a. m. llegó a recibir 12.015 personas.



De otro lado, la Gobernación ha implementado medidas para contener el flujo de personas entre ambos territorios. Este puente, por ejemplo, hubo toque de queda en 41 municipios y vigilancia en las vías del departamento. Frente al anterior festivo con covid-19, hubo un 30 % más de sanciones: se impusieron 464 comparendos y se inmovilizaron 452 vehículos. Pese a todo, hubo una disminución del 26 % de vehículos en tránsito.



El llamado, como en Bogotá, ha sido al autocuidado. “Seguimos invitándolos a que entendemos que en nuestras manos está la verdadera fórmula para evitar el contagio”, recordó el gobernador.



En segundo lugar, llamó la atención el hecho de que dos diputados y un asesor de la Asamblea de Cundinamarca hayan resultado positivos para covid-19. Justamente, ellos tres habían estado presencialmente en las sesiones de las últimas semanas. Incluso, el gerente de covid-19 para Cundinamarca, Diego García, resultó con el virus. Afortunadamente, los cuatro son asintomáticos y, mientras guardan el aislamiento obligatorio, pueden seguir trabajando. La Gobernación confirmó que a todo el gabinete se le están realizando pruebas.

En tercer lugar, preocupa que la aparición del virus en municipios que hasta hace pocos días fueron ‘no covid’. Tal es el caso de Girardot, La Mesa, San Antonio de Tequendama, Junín y Cáqueza. Este último, irónicamente, fue uno de los dos primeros municipios del país (junto con Gutiérrez) en ser autorizado por el Ministerio del Interior para abrir su economía y aprovechar su condición de territorio libre de virus.



Pero este fin de semana le aparecieron los dos primeros casos: una mujer de 26 años con síntomas leves y un hombre de 68 años que terminó siendo trasladado a Bogotá para su tratamiento.



Ante esto, el alcalde de Cáqueza, Jaime Carrillo, ordenó volver a cuarentena obligatoria hasta el 31 de mayo y cerrar la vía El Charco para evitar el ingreso de vehículos por vías terciarias. También habrá cierre en Puente Téllez. Y se decretó que las tiendas de las 35 veredas podrán abrir hasta las 6 p. m. “Les recuerdo a los propietarios de las tiendas que estamos en ley seca y toque de queda. No es permitida la venta de bebidas alcohólicas, ni el juego de tejo; no estamos en tertulias”, advirtió el alcalde el lunes, y recordó que se debe acatar la medida de pico y género.



Lo que queda en vilo en Cáqueza es el aval del Ministerio del Interior para su apertura económica. EL TIEMPO trató de comunicarse con el alcalde para aclarar ese punto, pero no hubo respuesta.

Cuatro preguntas a Diego García, gerente de Covid-19 para Cundinamarca

¿Cómo se explica el repunte de contagios?

Es el comportamiento normal. En una pandemia, se espera que la enfermedad crezca entre un 70 y 80 %. Lo que pasó se debe a que las entidades fortalecimos la capacidad de diagnóstico, y a los efectos de la reactivación económica. El éxito no es no tener casos, sino un sistema de salud que responda a la coyuntura.

¿Cómo van las UCI?

Se fortaleció la red hospitalaria pública y privada. Ya logramos tener 170 camas en unidades de cuidados intensivos (UCI) y proyectamos tener 739, y hoy nuestro cupo de UCI está al 30 % y por eso estamos tranquilos.

Diego Alejandro García, Gerente covid-19 para Cundinamarca. Foto: Gobernación de Cundinamarca.

¿Cuál es la nueva estrategia con la reactivación?

Queremos proteger a los campesinos. Por eso, en agricultura hemos dispuesto centros satélite de abastos para que los agricultores no tengan que ingresar a Corabastos. Ya tenemos el primero en Facatativá y esperamos abrir otros más para garantizarles el acopio y los compradores.

¿Y con Soacha, que reúne la mayoría de casos?

En Soacha habrá un equipo de 26 grupos domiciliarios que tomarán pruebas, de las 100.000 anunciadas, para ampliar cercos epidemiológicos, buscando que no se nos queden por fuera los asintomáticos, que pueden estar infectando a más gente.

En cifras

Así va el número de casos activos en la región (de personas que aún tienen el virus):



- Soacha: 144

- Facatativá: 23

- Mosquera: 19

- Madrid: 19

- Chía: 16

- Fusagasugá: 17

- Zipaquirá: 13

- Girardot: 12

- Funza: 10

- Tenjo: 10

- Fómeque: 8

- Sibaté: 7

- Gachancipá: 7

- El Colegio: 7

- Tocancipá: 5

- Tabio: 4

- Cajicá: 6

- Subachoque: 3

- Sopó: 1

- Ubaté: 2

- San Antonio de Tequendama: 2

- Nilo: 2

- Cota: 2

- Cáqueza: 2

- Villeta: 1

- Une: 1

- Suesca: 1

- Silvania: 1

- Sesquilé: 1

- San Francisco: 1

- La Mesa: 1

- La Calera: 3

- Junín: 1

- Guaduas: 1

- El Rosal: 1

- Chocontá: 1

- Pasca: 1

- Lenguazaque: 1

