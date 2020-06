Polémico tuit de Peñalosa sobre probabilidad de contagio en un metro

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa publicó este martes en su cuenta de Twitter un polémico comentario sobre la probabilidad de contagio de covid-19 en medios de transporte masivo, como TransMilenio y el metro.



Peñalosa compartió un artículo del diario español 'El País' en el cual se explica cómo se puede contraer el nuevo coronavirus en tres espacios distintos: una oficina, un restaurante y un autobús.



En el tuit, el exalcalde escribió que "estudios muestran que espacios cerrados con aire acondicionado son donde más se transmite el covid-19. Por ejemplo, metros subterráneos". Y agregó: "En TransMilenio o el Metro elevado, ventanas y portezuelas abiertas que den ventilación evitarían contagios".



De inmediato, usuarios de Twitter señalaron que el artículo no presenta ninguna valoración de ese tipo sobre el metro subterráneo ni sobre el elevado. De hecho, argumentan que solo se trata de una suposición de Peñalosa para defender el modelo de metro que ha promovido desde que fue alcalde.



También enfatizan en que no hay lugar a comparaciones con TransMilenio, pues el artículo no menciona medios de transporte que trabajen en las condiciones (capacidad y aglomeraciones) en las que lo hace este transporte de Bogotá.



En efecto, el caso que presenta el artículo de 'El País' es el de un brote registrado en China "en un rito budista al que (varias personas) acudieron en dos autocares (buses) en un viaje de 100 minutos (50 minutos por trayecto)".

Estudios muestran que espacios cerrados con aire acondicionado son donde más se transmite el COVID 19. Por ejemplo metros subterráneos. En TransMilenio o el Metro elevado, ventanas y portezuelas abiertas que den ventilación, evitarían contagios https://t.co/n7Nybc1BJ1 — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) June 9, 2020

El primer bus tenía capacidad para 60 personas y el otro para 68. Ambos iban "densamente ocupados, con apenas 75 centímetros entre filas". 23 personas resultaron contagiadas en uno de ellos y, según los investigadores, "el aire acondicionado estaba en modo recirculación", lo que fue "decisivo" porque "los pasajeros se contagiaron al margen de la distancia" con una persona que tenía el virus y viajaba en ese autobús.



El artículo concluye diciendo que "distintos estudios en Japón y otros países muestran que los medios de transporte no son lugares en los que se produzcan grandes contagios si los usuarios mantienen las normas de higiene y protección, sobre todo el uso de mascarillas (tapabocas)".



Y añade que "se sugiere (...) mejorar la ventilación y aumentar la regularidad de autocares (autobuses) y trenes para reducir en lo posible las aglomeraciones".



Muchos consideran que fue precisamente esta última recomendación la que habría motivado al exalcalde a publicar el tuit.

Cabe recordar, por otro lado, que a finales de mayo pasado el Instituto Nacional de Salud (INS) publicó un documento en el que clasificó el riesgo de contagio del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, de muy alto a bajo, según el grado de exposición.



En el documento, que fue construido con la evidencia disponible sobre el virus, el transporte público fue clasificado en el primer nivel, con riesgo muy alto de contagio.



En esa categoría también aparecen los hospitales, las reuniones familiares o con amigos, los bares y discotecas, los eventos religiosos, las plazas de mercado y los gimnasios.

