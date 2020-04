'Mañana seguimos en cuarentena, empresas empiezan registro': López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo este domingo que los trabajadores de la construcción y manufacturas no podrán salir a trabajar este 27 de abril, pues el primer paso para reactivar estos sectores es un registro.



"Mañana seguimos en cuarentena, seguimos en casa, lo único que va a cambiar es que las empresas van a poder entrar a un link de la alcaldía y van a empezar a hacer su registro de cumplimiento de protocolos y movilidad segura", aseguró López.



Además, la mandataria extendió la medida de pico y género, que caducaba este domingo a las 11:59 p.m. Según dijo, esta restricción no aplica para la hora diaria de deporte, que se puede adelantar entre 6 a.m. y 10 a.m.



(Le puede interesar: El anuncio de Duque a pocas horas de la reactivación de sectores)

Así las cosas, de acuerdo con la alcaldesa se vienen "dos semanas de alistamiento" para la reactivación económica, en las que las compañías deben llenar un registro que permita hacer una posterior verificación de que cumplen con los protocolos para retomar actividades.



"Por fortuna el Presidente nos escuchó y permitió que la reactivación económica de las ciudades sea gradual. Por esto mañana todos seguimos en casa, seguimos cuidándonos", escribió López en su cuenta de Twitter.

Por fortuna el Presidente nos escuchó y permitió que la reactivación económica de las ciudades sea gradual. Por esto mañana todos seguimos en casa, seguimos cuidándonos.



Las empresas de construcción y manufactura que quieran operar podrán inscribirse en https://t.co/MkH5iitFvP — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) April 27, 2020

En cuanto al sector de manufacturas, Claudia López dijo que solo podrán reanudar labores desde el 11 de mayo, gradualmente, y reiteró que solo empezará la reactivación de los ocho subsectores que ha establecido el Gobierno Nacional.

Las obras de construcción empiezan su registro desde mañana y las que cumplan todos los protocolos y se vayan habilitando podrán iniciar en estas dos semanas.



Las de manufactura empiezan también su registro mañana, pero solo se autorizará que inicien después del 11 de Mayo. — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) April 27, 2020



Además, aseguró que los empleados de las empresas de construcción que retomen actividades, una vez se registren y la alcaldía verifique que están listas para hacerlo, solo podrán trabajar en horario de 10 a.m. a 7 p.m., para evitar las congestiones en medios de transporte durante horas pico.



"En ningún caso Transmilenio puede transportar más del 35%" de su capacidad, dijo la alcaldesa.

Somos las alcaldías los que tenemos la función de controlar FACEBOOK

TWITTER

"Somos las alcaldías los que tenemos la función de controlar", aseguró López.



Por otra parte, la mandataria distrital reconoció las dificultades que supone la cuarentena para personas en condición de vulnerabilidad. Frente a eso, aseguró que 347.000 familias han recibido una transferencia monetaria y que en los últimos días se entregaron 64.000 mercados a esta población.

Otra de las acciones que está fortaleciendo el Distrito, dijo López, es ampliar la capacidad de kilómetros de cicloruta, para que los ciudadanos puedan usar medios alternativos como la bicicleta y evitar transportarse en Transmilenio.







ELTIEMPO.COM