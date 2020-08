La campaña de un comediante para ayudar a los estudiantes vulnerables

El rancho de Orlando* es angosto y con forma de rectángulo. Son dos cuartos, una estufita de cocinol y un lavadero. Casi toda la estructura está hecha de madera, le ayudan a sostenerse otros materiales que son tesoros del reciclaje, y se levanta sobre un humedal por donde corren buena parte de las aguas negras del sur de Bogotá. Son dos pisos, pero da la impresión de que se pueden derrumbar después de un temblor menor.

Orlando tiene 12 años, pero parece de menos. Es bajito y delgado. Los niños de su edad suelen estar terminando la primaria o, incluso, empezando el bachillerato, pero él va en segundo grado.



Orlando es uno de los 42 estudiantes de la profe Andrea, una licenciada en Educación Especial que tiene encima una responsabilidad titánica: sacar adelante a niños que, por una discapacidad cognitiva o por falta de oportunidades, se quedan estancados en un grado hasta edad avanzada.

Desde hace algunas semanas, el nombre de esta maestra comenzó a sonar. A través de redes sociales, la profe Andrea pidió ayuda para que sus estudiantes —la mayoría de los cuales viven en condiciones similares a las de Orlando y su familia— puedan continuar en la escuela y recibir alimentos.



Después de algunas horas, la profe encontró un eco con medio millón de seguidores: el comediante Freddy Beltrán vio las publicaciones, se puso en contacto con ella y se volvió su aliado para una meta que están cerca de lograr: recolectar el dinero suficiente para comprar 42 mercados y 42 computadores o tablets para estos niños.



“Yo me contacté con la profe, le pedí más información para verificar que todo fuera real, pero me llevé una sorpresa cuando hablé con uno de estos chicos”, cuenta Beltrán, un bogotano de 41 años que pasó a la fama después de su aparición en ‘Los comediantes de la noche’, ‘Stand Up sin fronteras’, y la película ‘¿Usted no sabe quién soy yo?’.

El niño que impresionó a Beltrán era Orlando, y la frase que le dijo no era para menos: “A veces siento que quiero morirme. Estoy cansado de ver a mis hermanos con hambre”.



La situación de su familia, que ya era difícil, se complejizó todavía más por cuenta del coronavirus. El papá de Orlando trabaja como reciclador, pero con la cuarentena no solo ha podido salir a las calles con menos frecuencia, sino que cada vez encuentra menos materiales para poder vender.



“Muchos de los papás de estos niños tienen empleos informales y no han podido salir a trabajar. Los chicos están de su casa, pero muchos tienen problemas de salud mental a los que no se les presta suficiente atención. Además, como los colegios no están abiertos, no reciben la alimentación del restaurante escolar, entonces hay varias familias que están aguantando hambre”, cuenta Beltrán.

Pero ahí no se acaba todo. El porcentaje de estudiantes que tienen computadores o cuentan con conexión a internet es muy bajo, lo que dificulta aún más que puedan seguir recibiendo sus clases.



“La idea no es solo entregarles mercados a las familias, sino poder comprar computadores o tabletas, para que estos niños puedan seguir estudiando. Y ahí aparece un nuevo reto, que es garantizar la conexión a red, o de lo contrario tampoco podrían completar el proceso”.

¿Cómo ayudar?

La profe Andrea y Freddy Beltrán están impulsando una donatón a través de vaki, una de las plataformas más seguras de financiamiento colectivo o crowdfunding.



Hasta este sábado, más de 700 personas habían hecho un aporte para estos estudiantes en condición de vulnerabilidad a través de

vaki.co/vaki/EstudiantesProfeAndrea.



Quien quiera participar, puede hacer un aporte por el valor que desee. Y, ante cualquier duda, puede comunicarse al número 3208000611

o al correo electrónico andreacc2009@live.com.





JULIÁN RÍOS MONROY

julrio@eltiempo.com

​@julianrios_m



*Nombre cambiado por solicitud de la fuente.