Por coronavirus se amplían plazos en el cronograma del metro

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) firmó el pasado 9 de marzo una modificación al contrato de concesión n°. 163 de 2019 de la primera línea, e incluyó en ese documento que por cuenta de la propagación del coronavirus, se han visto alterados algunos puntos del cronograma de ejecución.



Básicamente se trata de una flexibilización en los plazos sobre contratistas y subcontratistas, en la expedición de títulos de valor de la Empresa Metro al contratista y frente a la contratación de la interventoría del proyecto.

Esta es la segunda modificación que se le hace al contrato de concesión de la primera línea del metro. Según el otrosí, esta ampliación no afectaría el inicio de las obras.



Hace algunas semanas, el gerente del metro, Andrés Escobar, había publicado unas fotografías, en las cuales se le veía con representantes del consorcio chino, utilizando tapabocas. En su momento, se envió como un mensaje de tranquilidad sobre el avance del principal proyecto de infraestructura de la ciudad y el país.



El documento conocido por EL TIEMPO, y que fue suscrito el pasado lunes, entre el gerente de la empresa Metro, Andrés Escobar, y el represente de Metro Línea 1 S. A. S., Wu Yu.



"Que, adicionalmente, la veloz propagación del virus Covid-19, identificado

por primera vez en Wuhan (República Popular China) el 31 de diciembre de

2019 y declarado emergencia internacional por la Organización Mundial de la

Salud el 30 enero de 2020, ha generado ciertas afectaciones en la ejecución del

contrato de concesión", se lee del documento.



Entra las afectaciones está "la comunicación con los agentes relevantes en la República Popular China (entre ellos los integrantes del Concesionario y sus potenciales contratistas) y otros países, se ha visto obstaculizada debido a requerimientos sanitarios y preventivos relacionados con el virus".



No obstante, se aclara que estos retrasos no afectaría la ejecución de las obras. "Las partes estiman necesario ampliar los plazos máximos previstos por el Contrato de Concesión para el cumplimiento de las obligaciones mencionadas en los considerandos (II) y (III) de este documento, identificando además que, conforme a los plazos máximos previstos en el Contrato de Concesión para las demás condiciones precedentes exigidas para la suscripción del Acta de Inicio, dicha ampliación no postergaría la fecha estimada de inicio de ejecución del Contrato de Concesión".



El punto II se refiere a la ampliación del plazo para que la Empresa Metro emita la totalidad de los títulos valores por pago de ejecución del contrato, y el III sobre la suscripción de algunos de los contratos con contratistas.



