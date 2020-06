Entrenadores de tenis en Bogotá reclaman que los dejen reactivarse

Con sus raquetas y bolas, entrenadores de tenis de campo en Bogotá se tomaron este miércoles la plaza de Bolívar para exigir que les permitan regresar a su actividad.



Un grupo de 53 entrenadores de tenis se tomaron el lugar para realizar una particular protesta contra la imposibilidad de reactivarse. Ellos piden que les permitan inscribirse en la página de la alcaldía.

Wilson Rincón, entrenador de tenis de campo y uno de los que participan en la protesta, dice que no pueden tener paciencia como les piden los gobiernos distrital y nacional cuando sus "neveras están vacías".



Profesores,entrenadores y deportistas del tenis protestan simbólicamente en Plaza de Bolívar para pedir código y protocolo para poder entrenar y trabajar ⁦@IDRD⁩ ⁦@Bogota⁩ ⁦@DesEconomicoBog⁩ ⁦@CulturaenBta⁩ ⁦@MinDeporteCol⁩ pic.twitter.com/pGgTFTwq1r — Lucía Bastidas Ubate (@luciabastidasu) June 17, 2020

"Es fácil pedir paciencia cuando la nevera está llena, pero estamos sin ingresos para el sustento de nuestras familias", afirmó.



Rincón asegura que no entienden por qué no se pueden aún inscribir para reiniciar labores, cuando el tenis de campo es una de las actividades menos riesgosas, en términos de contagio por covid-19.



Los entrenadores indican cuando intentan inscribirse en la página del Distrito no lo pueden hacer. No está habilidad la opción para ellos.



En Bogotá hay 850 entrenadores y al menos 30 clubes. Sin embargo, este gremio dice que en la capital hay al menos 90 sitios, entre parques, clubes y canchas, que continúan cerrados.



