En puentes festivos de junio no se podrá salir de vacaciones

Se aproximan tres puentes festivos, y ante el posible desorden que pueda presentarse por la salida de turistas desde Bogotá hacia los municipios de los departamentos vecinos, los gobernadores de Cundinamarca, Meta y Boyacá hicieron un llamado a los ciudadanos para que se abstengan de viajar.



Esto debido a que en los fines de semana festivos anteriores, algunos aprovecharon para salir a vacacionar aunque el país se encontraba en plena cuarentena, poniendo en riesgo de contagio a los habitantes de los municipios cercanos a Bogotá.

EL TIEMPO le explica quiénes pueden movilizarse por las carreteras y cuáles son las medidas de control establecidas en cada departamento.

Cundinamarca

Los municipios más afectados por el turismo no permitido en tiempos de pandemia son los de Cundinamarca, que por la cercanía a Bogotá tienden a ser los que más reciben visitantes.



En vista de lo anterior, la Gobernación expidió el decreto 312 de 2020, con el que restringe la movilidad de medios de transporte en los accesos a los 116 municipios.

Esto quiere decir que nadie que no esté dentro de las excepciones del Gobierno Nacional podrá movilizarse por las vías de Cundinamarca.



La restricción se aplicará desde el jueves anterior a cada festivo, así: desde la medianoche del 11 de junio hasta la media noche del 15 del mismo mes, y tendrá el mismo horario para las fechas entre el 18 y el 22 de junio, y del 25 al 29 de junio.

Sin embargo, el servicio público de transporte intermunicipal seguirá habilitado, pero solo podrá operar para movilizar a las personas que se encuentren dentro de las excepciones a nivel nacional, como por ejemplo el personal de la salud.



Para que se cumpla la norma, la Gobernación dispuso de 90 puntos de control en las vías del departamento y, además, en las entradas a los municipios habrá operativos para vigilar quiénes ingresan y el motivo por el cual lo hacen.



Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, advirtió que quienes incumplan la medida tendrán sanciones y multas, y recordó que solo el puente festivo pasado se inmovilizaron más de 120 vehículos y se impusieron más de 300 comparendos. Además, enfatizó en que “no son vacaciones, el turismo no está permitido”.

En el Meta

Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, también se unió a este llamado, asegurando que a pesar de que los fines de semana sean puentes, esta no es época de paseos y que, por ahora, en su departamento no quieren turistas.



“Estamos recuperando vida productiva, no la vida social, no pueden venir de paseo”, afirmó el mandatario seccional.



En esta región los controles funcionarán igual que en Cundinamarca y, a través de puestos de control, se verificará que quienes se movilicen lo hagan por alguna de las excepciones nacionales.



Zuluaga enfatizó en que las personas a las que se les descubra viajando por turismo se expondrán a sanciones que alcanzan hasta los dos millones de pesos.



Adicionalmente, tanto en la vía al Llano como en la entrada de Villavicencio las autoridades estarán verificando el cumplimiento de las restricciones establecidas.

En Boyacá

La gerente general del Instituto de Tránsito de Boyacá, Nataly Lorena Grosso, también se pronunció al respecto. En este departamento incrementarán los controles en todas las vías de acceso verificando que la movilidad se haga dentro de lo que está permitido a nivel nacional.



Así mismo, la Secretaría de Turismo del departamento dijo que la oferta turística estará disponible en plataformas virtuales para que las personas no tengan que salir de casa.



“Me uno al llamado de los gobernadores de Cundinamarca, Meta y Boyacá para evitar que los bogotanos vayan de turismo a sus regiones en los puentes. No es responsable hacerlo porque incrementa el riesgo viral de nuestros vecinos. Haremos control conjunto en las salidas de la ciudad”, dijo Claudia López, alcaldesa de Bogotá, en su cuenta de Twitter.



Cabe resaltar que en la capital del país las autoridades también harán controles en las vías de acceso y salida para garantizar que los bogotanos no aprovechen los puentes festivos de junio para ir vacaciones a los municipios vecinos.

REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo@BogotaET