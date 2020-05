Así se preparan las ciudades para subirse a la bicicleta

Con el riesgo latente de infectarse con el nuevo coronavirus, el distanciamiento social, la seguridad sanitaria y la protección de la salud se han convertido en los nuevos mandamientos de la movilidad urbana, y, a su lado, el transporte individual se posiciona como una forma de prevención.



Aunque ya se habla de un repunte del uso del carro particular y la moto como “opciones seguras”, las consecuencias de una utilización masiva de estos medios no son favorables.



(Le puede interesar: Brasil supera las 10.000 muertes por coronavirus)

Por eso, en varias ciudades del mundo, la bicicleta se perfila como una opción atractiva, viable, de bajo costo y accesible para todos los sectores. EL TIEMPO, con apoyo de expertos, seleccionó ejemplos de ciudades que pedalean contra el virus, con proyectos que apoyan a la bicicleta como medio de transporte seguro y como una alternativa sostenible y sintonizada con la nueva agenda urbana.

Bogotá

La capital colombiana ha habilitado ciclovías temporales en los corredores de mayor uso para viajes de trabajo. Esto, además de sus 550 kilómetros de ciclorrutas. En la primera etapa de cuarentena se consolidaron 35 kilómetros de carriles para bicicletas en vía, protegidas por Secretaría de Seguridad y Policía y guiadas por personal del IDRD y de la Secretaría de Movilidad. El proyecto ahora cuenta con 80 kilómetros por toda la ciudad, y algunos serán convertidos en carriles permanentes.

También hubo apoyo de privados. En una alianza con Muvo, Numo y Despacio, se prestaron 400 bicicletas a personal de la salud.



(Lea también: Colombia llega a los 10.495 casos de contagio por coronavirus)



La alcaldesa Claudia López ha advertido que la bicicleta se debe volver una opción permanente. “Volver a la normalidad no significa volver a quemar diesel y gasolina”, advirtió.



Además... Cundinamarca, en alianza con BiciCar, prestará ciclas a empleados de empresas de municipios cercanos a la capital. Y en Pasto, Nariño, las autoridades despejaron de carros la vía principal, que atraviesa toda la ciudad, para entregársela a los ciclistas.

París

Mañana comenzará el levantamiento progresivo del confinamiento obligatorio en la ciudad francesa. Por tal razón, la alcaldesa Anne Hidalgo autorizó la apertura de 650 kilómetros de ciclovías para evitar las aglomeraciones en el metro y el sistema de buses.



Tal fue el impacto de la medida que esta semana el diario Le Monde reportó una subida en las ventas de bicicletas. Por otra parte, el Plan Vélo, de la alcaldesa, que busca reemplazar los espacios destinados a los carros para entregárselos a las bicicletas y a los peatones, está proyectado para acelerarse. Curiosamente, ese plan fue polémico en los últimos años y, por la resistencia que generó en algunos sectores, tuvo que desacelerar su implementación.



(Además lea: 678 trabajadores de la salud en Colombia, contagiados con coronavirus)





Además... El Gobierno francés anunció una estrategia de 20 millones de euros para promover la bicicleta y evitar que los ciudadanos aumenten el uso del carro particular. La iniciativa incluye apoyos económicos directos para la reparación de bicicletas a fin de que puedan volverse a utilizar (50 euros por persona para invertir en frenos, cambios de cadena, etc.) y la creación de cicloparqueaderos temporales.

Berlín

Alemania acelerará el fin de la cuarentena y analiza autorizar la reapertura del comercio y las escuelas durante este mes, según confirmó la AFP en los últimos días.

Para ello activó un plan de movilidad que, como otros países de Europa, incluye carriles temporales de bicicletas lo suficientemente anchos para que haya un distanciamiento prudente entre todos los ciclistas. El énfasis se dará en Berlín.



Llama la atención que medios digitales alemanes, al anunciar la medida, han mencionado el caso de Bogotá y sus ciclovías temporales como referente.



Adicionalmente, se sabe de algunas empresas que hacen préstamos gratuitos de bicicletas por los primeros 30 minutos de recorrido y varias veces en un mismo día.

Y, por otra parte, la coyuntura fue aprovechada por colectivos de ciclistas para llamar la atención sobre extender estas soluciones de movilidad sostenible más allá de la cuarentena.



Además... el ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, declaró la bicicleta como el medio más seguro de movilidad en la cuarentena.

En varias ciudades del mundo, la bicicleta se perfila como una opción atractiva, viable, de bajo costo y accesible para todos los sectores. Foto: EFE

Londrés

Las calles londinenses cambiarán para dar prioridad a los peatones y a la bicicleta con el sistema de carriles exclusivos temporales. Para lograr los ajustes en la vía, se reubicarán parqueaderos y carriles para automóviles y otros vehículos motorizados.



El alcalde Sadiq Khan aseguró que espera multiplicar por diez el número de kilómetros recorridos en bicicleta y por cinco las caminatas una vez se levante la cuarentena.



“La capacidad de nuestro transporte público se reducirá significativamente tras el coronavirus debido a los enormes desafíos que enfrentamos en términos de distanciamiento social”, afirmó Khan.



Por otra parte, trabajadores de la salud recibieron, en préstamo por tres meses, bicicletas eléctricas para ir a sus lugares de trabajo. Aunque la iniciativa fue apoyada en principio por Gocycle GS, ya hay otras marcas interesadas en apoyar la iniciativa y extender la red.



Además... en el Reino Unido, los negocios y locales de bicicletas fueron calificados como “esenciales” y pueden permanecer abiertos.

Nueva York

Aunque Nueva York ya era bien conocida en el mundo por su apuesta por la bicicleta, ha tenido que dar ‘la milla extra’ en medio de la pandemia. Allí, las compañías de bicis han ampliado su servicio para llegar a los principales hospitales, ofreciéndoles viajes gratuitos a todos los trabajadores de la salud, e incluso han abierto nuevas estaciones de préstamo.



Y la compañía de bicicletas compartidas CitiBike ha notado que la gente prefiere la bici. En la primera semana de marzo registró 500.000 usuarios de sus bicis, en comparación con los 300.000 de las mismas fechas del año pasado.



Así mismo, las compañías también han intensificado sus procedimientos de limpieza y desinfección para todos los vehículos y cascos.



Además... En Seattle, las compañías de bicicletas compartidas son la principal opción de transporte y han intensificando sus prácticas de desinfección.



Las aplicaciones ofrecen viajes gratuitos de 30 minutos en bicicleta a los trabajadores esenciales de la ciudad, como lo son el personal de salud y los trabajadores de las tiendas de comida.

Lima

El reto de implementar la bicicleta como medio de transporte no es un asunto fácil, pero sí necesario. Según Lima Cómo Vamos, el 75 % de los capitalinos usan el transporte público y un 9 % usan el carro particular. El resultado es una congestión vial monumental, sobrecupos en las combis y un aumento de la contaminación del aire: el coctel perfecto para aumentar el riesgo de contagio de coronavirus.



Por eso, las autoridades tuvieron que activar estrategias a todo nivel. Por ejemplo, en los próximos tres meses se harán las ciclovías que pensaban construirse en los siguientes cinco años en la capital del Perú.



Y, por otra parte, el Gobierno peruano piensa instalar una red de 301 kilómetros de ciclovías temporales, que posteriormente serán reemplazadas por estructuras fijas.



Además… se pretende desarrollar un prototipo peruano de bicicleta de bajo costo, que tenga las mínimas condiciones de seguridad para circular por la ciudad. La idea es que no pase de 350 soles ($ 401.000 colombianos), una inversión que se podría recuperar en dos meses sin utilizar transporte público.

Las ciclovías temporales de Bogotá funcionan en las vías de mayor demanda. Los ajustes se han hecho de acuerdo con el comportamiento de los usuarios. Foto: Cortesía Secretaría de Movilidad.

Milán

Milán ha sido una de las urbes italianas que más ha celebrado el anuncio de un bono retroactivo de hasta 500 euros para la compra de bicicletas y patinetas eléctricas. El “bono de movilidad alternativa” anunciado por la ministra de Transporte, Paola de Micheli, se habilitará en las ciudades con más de 50.000 habitantes, como un incentivo para que la gente elija la bici como su medio de transporte y aligere la demanda de transporte público.



Además... expertos han calificado este como el momento del “ahora o nunca” en Italia, un país donde el 60 % de personas usan carro particular.



Hay quienes esperan que el nuevo bono se sume a iniciativas previas de pequeñas urbes como Bari (Apulia), donde el alcalde creó un ‘biciplan’ que incluía más de 100 kilómetros de bicicarriles en toda el área metropolitana y un incentivo de 25 céntimos a los trabajadores por cada kilómetro recorrido en el trayecto de sus viviendas hasta su lugar de trabajo.



Otro buen ejemplo es Pésaro (Marcas) con su Bicipolitana, una red de carriles que imitan una red de metro, diferenciados con números y colores.

ANA M. PUENTES

Redacción Bogotá@soypuentes