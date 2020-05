Alcalde de La Calera confirma que tiene covid-19

El alcalde del municipio de La Calera, Carlos Cenen Escobar Rioja, confirmó este miércoles que la prueba diagnóstica que se practicó resultó positiva.

En un video transmitido en la red social Facebook, el mandatario del municipio cundinamarqués informa que entre los ocho nuevos casos se presentan en el perímetro urbano se encuentra él.



El alcalde se hizo la prueba el viernes pasado y este martes recibió el resultado. " El segundo caso que quiero poner en conocimiento de la comunidad y del cual debo ser muy responsable, es el suscrito, el alcalde, que se mandó tomar los exámenes y en el día de ayer, en horas de la noche, el resulto fue positivo", dice el mandatario.



Y luego explica que se contaminó cuando, en cumplimiento de sus funciones, se desplazó a la secretaría de Salud de Cundinamarca y sostuvo un encuentro con el secretario, Diego García, quien apareció positivo.

"El doctor Diego García apareció positivo, ahí adquirí el virus, me contaminé, y desde el viernes que me tomaron la prueba del covid, anoche me confirmaron positivo, me encuentro aislado, soy paciente asintomático", explica Escobar.



El mandatario local cuenta que está cumpliendo con el protocolo de aislamiento en su casa y con su familia, que no tiene síntomas y que sigue trabajando. "Aquí estoy, seguiré cuidándome, no siento dolor, ni fiebre, seguiré todas las instrucciones y cuidándome", señala en el video.



Y agregó: ´"Seguiremos trabajando, pero con toda la responsabilidad, virtual". Escobar dice que les pidió a las personas con las que tuvo contacto que se hicieran la prueba y a los funcionarios del municipio que hicieran lo propio.

Además del alcalde de La Calera también han resultados positivos tres diputados y cuatro funcionarios de la Secretaría de Salud del departamento, entre ellos el propio secretario.



De hecho, EL TIEMPO conoció que el mandatario seccional, Nicolás García, decidió aislarse de manera preventiva por cuando varias personas de la Gobernación y de su círculo cercano han resultados contagiadas.



Bogotá

@BogotaET​